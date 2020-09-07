其實你已經很好了／當他不愛你了，任何事都能成為分手理由

覺得每一天都心很累，世界上沒有人會理解你？其實，這些問題並不只有你遇到。

比起獨自舔舐傷口，還有更好的療傷方式，插畫家「腋毛人」用暖心圖文告訴你：

現實中，受到沉重的打擊時：「不用勉強自己，一定要馬上振作。」 遇到瓶頸，懷疑是否該堅持下去時：「你明明就超棒，而且會愈來愈棒。」 失戀的痛苦不知道向誰傾訴時：「你很好，只是對方不懂得珍惜你。」

生活很艱難，你值得最溫柔的對待，尤其是時時刻刻要先對自己好一點。

作者／腋毛人、四塊玉文創 提供

【每個人都有難以忘懷的一個他】

曾經以為就是他了，

曾經以為可以一直走下去，

最後，這些希望，

全都成了心底淺淺的傷疤。

【下雨了】

一瞬間視線模糊，

即使我用盡全力的想要挽回，

也還是感受到他堅持離開的語氣。

這天，是他的生日，

我提著蛋糕跟他說了最後一句話：

「生日快樂。」

這天，我在下著雨的外頭等著，

期待著他來追回我，

但是他並沒有這麼做。

從這一刻起，

我知道他不愛我了。

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【喜歡，不喜歡】

曾經有人說過：

「交往是兩個人的事，

分手只需要一個人決定。」

只要不喜歡了，

任何事情都能成為分手的理由。

就算在一起很久，

也始終敵不過新鮮感。

曾經走過的困難和陪伴，

好像在那一瞬間都忘了，

也變得沒那麼重要。

只剩自己還在那段回憶裡面原地打轉，

我與他成為彼此人生中的過客，

偶爾回想起我們之間，其實都是快樂的。

【我不夠好】

一直被困在負面的情緒裡面，

總是質疑自己的價值，

但我想對你們說：「你其實很好。」

因為懂得那種感覺有多痛，

所以我想當那個擁抱你們的人。

想哭就哭，想笑就笑，

要好好的吃飯，好好的過生活， 更重要的是要對自己好一點， 因為已經好久沒有好好的善待自己了。

※圖文作者介紹：腋毛人 Yemao

來自雲林，在台北打拼的女生，現職為平面設計師、插畫家。

【以上摘文選自《那些日子，遇見了更好的自己》、作者：腋毛人、圖文提供：四塊玉文創、整理：柯意如】