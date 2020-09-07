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蔡康永：把對方看在眼裡放在心裡 適度挑釁能熱絡談話

圓神出版社 / 文．蔡康永
約會就是約會，就是要含情脈脈，吃喝點菜都是「調情」的好機會。圖片來源：ingimage
約會就是約會，就是要含情脈脈，吃喝點菜都是「調情」的好機會。圖片來源：ingimage

阿昆參照了很多「教說話的書」指示，和安珮約會的時候，阿昆很努力的，一直保持兩眼望著安珮的眼睛。

可能這樣做真的很累，過了五分鐘，阿昆就覺得自己都快變成鬥雞眼了。

不過，更累的是被看的安珮。安珮心裡其實在冒冷汗，擔心自己是不是被看出什麼破綻？是鼻頭的粉撲得不夠、被看出來毛孔有點粗大嗎？假睫毛沒黏好？魚尾紋？眼屎？

安珮會這麼緊張，是因為阿昆看她的方法，太像「驗屍」了。

看有很多種，「端詳」「檢驗」「審視」，跟「注意」「注視」「望著」，有分寸上的不同。

約會的時候，當然最好是三不五時的、帶著感情、望著對方，讓對方感覺到兩人之間有曖昧的電流在傳遞，而不是「兩個餓壞了的人聚在一起填飽肚子」。

有的人約會時，雖然精心挑選了適合談話的法國餐廳，精心挑選了老少咸宜的法國紅酒白酒，但進了餐廳一坐下來就「認真」的研究菜單，研究完菜單就「認真」的跟侍者討論菜色。然後呢，酒來了就「認真」品酒，菜來了就「認真」吃菜。是怎樣？你以為自己是米其林餐廳指南派出來的美食密探？

約會就是約會，就是要含情脈脈，吃喝點菜都是「調情」的好機會。面對外文菜單，你可以嘲笑自己在外文上鬧過什麼笑話，讓對方覺得你好親切，也可以趁機講一個自己去旅行時見識到的小風俗，讓對方覺得你很見多識廣。在這麼做的時候，你當然要不時「望著」對方，帶著一點點「觀察」，讓對方充分感覺到，她在你眼中的「存在」。

侍者建議火鍋要多辣、牛排應該帶血吃的時候，看她有沒有皺眉？看她有要起身的樣子，雖然不用誇張到一個箭步移形換位去幫她拉椅子，但起碼該停下刀叉筷子，貼心的告訴她，餐廳的化妝室在哪個方向。這些，都需要你保持「眼角觀察」，但不必「端詳審視」的。

很多人以為懂美食美酒，就是有品味的人。我一點都不同意，懂美食美酒的無聊蛋，我見多了，跟這樣的人聚會，你絕不會有「如沐春風」的感覺，因為他們沒有「以你為尊」，而是「以吃喝為尊」。

一個人，如果能做到把對方「看在眼裡、放在心裡」，就算這個狀態，只維持一頓飯的時間，也能讓對方覺得「被重視」，如沐春風。

看到沒？「被重視」是關鍵字喔，要緊的，就是那個「視」字啊。

康永說：適度的挑釁，能讓談話熱絡

每一年的奧斯卡頒獎典禮，台下前兩排坐的全是好萊塢的風雲人物，平常一呼百諾、喊水會結凍，可是每年典禮的主持人，一定會挑當年最紅的兩三位來開點惡作劇的小玩笑。圖為第85屆奧斯卡頒獎典禮情形。新華社
每一年的奧斯卡頒獎典禮，台下前兩排坐的全是好萊塢的風雲人物，平常一呼百諾、喊水會結凍，可是每年典禮的主持人，一定會挑當年最紅的兩三位來開點惡作劇的小玩笑。圖為第85屆奧斯卡頒獎典禮情形。新華社

安珮有個同學，是牆頭草的化身，不管別人說什麼，她都說好。明明是戴金鐲子的歐巴桑，發瘋穿了整套英國女王才穿的粉藍套裝加粉藍帽子，她也稱讚有品味。明明不該騎上人行道的腳踏車叮咚叫她讓路，她也乖乖讓路。明明就節奏慢到讓人以為是放映機卡在定格上的大爛片，她也說其實還不錯呀。明明就應該坐牢坐到就算頭上長出靈芝來都不夠久的大壞蛋，她也說得出其實他滿可憐。

也許有人以為這種像鼻涕蟲一樣的爛好人，是很好的談話咖，因為她永遠不會唱反調、應該跟誰都聊得來。事實上呢，根本沒有人想跟她講話！跟這樣的人講話，就像對著牆壁練習揮網球拍一樣，如果你是想苦練「如何靠自己一個人完成一百場談話」，那她倒是很好的練習對象。

你看每一年的奧斯卡頒獎典禮，台下前兩排坐的全是好萊塢的風雲人物，平常一呼百諾、喊水會結凍，可是每年典禮的主持人，一定會挑當年最紅的兩三位來開點惡作劇的小玩笑，說他們整型整到這場戲跟上場都不連戲了啦、離婚付的贍養費比演過最賣的電影的票房還要高啦，這類當事人苦笑但全場大樂的玩笑話，這時主持人尺度的拿捏確實微妙，但無論如何奧斯卡是不會請一位對全場貴賓歌功頌德、唯命是從的人來主持的，因為那樣典禮一定會很沉悶的，像坐在網球場邊看一個選手跟一面牆壁對打一樣沉悶。

適度的挑釁，絕對能讓談話熱絡，因為每個人都希望自己的意見被重視、被探討，而不是被一個完全沒原則的人敷衍了事的點頭稱是、應付過去。

「陌生的富豪，向一對缺錢的年輕夫妻提出條件：一千萬，丈夫把妻子讓給富豪一個夜晚，接受？還是不接受？」像這樣的電影故事，大家討論起來，就會顯現每個人不同的個性、價值觀。「世界末日來臨時，有一艘救命的大船可以搭載三十萬人，你覺得憑你該拿到一張上船的票嗎？」

這些問題，如果真的要面對，實在很是考驗。還好願意花一千萬買一夜的富豪不易遇見；還好不必等到世界末日，人生也早已充滿各種三災六難，說不定拿到船票的那一刻，你馬上心肌梗塞了呢！但這類很直接的問題，很能激發大家參與。至於氣氛是否愉快，會不會演變成太劇烈的爭論，那是要走著瞧的，但比起老是聊藝人的八卦或哪家店在打折，這類話題起碼比較能夠增進對自身以及對朋友想法的進一步了解。

有個小小的提醒，如果你很堅持願意為一千萬，出讓尊夫人一夜，留神回府之後，尊夫人罰你睡沙發五夜。

康永說：交談不是有獎金的競賽，別急著搶答

蔡康永。攝影：韋來；照片提供：大都市METROPOLE
蔡康永。攝影：韋來；照片提供：大都市METROPOLE

阿昆的舅舅很愛聊天，可是老是記不得名字，每次舅舅在聊得起勁時，就會出現「跳針」：

「上次碰到那個女的，長得真是像那個明星啊，就是那個⋯⋯那個演那部⋯⋯那部電影叫⋯⋯叫什麼⋯⋯就是那部、有鬼爬出來的那部⋯⋯她長得真的很像那部有鬼的那部叫什麼的電影的女主角，那個女主角叫什麼⋯⋯唉呀想不起來，反正那個女的就簡直長得跟那個女的一模一樣⋯⋯」

阿昆已經聽習慣了舅舅這種不知所云的發言，有幾次看舅舅想不起名字來那個痛苦的樣子，也會想幫著想一想，但十次有九次幫不上，只是增加彼此的痛苦，所以後來漸漸阿昆也就不想多忙了。

其實這時候，是說話者最願意被別人幫忙的時候。這種時候阿昆如果能替舅舅說出人名和片名，舅舅一定舒服得像是有人幫他掏出了大塊耳屎一樣。

但是，除了這樣的時刻，在其他時候，說話的人並不喜歡被別人「幫忙」。比方說，一個「正常」的說冷笑話的過程，應該是這樣的：

圖為《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》書封，如何出版社提供
圖為《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》書封，如何出版社提供
「在所有的卡通人物當中，誰最容易跟王菲借到錢？」

「誰啊？米老鼠嗎？」

「是櫻桃小丸子嗎？還是加菲貓？」

「不對不對，告訴你們吧：是小熊維尼！」

「為什麼？為什麼是小熊維尼？」

「你沒聽到王菲都這樣唱嗎？『我願意∼∼維尼，我願意∼∼維尼，⋯⋯』，她當然最願意借錢給維尼啦！」

這個冷笑話，這樣算是順利講完，而且聽的人都很配合，隨便猜了些迪士尼或者其他動漫人物的名字，幫助了講笑話的氣氛。

如果有不識相的掃興鬼，就會在說冷笑話的人一開口時，就說：「我知道！是維尼！（接著唱）我願意維尼，我願意維尼⋯⋯」那就是毀了這個笑話，讓講的人下不了台。

症狀比較輕微的，是有一路「很怕別人覺得自己不懂」的人，明明是他來問你問題，但你才說沒兩句，他就要自作聰明的幫你下結論：

「像國際的熱錢這樣忽然湧進股市，買股票的散戶就應該—」

「應該設定停損點！」他搶答。

其實你根本不是要說設定停損點的事，但為了他的面子，你也只好多費點力，敷衍他一下，再把話拉回正軌。但這樣的事發生三次以後，說話的人就會不耐煩了，「這人根本不懂裝懂，東拉西扯的，真麻煩！」他對你的印象，當然不可能好了。

在高手面前，裝懂是沒用的，只會自曝其短。最好就是珍惜遇到高手的機會，好好把道理聽懂。生活又不是有獎金的搶答競賽，請問你一直搶答做什麼呢？

（本文出自《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》，如何出版社提供，未經同意禁止轉載。）

蔡康永

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