從成績比到月薪的華人人生...如實做自己已經夠累了耶

每個人心中都有一個被比較的小孩，從小到大好像我們都會被比較，尤其是華人社會，華人社會好像總是無所不比，以致於造就華人的性格中會有一種比較和自卑的心態，好像任何狀況下，我們都需要跟別人來比較，藉此證明自己的優勝劣敗。

小時候比的是各式各樣的成績，媽媽們總是會說：「隔壁誰誰誰的小孩都考第一名，拿了美術比賽第一名，甚至是考上了第一志願，如果我的小孩也是這樣那有多好。」成績才是一切。

長大了之後，比較的事情，變成了薪水和公司，那個誰誰誰在某個上市上櫃公司當經理、工程師，誰誰誰的年薪破百萬，年終好幾十個月等等。

年紀大了之後，開始比較的事情就是孩子的成就，我的孩子在那裡上班，又在哪裡買了房子。

而這些比較的心態，長久下來，在人們的身上就形成了自卑和自大。自卑呈現出來的是「我不夠好。」而自大展現出來的是「我要比別人強。」

我不夠好跟我要比別人強，這兩個特質乍看之下很像是兩個極端，可是這兩個極端，其實都源自於自卑的心理狀態。而所謂的自卑其實是一種缺乏關注以及愛的一種心理樣態。因為人最原初的需求其實是被愛，而一旦缺乏了愛與關注，就會產生無意義感以及被否定感，這樣的感受一旦逐漸在生命中變成一種經驗，自卑就會形塑在生活中，這也就是最典型的自卑感呈現樣態「我不夠好。」

一旦對這種我不夠好的想法，出現了過度補償的反應，那麼就會出現一種完美主義的心態，這時候人會把攻擊自己的貶低感，轉變成貶低他人，所以我要變得比別人更好，而這種反應在外人看來，可能就是自大，那是為了要保護自己的自尊心不再受傷。

比較，也會讓人在人際相處時，很在意別人對我們的評價，那怕是一點點的小事我們都會耿耿於懷，甚至會擔心別人是不是討厭自己，因而無法拒絕別人，甚至對於別人提的建議都會生氣和爆怒。抑或者是會對自己極度的沒有自信，所以不敢表達出自己的意見和想法，總是附和他人等等。而這樣的結果，也會讓在意比較的人們，出現人際上的心理困境。

或許有些人會問，那我應該怎麼調整我的自卑呢？或許中庸之道，不帶評價的去看待自己，這是一個非常難的功課，首先光要不在意他人眼光，如實的去做自己就已經夠累了。

首先：必須要夠認識自己，去喜歡自己，找到自己的優點。稱讚自己。

再來：需要勇敢的停止自我批判，學著用客觀的角度去善待自己，停止自我貶低。停止自我批判。

接著：需要刻意練習，磨練自己的意志力，去做一些自己不擅長做的事情，然後在過程中找到努力的契機，鼓勵自己不斷前進。刻意練習。

最後：需要學習讚揚自己，不是結果，而是過程。重視過程而非結果。

（本文出自看見心理《給感到自卑的你》，未經同意禁止轉載。）