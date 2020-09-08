快訊

新高地爭奪戰：美太空部隊作戰理論與台不對稱防禦思維

連5天添病例！我再增1例境外個案 指揮中心14:30說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從成績比到月薪的華人人生...如實做自己已經夠累了耶

看見心理 / 文．謝宇鈞 Terry Hsieh 諮商心理師
小時候比的是各式各樣的成績，成績才是一切。長大了之後，比較的事情，變成了薪水和公司。示意圖，圖片來源：ingimage
小時候比的是各式各樣的成績，成績才是一切。長大了之後，比較的事情，變成了薪水和公司。示意圖，圖片來源：ingimage

每個人心中都有一個被比較的小孩，從小到大好像我們都會被比較，尤其是華人社會，華人社會好像總是無所不比，以致於造就華人的性格中會有一種比較和自卑的心態，好像任何狀況下，我們都需要跟別人來比較，藉此證明自己的優勝劣敗。

小時候比的是各式各樣的成績，媽媽們總是會說：「隔壁誰誰誰的小孩都考第一名，拿了美術比賽第一名，甚至是考上了第一志願，如果我的小孩也是這樣那有多好。」成績才是一切。

長大了之後，比較的事情，變成了薪水和公司，那個誰誰誰在某個上市上櫃公司當經理、工程師，誰誰誰的年薪破百萬，年終好幾十個月等等。

年紀大了之後，開始比較的事情就是孩子的成就，我的孩子在那裡上班，又在哪裡買了房子。

而這些比較的心態，長久下來，在人們的身上就形成了自卑和自大。自卑呈現出來的是「我不夠好。」而自大展現出來的是「我要比別人強。」

我不夠好跟我要比別人強，這兩個特質乍看之下很像是兩個極端，可是這兩個極端，其實都源自於自卑的心理狀態。而所謂的自卑其實是一種缺乏關注以及愛的一種心理樣態。因為人最原初的需求其實是被愛，而一旦缺乏了愛與關注，就會產生無意義感以及被否定感，這樣的感受一旦逐漸在生命中變成一種經驗，自卑就會形塑在生活中，這也就是最典型的自卑感呈現樣態「我不夠好。」

一旦對這種我不夠好的想法，出現了過度補償的反應，那麼就會出現一種完美主義的心態，這時候人會把攻擊自己的貶低感，轉變成貶低他人，所以我要變得比別人更好，而這種反應在外人看來，可能就是自大，那是為了要保護自己的自尊心不再受傷。

比較，也會讓人在人際相處時，很在意別人對我們的評價，那怕是一點點的小事我們都會耿耿於懷，甚至會擔心別人是不是討厭自己，因而無法拒絕別人，甚至對於別人提的建議都會生氣和爆怒。抑或者是會對自己極度的沒有自信，所以不敢表達出自己的意見和想法，總是附和他人等等。而這樣的結果，也會讓在意比較的人們，出現人際上的心理困境。

或許有些人會問，那我應該怎麼調整我的自卑呢？或許中庸之道，不帶評價的去看待自己，這是一個非常難的功課，首先光要不在意他人眼光，如實的去做自己就已經夠累了。

首先：必須要夠認識自己，去喜歡自己，找到自己的優點。稱讚自己。

再來：需要勇敢的停止自我批判，學著用客觀的角度去善待自己，停止自我貶低。停止自我批判。

接著：需要刻意練習，磨練自己的意志力，去做一些自己不擅長做的事情，然後在過程中找到努力的契機，鼓勵自己不斷前進。刻意練習。

最後：需要學習讚揚自己，不是結果，而是過程。重視過程而非結果。

（本文出自看見心理給感到自卑的你》，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

自閉症者都是資優生具天賦？喜歡自閉就是自閉症嗎？

常聽人家說，他很喜歡搞自閉，個性孤僻，不喜社交，他是不是有自閉症？或者說他小孩很內向不多話，同學在玩，孩子都不參與只觀看，小孩是不是也有自閉症的特質？其實，多年來，坊間很多專家，媒體，甚至家長的現身說法，已提供了不少有關自閉症的資訊，不過，有時若資訊傳遞及接收不完整，也容易會陷入對自閉症的誤解與迷思。

過著「無法放過自己」的人生嗎？完美=值得被愛？

常常聽著坐在我對面的來談者懊惱地責怪自己沒有表現好，無論是在工作、人際、家庭或是感情方面，都對自己不甚滿意，甚至自覺在生活中一無是處，身為諮商師的我心底都會冒出一個念頭：「你已經夠好了啊！」

從成績比到月薪的華人人生...如實做自己已經夠累了耶

長大了之後，比較的事情，變成了薪水和公司，那個誰誰誰在某個上市上櫃公司當經理、工程師，誰誰誰的年薪破百萬，年終好幾十個月等等。

其實你已經很好了／當他不愛你了，任何事都能成為分手理由

曾經有人說過：「交往是兩個人的事，分手只需要一個人決定。」只要不喜歡了，任何事情都能成為分手的理由。

從網路諜對諜到好奇視角...避免孩子失蹤 親職也要升級

身為一個不曾被好好好奇就長大的成人，要「好奇孩子的世界」，想必會是一件很難的苦差事，畢竟「孩子的世界有什麼了不起的？」、「不就是一些不是事實的東西嗎？」、「到底有什麼重要的？」，請妳試著從自己人生裡曾經被「好好理解」的經驗裡找到「被理解對一個人而言，是非常重要的事」，而且你是孩子的父母親，被你所理解對他而言有非常重要的意義。

蔡康永：把對方看在眼裡放在心裡 適度挑釁能熱絡談話

約會就是約會，就是要含情脈脈，吃喝點菜都是「調情」的好機會。面對外文菜單，你可以嘲笑自己在外文上鬧過什麼笑話，讓對方覺得你好親切，也可以趁機講一個自己去旅行時見識到的小風俗，讓對方覺得你很見多識廣。在這麼做的時候，你當然要不時「望著」對方，帶著一點點「觀察」，讓對方充分感覺到，她在你眼中的「存在」。

麵包跟愛情只能二選一？這個未來夢境讓人驚醒

張愛玲曾經開了這樣子的地圖炮：「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是『床前明月光』；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆硃砂痣。」

5次約會法則眼光才準 幸福真像一張考卷？

幸福本來就不是一張考卷，而是有個人出現在你面前，你就知道他是答案。

如何避免孩子受騙失蹤？「理解需求」4大心招

沒有一個父母會希望自己的孩子受騙失蹤，特別是不知道孩子究竟人在何方？是否安然無恙？是否遭遇不當地性剝削、肢體暴力、言語暴力或欺凌？想著這一切的時候父母恐怕很難是坦然的，想必是夜不能寐、憂心忡忡的。

分手千萬別這樣做！最忌諱的是還想當好人

大部分來找我問問題的人，其實都還是過不去分手那道坎居多。被分手很痛、很難，但很多時候，提分手的那個人才最難。

男友最怕的女友９提問！這樣回答就能活下來

想請問大家，另一半的哪些問題對你是陷阱？就是那些你怎樣回答都好像不妥的問題。例如：我的朋友正嗎？今天我有什麼不同？有沒有覺得我胖了？你喜歡我什麼？

出身收入低家庭被丟過雞腿...勵志女不敢結婚背後超心酸

從小我們家的小孩都很認分地穿著親戚送的舊衣舊鞋，甚至到了國中我仍會期待每次換季時親戚清出的舊衣⋯⋯國小國中常因舊衣舊鞋，被某些同學笑穿得像阿姨，國中時也曾因為常包學校剩菜剩飯，而被言語嘲笑或捉弄。

熱門新聞

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

男友擁7房出租⋯她卻因「身高」不想嫁！網傻眼：讓給我

蝦皮購物「9.9超級購物節」加碼9,999盒MIT特殊色口罩

「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。