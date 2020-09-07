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從網路諜對諜到好奇視角...避免孩子失蹤 親職也要升級

聯合新聞網 / 文．陳亭亘(諮商心理師)
身為一個不曾被好好好奇就長大的成人，要「好奇孩子的世界」，想必會是一件很難的苦差事，請試著從自己人生裡曾經被「好好理解」的經驗裡找到「被理解對一個人而言，是非常重要的事」。記者蘇健忠／攝影
身為一個不曾被好好好奇就長大的成人，要「好奇孩子的世界」，想必會是一件很難的苦差事，請試著從自己人生裡曾經被「好好理解」的經驗裡找到「被理解對一個人而言，是非常重要的事」。記者蘇健忠／攝影

提到「孩子」與「網路」，在很多時候的討論裡都是跟「成癮」、「危險」連在一起的，也因此當父母親們面對孩子使用網路的這個議題時，往往感覺到「危機四伏」，因此也有許多不同種類的配套，包含「一天只能使用三十分鐘電腦」、「電腦只能放在客廳」、「約法三章，做到哪些事才能用電腦」、「不給手機」、「手機沒有網路只能聯繫」等等的做法。

身為一個家裡也曾經展開這種諜對諜的人，我深深明白這樣的「控制」不會是解方，控制往往演變成「更高張的控制」然後往往留下一些撕裂關係的傷害，像是被剪斷的網路線，跟更多的網路線之類的拔河，或是從此以後就跟朋友約去網咖、利用公共空間的網路、利用朋友的手機。

「上有政策下有對策」，想保護孩子的策略，卻變成了把孩子的心推開的傷痕。

在過去單純簡樸的時代裡，這麼做是無妨的，孩子被你推開也沒辦法搞什麼花招，能去的地方還是那麼多，能找來玩的人也只有那麼多，不是這裡就是那裡，一點不複雜；然而網路科技興盛的現代，父母基本上沒有方法阻止孩子利用網路，也沒有方法迴避孩子透過網路滿足自己的需要，只是問題是「當孩子滿足自己的需求時，她是否也正逐漸踏入危機？」，網路不只是她用來滿足自己需求的工具，惡意的他人也可能利用網路滿足自己的需求，而且剝削你的孩子。

當「控制」跟「迴避」都已經沒辦法解決問題，我們只能選擇「面對」了。

如果打算跟孩子討論「孩子的網路使用」時，你可能需要知道的幾件事。

◎請先放下「對網路的各種成見」，試著從「理解孩子為什麼覺得有趣」切入：

身為一個不曾被好好好奇就長大的成人，要「好奇孩子的世界」，想必會是一件很難的苦差事，畢竟「孩子的世界有什麼了不起的？」、「不就是一些不是事實的東西嗎？」、「到底有什麼重要的？」，請妳試著從自己人生裡曾經被「好好理解」的經驗裡找到「被理解對一個人而言，是非常重要的事」，而且你是孩子的父母親，被你所理解對他而言有非常重要的意義。

試著好奇「你覺得這麼無聊的東西，為什麼他會覺得這麼有趣？」，不是從「你」的觀點出發要求他解釋，而是試著讓你降低自己的高度，「從孩子的視角看出去」，孩子究竟如何理解這一切？

◎試著從「孩子覺得有趣的事」裡找到「孩子的需求」：

沒有一個人會一直反覆地花時間做一件自己覺得「沒有意義」的事，當孩子有某種強烈的意圖而一直使用網路，這種時候就是理解孩子的好時機。孩子「沉迷」於網路，必然反應著「網路世界滿足了孩子的某些需求」，例如：在某個遊戲裡面感覺到很有成就感，因為有練等就會升級，但多算了兩題數學題也看不到經驗值增加；遊戲裡有有趣的朋友，跟有趣的朋友一起聊天組隊打怪很開心；組隊的時候每個人都有自己的身分，可以體驗到每個人扮演好自己的角色、齊心協力突破困境的感動；可以查詢很多不知道的資訊，聽很多國外的課程，可以看到很多電視上沒有說卻在世界上發生的事。

孩子「使用網路的習慣」必然回應著「孩子的需求」，那麼，孩子需要什麼？

◎帶著欣賞理解孩子，而不要先被各種「網路成癮」嚇壞：

網路上各種關於「網路成癮」的定義實在太多，其實活在現代化社會，工作、生活、聯絡、尋找資訊幾乎都依靠著網路，網路成癮的定義也一直在被討論，事實上真的嚴重到被認定為「網路成癮」的「疾病」的人，其實並沒有想像的那麼多，多數的孩子也並未嚴重到無法分辨「網路世界」跟「現實世界」是不同的，或是把「網路世界」等同於「現實世界」，運用「網路世界」的邏輯在「現實世界」生活。

網路世界相對於「現實世界」，是一個「沒有邊界」跟那麼多「明確限制」的世界，在網路的世界裡，孩子能試探各種可能性，包含挑戰自己的技術、鍛鍊自己的能力、試著跟別的人合作、試著面對合作不順利的衝突、試著找到自己有興趣而別人也會有興趣的話題、試著面對不被理解、試著面對誤會與攻擊、試著找到自己的社群、試著找到自己有興趣的第一手資訊，那是一個充滿可能性的空間，孩子不是「成癮」，只是我們還沒理解孩子究竟想滿足什麼需求？理解，然後我們才能知道，這是不是唯一一種滿足需求的方式。

◎試著協助孩子理解在網路上哪些人值得信賴，請求孩子允許你協助判斷：

試著理解孩子平常如何在網路上交朋友，理解孩子以怎樣的標準決定「信任」或是「不信任」朋友，他是否曾經在現實世界裡見過這些朋友，怎樣的交情或關係他會覺得是可以約出去見面的關係，理解孩子的判斷標準，而不是「要求孩子只能聽你的，不聽你的就不能使用網路」。

理解孩子是一個獨立的個體，禁止可能造成更隱密的使用，跟更嚴重的問題，表達「對爸爸媽媽來說妳是很重要的存在，我們知道妳長大了，所以不會限制妳在網路上交朋友的事，但如果妳有需要約出去，或是要跟網友一起做什麼，我希望妳能讓爸爸媽媽一起協助妳判斷這件事，因為雖然妳是真心的在交朋友，但對方可能不是，只是他想讓妳這樣以為，希望妳能相信爸爸媽媽，並且讓爸爸媽媽能參與妳的決定。」

理解這個時代的孩子有更多的能動性、更困難被限制，因此父母只能更專注於理解「孩子的內心」，並請求孩子「允許我們進行共同決策」。這不是父母失能、也不是父母沒有能力，而僅僅只是科技與時代的進步，帶來的親職型態的轉換而已。

願每個孩子都能被好好理解，願父母們都能免於憂慮並體會豐盛的親子關係。

（本文出自諮商心理師陳亭亘臉書，未經同意禁止轉載。）

網路成癮 親子 親子教養

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