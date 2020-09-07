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其實你已經很好了／當他不愛你了，任何事都能成為分手理由

聯合報 / 圖、文／腋毛人 （插畫家）
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供

覺得每一天都心很累，世界上沒有人會理解你？其實，這些問題並不只有你遇到。

比起獨自舔舐傷口，還有更好的療傷方式，插畫家「腋毛人」用暖心圖文告訴你：

現實中，受到沉重的打擊時：「不用勉強自己，一定要馬上振作。」

遇到瓶頸，懷疑是否該堅持下去時：「你明明就超棒，而且會愈來愈棒。」

失戀的痛苦不知道向誰傾訴時：「你很好，只是對方不懂得珍惜你。」

生活很艱難，你值得最溫柔的對待，尤其是時時刻刻要先對自己好一點。

作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供

【每個人都有難以忘懷的一個他】

曾經以為就是他了，

曾經以為可以一直走下去，

最後，這些希望，

全都成了心底淺淺的傷疤。

【下雨了】

一瞬間視線模糊，

即使我用盡全力的想要挽回，

也還是感受到他堅持離開的語氣。

這天，是他的生日，

我提著蛋糕跟他說了最後一句話：

「生日快樂。」

這天，我在下著雨的外頭等著，

期待著他來追回我，

但是他並沒有這麼做。

從這一刻起，

我知道他不愛我了。

作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供
作者／腋毛人、四塊玉文創 提供

【喜歡，不喜歡】

曾經有人說過：

「交往是兩個人的事，

分手只需要一個人決定。」

只要不喜歡了，

任何事情都能成為分手的理由。

就算在一起很久，

也始終敵不過新鮮感。

曾經走過的困難和陪伴，

好像在那一瞬間都忘了，

也變得沒那麼重要。

只剩自己還在那段回憶裡面原地打轉，

我與他成為彼此人生中的過客，

偶爾回想起我們之間，其實都是快樂的。

【我不夠好】

一直被困在負面的情緒裡面，

總是質疑自己的價值，

但我想對你們說：「你其實很好。」

因為懂得那種感覺有多痛，

所以我想當那個擁抱你們的人。

想哭就哭，想笑就笑，

要好好的吃飯，好好的過生活，

更重要的是要對自己好一點，

因為已經好久沒有好好的善待自己了。

※圖文作者介紹：腋毛人 Yemao

來自雲林，在台北打拼的女生，現職為平面設計師、插畫家。

【以上摘文選自《那些日子，遇見了更好的自己》、作者：腋毛人、圖文提供：四塊玉文創、整理：柯意如】

書名／《那些日子，遇見了更好的自己》、作者／腋毛人、圖／四塊玉文創 提供
書名／《那些日子，遇見了更好的自己》、作者／腋毛人、圖／四塊玉文創 提供

分手

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