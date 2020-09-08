自閉症者都是資優生具天賦？喜歡自閉就是自閉症嗎？

常聽人家說，他很喜歡搞自閉，個性孤僻，不喜社交，他是不是有自閉症？或者說他小孩很內向不多話，同學在玩，孩子都不參與只觀看，小孩是不是也有自閉症的特質？其實，多年來，坊間很多專家，媒體，甚至家長的現身說法，已提供了不少有關自閉症的資訊，不過，有時若資訊傳遞及接收不完整，也容易會陷入對自閉症的誤解與迷思。我還不足稱作是自閉症的專家，但我所接觸過的星兒，從兩歲幼兒到三十歲的成人，從輕度的高功能自閉症、亞斯伯格，到重度的無口語兼智能障礙，聽到這些誤解，忍不住想為這群外觀與他人一樣，行為卻令人不解，猶如住在另一星球的星兒們說點話。

自閉症，這至今仍無法找到其真正成因的神秘人格，並非屬精神或心理相關的疾病，也非人格障礙，而是一種長期的發展障礙，它具有如光譜般的多樣性，從輕度如亞斯伯格到重度都有，個別差異很大，正式名稱為「泛自閉症光譜障礙」(Autism spectrum disorder，簡稱ASD)。

其主要特徵為社會溝通與社交互動能力的缺損，(包括眼神接觸缺乏，不適當的社交表達和解讀他人的困難等)，以及侷限、重覆的興趣與行為。然而，就實務經驗來看，因為ASD個別差異實在太大，你很難看到每一個被確診ASD孩子及成人都具備一樣的特徵及表現，有的孩子固著既定行程，害怕突然的轉變；有的孩子可以接受轉變，但會一股腦地沉浸在他的火車世界裡；有的孩子很會說話，但深入互動後，你會覺得他說話內容怪怪的很侷限，也無法理解他人口氣的差異，例如亞斯伯格症；有的成人經社會化後，眼神接觸很好，但你就會覺得他講話常很白目，讓你哭笑不得….，很多差異的例子數不清。

然而，這篇文章主要並不是在闡述泛自閉症有哪些特徵，如果大家有興趣，只要上網查詢都可得到相關資訊，我只是想就以下幾點對泛自閉症的迷思，給予大家一個看待ASD不同的角度。

*****對泛自閉症的迷思*****

(一) 個性安靜內向，不太跟人互動就是自閉症？

這題上述已說明泛自閉症的診斷標準，只有在社交與溝通的場合出現障礙，無法與人流暢的雙向交流，才有可能跟自閉症沾到邊，不然不太跟人互動充其量也只不過是一種先天氣質而已，要確診還需醫師的診斷。很多人常宣稱自己搞自閉，其實，對自閉症患者本人及家屬而言，聽起來是五味雜陳的。很多泛自閉症者其實是會想要跟人互動的，只是他們比較缺乏與人適當互動的能力，也無法在當下狀況適當地表達自己的想法與感受，所以，你可能會在路上看到有孩子躺在地上大哭或大罵要殺人等極端的話，或者有成人喃喃自言自語或大叫，你可能會被嚇到或指責這孩子是被寵壞的，殊不知這些舉動，只是他們不知如何適當表達他們感受時的一種與外界的溝通模式，以及不被理解的反射而已。

(二) 自閉症者都有異於常人的天賦？

你可能透過報導，看到有些泛自閉症，他們可以馬上說出萬年曆的某個日子是星期幾，可以精準背出無限長的圓周率；有絕對音感，彈出來的鋼琴令人震撼；亦或是他們的畫作有著大師般的水準讓人驚豔等等…，的確，有些自閉症患者與生俱來就有這樣的天賦，加上他們社交能力的缺乏，更使得他們可以全心專注在自身的興趣中而將其才能發揮得淋漓盡致，但是，這天生能力畢竟還是少數。其實，仍有很多自閉症患者，苦於這個標籤，被父母寄予厚望，卻發現自己無法達到那樣的標準時，而對自我的認知更加負面。所以，愛他，想要幫助他們，請給他們適性的環境去發展其自身能力所及的事吧！外人也請不要用期待或揶揄的態度，用這所謂的異常天賦，來消費身旁的自閉症者。

(三) 亞斯伯格症者都很資優？

台北市長柯文哲宣稱懷疑自己有亞斯伯格症，微軟執行長比爾蓋茲據說也是亞斯伯格症患者，外加有人分析愛因斯坦也具備亞斯的特質等等，這些優秀的名人讓患有亞斯伯格症的人，似乎看到未來在社會容身的希望，但相對地也是一種壓力，因為不是每個被診斷亞斯伯格症者都很資優。雖然判斷亞斯的基礎之一是他們都是智力正常，但是我所接觸的大人小孩中，約有一半的亞斯智力表現是平平的，在學校忍受著成績不佳及社交困窘情境下，被同學師長霸凌的壓力的。

礙於篇幅，我無法全面討論對泛自閉症者的迷思與誤解，只是，他們需要的是被社會的理解、尊重與接納，如此，你就會看到奇怪言行下，一個最做自己最純淨的靈魂，也許身不由己地在社會帶著面具互動的你，還會很羨慕他們喔！如果，你在路上看到有孩子做出令人側目的行為，也許，這孩子就是星兒，對其身旁的家長，也請不要過度的關心或指責，請在內心給予他們支持與鼓勵就好，因為任何的憐憫與責備，對家長們都是無法承擔的重。

因為同理，世界就能不再自我封閉！

單親爸爸與雙胞胎自閉症兒的故事 影片分享：

（本文出自看見心理《來自星空的獨特靈魂！(上篇)：喜歡自閉就是自閉症嗎？》，未經同意禁止轉載。）