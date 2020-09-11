痛中之痛 弒親案背後隱藏什麼教育問題？

梁男（左）吸毒後精神不穩砍斷母親頭顱拋下樓。記者曾健祐／攝影

在監獄裡，不論是犯了什麼罪，在這個世界上至少他們的家人還是會來探望，但唯獨弒親案件幾乎是眾叛親離，無人聞問。

在這個強調家庭與親子關係的孝道文化社會裡，不論是殺死、縱火燒死、下藥或攻擊等致父母、親屬死亡的案件，對家屬而言都是痛中之痛，情緒可說是矛盾又糾結。

畢竟加害者與受害者都是自己的親人，要恨要怒、要指責要傷心，都情何以堪。

1998年，涉嫌結夥同伴殺害父母的林清岳，在警方押往取出血衣過程，累得在車上睡覺，林於2002年伕法。記者簡獻宗／攝影

近年臺灣社會發生的著名弒親案件，其中包含在一九九八年發生，當時轟動社會，十八歲的林清岳，因遭父親怒罵而逆倫殺死父母後還企圖縱火，最後判死刑；二○一○年陳昱安二十八歲，因不滿父親對他不出去工作在家啃老，憤而持刀砍殺一百多刀，最後判死刑；二○一六年除夕夜縱火燒死六名至親的五十二歲翁仁賢；二○一八年逆子砍斷母親頭顱，而後丟到社區大樓樓下。

逆子翁仁賢除夕夜縱火燒死雙親及家人，惡行造成6死5傷，事後竟無悔意，偵訊時還稱說「早就想這樣做」。圖／本報資料照片

撇開其他幾件可能因犯案時精神疾患發作的原因之外，這些弒親案件的導因幾乎都是親子關係的衝突。這些衝突最後累積成了心理上的犯罪動機，主要都是出於「恨」。

為何在重視家庭和諧的臺灣社會中，家人之間會有如此的恨意呢？細究這些衝突的本質，幾乎都可以看到父母與兒子之間管教的問題。親子關係是一種「權利與義務」的關係，望子成龍、望女成鳳的家長期待，仍然是這個社會的主流價值觀。因此對於不成材或被認為不積極努力的孩子，父母有種恨鐵不成鋼的焦急與自責感，總認為應該要扮演好家長的管教職責。但是從這些弒親犯的角度來說，他們卻是期待不論自己幾歲，以及無論什麼情況下，父母皆有照顧自己的義務。

教養的不公也常見於這些案件之中。實際上不論父母親是否偏心，對犯罪者而言，他們常認為自己是一個不被疼愛、遭受遺棄的孩子。因此怨恨與埋怨長久滋長在這些犯罪者的心中。最終，在原本依附關係就不佳的條件下，加上角色期待與管教產生落差，很容易因口角、小事，而燃起心中的怒火，終而鑄下大錯。