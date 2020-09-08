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過著「無法放過自己」的人生嗎？完美=值得被愛？

看見心理 / 文．蘇亭允 Jenna Su 實習諮商心理師
完美主義者遇到最實際也影響最大的阻礙：「我永遠不可能完美！」理智無法幫助他們放過自己，因為不敢面對自身缺陷，光是想像不夠好的自己就感到焦慮害怕，所以將完美視為唯一選項。圖片來源：ingimage
完美主義者遇到最實際也影響最大的阻礙：「我永遠不可能完美！」理智無法幫助他們放過自己，因為不敢面對自身缺陷，光是想像不夠好的自己就感到焦慮害怕，所以將完美視為唯一選項。圖片來源：ingimage

常常聽著坐在我對面的來談者懊惱地責怪自己沒有表現好，無論是在工作、人際、家庭或是感情方面，都對自己不甚滿意，甚至自覺在生活中一無是處，身為諮商師的我心底都會冒出一個念頭：「你已經夠好了啊！」

這是完美主義者帶給別人的感受，對於自己的表現有高度要求，認為「達到完美」是基本條件，無論做得再多再好，都沒有足夠的一刻，達到各方面的完美是他們給自己的人生功課，在他人眼中有時會難以理解，何苦要把自己搞得這麼累、這麼辛苦呢？由於完美沒有明確的定義和標準，因此我們難以企及完美，這也是完美主義者遇到最實際也影響最大的阻礙：「我永遠不可能完美！」可惜理智無法幫助他們放過自己，因為不敢面對自身的缺陷，光是想像不夠好的自己就感到焦慮害怕，所以將完美視為唯一選項。

完美主義者，更正確一點的說法應該是高完美主義特質的個體，常常為了追求完美付出相當大的代價，包含：過度焦慮擔憂自己的表現、將結果視之為自我價值的成敗、在意他人看待自己的眼光、難以對自身狀態感到滿足，種種相應而來的反應都是一把枷鎖，形成了無形的壓力將個體困住，時常自我批判，且為挫敗的感受所苦。

然而，完美主義不完全是壞事，有時候會成為一股向上的動力，讓人們朝向理想的樣貌前進。

如同許多完美主義者的成長經驗，在群體中常是表現突出、優秀的人，也因此受到他人的肯定與讚賞，成為形塑自信心的來源之一。上述的循環讓人們持續想表現好，只要表現得夠好就能夠被看見、被認可，進而成為有價值的人，這時內心深處的潛台詞常常是：「這樣的我才值得被愛、被別人喜歡。」因此完美主義也會讓人產生一種錯覺，假如停止追求完美，不完美的自己就是沒有價值的人，也因此不值得被愛。

每個人會產生內在恐懼的原因不同，我們在諮商中通常會與來談者共同去探索過去的經驗和成長背景，發現常常是從童年時期與家人互動中即形成這樣的信念：「我需要表現好才會被愛」，而透過諮商重新去看見過去年幼的自己是如何經歷那些事情，就有機會去處理當時受傷害怕的心情，必須完美的信念也能慢慢被鬆動一些。此時，記得幫自己增加一個額外的選項：不夠完美。你會發現自己真的不必時時完美，而這樣的你也很好。

「你只需要成為夠好的你，而不是完美的你。」我整理了前面談話的脈絡，回饋眼前的她我從這些經驗中看見了什麼，最後堅定的留下這句結論。依稀記得，她露出一抹如釋重負的微笑，隨即落下幾滴眼淚，輕聲的對我道謝。我想她會知道我的意思的，「你已經是夠好的你，並且值得被愛。」

（本文出自看見心理「不夠完美」也是一種選擇》，未經同意禁止轉載。）

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