事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」
二○一四年五月二十一日下午四點二十二分，對臺灣社會大眾而言，已深刻到成為一個時代共同的恐懼記憶—臺北捷運鄭捷大宗隨機殺人（mass killing）案。這種幾近戰場殺戮的犯罪手法，對生活於此社會空間的你我而言，有種無法形容的痛與被害恐懼感。
隨機殺人的恐懼
俗語說：「冤有頭，債有主。」隨機便是無緣無故，莫名其妙！人們之所以在每天的日常生活中感到輕鬆與安全，很大部分是拜我們生活經驗的累積，而產生對世界的掌控與預測能力。其實二○○九年「黃富康案」殺死一起去看屋的房東，才是臺灣近年第一件隨機殺人犯罪案件，然而鄭捷案件更是公然打破了我們上述的思維假定，因為你我都可能是被害者，這樣的恐懼更強烈與直接。
隨機殺人案件除了讓被害者感到無辜外，更令人感到恐懼的是，它常沒有個犯罪脈絡。我們的思維一直認為「事出必有因」，沒有因果的世界，太令人恐懼。
鄭捷的自我疏離感
人最絕望時不是失望，而是「無」望。當一個人不覺得有明天，或明天不值得期待時，其生命幾乎已脫離現實，處於不只絕望，而是毫無情感波動的厭世感。鄭捷曾提到，他心中以為犯案那一天，就是他的最後一天，想不到還多活了這麼多天。
根據相關鑑定報告指出，鄭捷國中時曾邀請同學到家裡玩，結果卻沒人出現，讓他大受打擊。因而導致他刻意與同儕保持距離，卻也故意穿睡衣到校，想引起同學注意。這顯現一種內心叛逆且自戀的特徵，對於案發後他也氣憤外界不了解他，只會說他冷血與無情。日本對隨機殺人研究也指出，這樣微弱的人我關係，獨居男性占一半，犯罪時有五成連知心的朋友都沒有。
鄭捷至執行前的相關報導與專業鑑定報告發現，學校老師大都覺得他是一個毫無異樣，甚至安靜乖巧的孩子。尤其是高中那段時光，他曾經也有一段快樂的日子，而老師是他最後最想見面的人。看守所內的室友與法官也曾說：「他在某部分其實單純的像個小孩」。」如同他家人於案發後向社會大眾道歉時說：「身為父母的我們教養他二十一年來，一定有我們所不知道的疏失，這個我們難辭其咎。」
（本文出自《人性越界‧犯罪心理解剖書》，和平國際出版，未經同意禁止轉載。）
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