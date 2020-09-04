如何避免孩子受騙失蹤？「理解需求」4大心招

沒有一個父母會希望自己的孩子受騙失蹤，特別是不知道孩子究竟人在何方？是否安然無恙？是否遭遇不當地性剝削、肢體暴力、言語暴力或欺凌？想著這一切的時候父母恐怕很難是坦然的，想必是夜不能寐、憂心忡忡的。

然而，當網路的世界如此寬廣，智慧型手機如此興盛，那條「孩子隱私的界線」便成為父母親最深刻的難題。

如果可以，父母在能力無限精力無限的情況下，自然期盼著「全然地掌控」孩子的一舉一動，網路交友，然後能好好陪伴孩子去理解「究竟發生什麼事」、「哪些事是比較可信任的」、「哪些事是比較不可信任的」、「如何保護自己」、「如何建立好的人際關係」並從網路獲得養分，迴避那些可能的傷害跟陷阱。

然而，人都是「有限」的，所以父母自然也是，無法順利地做到這些。

於是，父母時常採用「斷絕源頭」的方式，迴避這些複雜而暫時難以面對的問題，例如：不給孩子手機、給孩子有限的網路流量或是只能接家裡wi-fi、不准孩子上網、或是一天只能上網三十分鐘。這些做法在「孩子生活很單純」且「孩子沒有強烈動機作任何事」的時候，或許可以發生效果，然而，在「孩子身邊有同儕壓力」、「孩子有強烈動機想做某件事」的時候，父母的「禁止」往往無法發生作用，俗話說得好「山不轉路轉」，孩子總是會發揮各種創造力，突破父母的限制，好「滿足自己的需求」的。

所以，回到一個很原始且根本的議題，「孩子的需求，我清楚嗎？」

身為父母親每天睜開雙眼要面對的事情已經很多，工作、薪水、房貸、車貸、卡費、該死的老闆、討人厭的客戶、孩子三餐、學費、孩子的課業、補習、家裡的環境整潔、孩子的生活作息，要管的已經太多了，所以只要孩子「乖乖的」、「看起來不會惹事」就好了，「孩子的內心世界」、「孩子的需求」就算了。

其實，靠近孩子的「需求」可能不是負擔，而是「親子關係珍貴的禮物」。

孩子究竟為了什麼「想找打工」？孩子缺錢想購買什麼東西嗎？孩子為什麼沒有選擇跟父母開口，而是自己尋求打工呢？當孩子說想找打工的時候，是看到了父母親已經很努力，卻沒有額外的餘裕了嗎？還是孩子渴望幫家裡分擔一份？希望以自己的能力滿足自己的消費渴望？

孩子的心，可能是他一直看著你辛勤背影的果實，想照顧現狀，又想照顧自己的心。理解孩子的心，也是一場冒險，孩子究竟如何看待父母、如何看待家裡的現狀、孩子懷抱著什麼需求、而他打算怎麼滿足？

如果你想展開一場「理解孩子需求」的對話：

◎需要明白，無論孩子有什麼需求，都不代表你是不好的父母。

每個父母都有自己的限制，縱使你有限制，也不代表你是不好的父母，而你已經試圖努力想理解孩子的需求了，正在試圖靠近，這樣就已經夠好了。

◎孩子的想法天真、單純是必然的事，告訴他你知道的事，不要罵他沒概念。

每一個孩子對現實世界掌握的程度不同，有的孩子能比較準確地掌握這個社會的潛規則，但有的孩子沒有那麼機敏，這都是很自然的，假使你跟孩子溝通的時候，發現孩子說了一些你根本無法接受的天兵論點，深呼吸，好好地深呼吸，幫自己拍拍手，你現在正走在問題的前面，你有機會告訴孩子正確的資訊，不要馬上痛罵他一頓，這樣他只會覺得自己笨，而且依然不瞭解正確的資訊，你可以告訴他正確的資訊，順便告訴他能怎麼查你所知道的這些資訊。

◎了解孩子究竟有什麼需求，以及他在缺乏支持的情況下會怎麼滿足。

「你有什麼一直想滿足，卻沒有滿足的需要嗎？」、「你有想過你想滿足這個需求要怎麼做嗎？」、「如果沒有爸爸媽媽的支持跟幫助，你覺得你會怎麼滿足這個需要呢？」。其實，很多時候父母往往以為孩子的需求「很物質」，但某個公益廣告曾經讓孩子具體說說他們的需求，很多時候，他們最珍惜的往往是「能好好跟父母相處」的時間。如果我能賺錢，你是不是能更留在我身邊陪我呢？也許，這也是一種可能。

◎理解孩子的語言跟形容能力不如成人，幫助他說而不要認為他不想說。

如果你跟你的孩子關係沒有水火不容，孩子通常很需要父母親的關注，因此當父母親關心他的狀況，想了解他的想法，他通常會很願意說說自己的想法，但他可能會遇到很多困難，因為他「從來不曾跟任何人說過」，他可能不知道怎麼形容，不知道自己遭遇的感受該怎麼描述，這種時候，孩子跟父母都可能會很挫折，但父母要試著「信任你的孩子是願意說的，只是遇到了困難」，而你可以成為他的辭典，可以成為他的翻譯，試著幫助他找到最貼切的語言。

願每個孩子都能被父母好好地理解，願沒有父母需要經歷惶惶不安的事件。

（本文出自諮商心理師陳亭亘臉書，未經同意禁止轉載。）