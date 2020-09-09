深水炸彈般的重大異常犯罪者 4大無前科特點讓人驚呆

我們真的被嚇到了！觀乎臺灣近年來重大矚目社會案件中有幾個特性：

1.不少是無前科者。

2.大多介於二十至三十歲之間。

3.犯罪前生活背景單純。

4.多為單身。

5.不少具有童年不幸成長經驗。

其中讓傳統犯罪學家感到驚異的是，過去典型重大犯罪者多少都有犯罪前科，或者生活與交友方面較為複雜等較顯性易辨識的預測指標。

然而，這類於成年時期才有如深水炸彈般，造成社會廣大恐慌、混雜著不解困惑的重大異常犯罪行為，如：隨機殺人、情殺、分屍、殺童案等，很可能就是導因於過去被忽略的犯罪遠因—童年不幸成長經驗。

圖為《人性越界‧犯罪心理解剖書》書封，和平國際出版提供 心理學對童年的成長歷程以及其對成年後的影響一直相當關注，精神分析論認為童年創傷（虐待、疏忽、父母衝突、家暴或目睹家暴等），會造成個體的不安全感。而且這種不安全感可能會造成在往後人生中，情緒上深層的焦慮、不安、精神疾患，甚至導致人格障礙與健康問題。人是一個連續性的個體，不幸童年經驗與成年殺人行為可能的關係，造成一個人在發展（認知、情緒、社會技巧、依附關係、人格等）上的問題。再者，不幸成長經驗讓他們更易被學校、同儕及社會排擠，而身處於負向環境或情境中，也易啟動暴力攻擊相關神經與基因。

過去研究顯示，許多有童年不幸經驗的被害者會轉為加害者，過去他們被暴力對待，很有可能他們也會暴力對人—暴力招致暴力。由於兒童時期沒有建立愛與歸屬等健康安全依附關係，他們的內心可能潛藏強烈需求未得到滿足。最後，由於對人缺乏信任與安全感，就更容易產生某面向的人際衝突。

（本文出自《人性越界‧犯罪心理解剖書》，和平國際出版，未經同意禁止轉載。）