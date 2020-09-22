聯合新聞網攜手軒言文創 注入更多「心靈能量」

時代紛擾，我們的心靈需要更多力量。

《聯合新聞網》自今年7月15日起，增設了「生活-心靈花園」目錄。主要蒐羅幫助讀者解決疑難雜症的好文，包括戀愛、婚姻、職場、親子、人格、情緒、行為分析、運勢等心理諮詢文章，在您的心中，有哪種難以解開的結？透過閱讀好文，能讓我們一起進步，每天為心靈做個精神健康操。

「軒言文創」網站自九月起，也將加入《聯合新聞網》的合作夥伴對象，由知名作家劉軒，透過文章的力量，傳遞更多「積極心理學」的能量。

由作家劉軒與王翊軒合作創辦的軒言文創，自2019年成立。積極推廣心理學領域，同時開放多項精采互動課程，由創辦人劉軒主講，透過演講，讓生活更精采，掏心解讀的同時，或許能讓您在生活上遇到的問題，就此迎刃而解；進而在職場、家庭、人際關係上都能夠更上層樓，過著更美好的人生。

兩位創辦人的認識

劉軒與王翊軒約在六年前，於一場朋友的聚會認識。兩人分享著彼此多元精采的生活。聊著聊著，王翊軒提到他從美國唸完MBA，有在幫一些台灣留學生申請國外的MBA。此時，軒哥瞪大眼睛看著王翊軒說：「You know what… 我的親妹妹現在正要申請美國名校的MBA。你願意幫她看一下申請文件給她些建議嗎？」就這樣，兩人第一次的碰面，對彼此留下了深度的印象，也奠定了日後友誼的橋樑。

創辦的故事

劉軒一直是位才能出眾的自由創作者，王翊軒則是位經驗多元的跨領域創業者。兩人每次見面，都想著是否可以一起做些對社會有正面影響力的事。三年前，兩人組織了一個聚會叫做「Fight Club」，邀請雙方朋友來分享他們正在奮鬥的人生目標。兩人決定要共創一間公司，讓更多人可以學習到「Positive Psychology」，將積極心理學應用在人生各個層面，進而對社會產生更多的正向連漪。