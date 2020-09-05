麵包跟愛情只能二選一？這個未來夢境讓人驚醒

麵包跟愛情，只能二選一？

最近看了小時光麵館的一段影片很有感觸，大意是兩個生活方式不同的人，在同一個地方相遇的故事。

一個人生活規律，不變單一。一個人生活豐富，變化多端。

當下看完有種熟悉的感覺，後來才發覺，是因為跟我近期來往的兩位男生，狀況有點相似。

男生都有一定年紀，我們都不是很好認識異性的學生時期了，所以我想會頻繁來往的原因，也醉翁之意不在酒，也因此我也不想再浪費另一方的時間。想問問看如果是大家，會怎麼做選擇？

我跟他們相處也都還在朋友階段，雖然近期常常見面，但都沒有逾矩過。

首先是A男。

是標準的理組男生，學生時代就認識的朋友，幾乎有著我認識的大部分理組男身上有的所有特點，生活講求條理，重理性大於感性，週一到週五規律上班，工作穩定緩步升遷，週末如果沒朋友約，不會主動外出，幾乎都在家休息。也因為這樣，跟他出門幾乎都是我約比較多，行程也多是由我決定，他陪同。外出時餐費也是每餐AA自行負擔，唯一嗜好就是打球跟看NBA。

然後因為認識很久，有去過幾次他家，就是一個枕頭跟棉被折得方方正正的男生，據他說是每天起床都會花時間折成這樣，如果是我寧願多睡五分鐘吧。

整體相處起來沒包袱，也沒什麼爭吵，但有點像是在面對Siri，大小事上完全可以預期他的反應，永遠不會有什麼出乎預料的情緒發展，有點像是在公事公辦。然後收入不錯，就是一般大家想像得到的高薪理組男，在雙方都沒變心或摩擦的前提下，幾乎可以預知到跟A男很有可能是有穩定未來的。

我的家人一直不斷說他好話，只是我自己知道，如果在一起的話，雖然他是個值得信任、相處舒服、在他身邊很安心的男生。但就真的很無趣，說不定某年某月有了小孩，女兒還會講說不想跟爸爸講話的那種無趣。

另一個是B男。

因為以前工作往來，所以也認識一段時間，從我們認識的過程大概可以知道他的個性。我是一個不太會去交新朋友的人，當初B男從Skype 或LINE 裡三不五時打哈哈，到多次主動約外出，從公事討論到看電影慢慢熟識。

會開始深交可以說完全是由B男主動。也慢慢產生好感。如果要形容B男，大概就是那種學生時代那種很會玩的文組男生，個性上像個大男孩，又有種神祕的新奇感，上一秒可以在陌生人面前正正經經，下一秒又可以立刻耍賴開玩笑，在他身邊不會無聊的那種人，永遠會有新點子跟新去處。

生活上也是很Free 跟隨性的人，家裡有養過一堆寵物，烏龜、魚、貓、狗等等都有，據他說都是那陣子突然覺得很想養就養了。

就是真的實踐力很高。出門的時候也是一大堆口袋名單，就算不先規劃好，只要到了地點他都會有辦法。如果用剛剛跟A男外出吃飯AA的例子來說，跟B男外出就是互相每餐輪流互請，不會刻意計算花費的金額。

可能今天午餐我請兩人才兩百元，下次晚餐換他請時兩人變成共五、六百元。有時候我請多有時候他請多，沒有特意安排，也不會為了餐錢糾結。

唯一的缺點就是：

如果以一般人的觀點來看，B男工作上算比較不穩定。從我認識他開始到現在，已經陸續換了好幾份工作。大部分都是因為工作到一個段落，覺得想休息陣子出國充電。

不過可能B男本身對自己就很會包裝或也算見多識廣？所以待遇也一份比一份高，當然還是輸A男。對於生活，B男的態度偏向過一年是一年，沒有什麼太長遠的目標，就是專注好現在過得舒服，所以也一直都沒什麼存款，存到就花掉這樣。

兩個人都有吸引我的地方，一個相處舒適，一個相處開心但A男絕對會……很無聊，B男則是相處起來相對有趣，但會擔心他的不穩定。

如果身邊的對象是兩種人，皆沒有任何不良嗜好。請問大家會怎麼選擇呢？

By 有選擇困難的芮

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穩定的未來與羅曼蒂克的愛情只能二擇一？就看妳願不願意一起經營，而不是單方面一味的要求。圖片來源：ingimage

姑娘妳好，我是小生，偶爾客串回文，點綴妳的人生。

張愛玲曾經開了這樣子的地圖炮：「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是『床前明月光』；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆硃砂痣。」

如果她敢在PTT發這篇文，早就被戰翻了。但話又說回來，如果她有看PTT，就知道我們男人不是這樣子的。

我們男人，很簡單。如果妳給我們一個ABCD四個選項的單選題，答案，永遠是D。

可見愛玲姐，把女人獨有的煩惱加諸在男人身上了。

扯遠了，最近喜歡幫人造夢，我們就來夢夢妳做選擇後的人生吧！

就是個腦補的故事，妳大概參考看看：

時間大約是夏末，在親戚朋友軟硬兼施之下，妳似乎漸漸明白，支撐起婚姻的棟梁是麵包。也和理組男越走越近。

終於在某個星期六晚上，理組男帶妳去一間高檔餐廳，一進門妳就知道這是他準備的驚喜，因為妳在遠遠的邊桌就看到了假裝不認識妳的好閨密。

果然一切如妳所料，鑽戒分秒不差地在甜點時間出現，閨密幫忙掌鏡，四周都是妳的朋友與家人，因為妳說過，如果求婚的話希望朋友家人都在場，所以理組男就包場準備了這個毫無意外的驚喜。

妳含淚點頭答應，但鏡頭沒有錄下迴盪在妳心底的空虛。妳甚至感到害怕，說不定眼淚就是因為害怕流的，因為妳剛剛預見了一直到死前的所有生活。

妳覺得妳嫁給了一座墳墓，墓碑就是他每天起床要花五分鐘折的豆腐。妳心底出現文組男的臉，妳想起他的魚呀貓呀狗呀還有烏龜，「我可以做一隻雲雀嗎？然後你做我的山谷。」

這麼風雅的比喻，再也無從對人說。

婚後的生活果然如妳所料，可怕的是你們的性生活也都算準準地在排卵期前後按表操課。

「這個月又沒有懷孕啊，root cause 到底是什麼呢？」

「……」

妳受夠了他講話總是要帶幾個工作上的英文術語，這算哪門子的英文？難道他不懂得說一些fast and furious，為生活帶來一點素肚與激情嗎？

啊是速度，typo ！

理工男分析了很多很多可能的原因，但就是沒有發現妳藏在包包裡的避孕藥。那像是一道護身符，保護妳自己不向命運妥協，維護妳身為女人的自尊，至少妳可以拒絕做生育的工具。

不過除此之外，和理工男結婚還是有諸多好處，妳可以不用工作，老公的薪水都歸妳管，每天睡到自然醒，下午上健身房，週末和閨密們喝下午茶的時候，大家都羨慕妳有一個高薪又寵妳的老公。

但妳的婚姻就像偌大的皇宮，空洞得只剩自己的回音。

妳開始發現，撐起婚姻的如果只有麵包，那終究只是一座徒有其表的空城。

妳又開始懷念起文組男，美好的愛情本該多變，麵包夠吃就好不是嗎？於是妳開始打探文組男的消息，處心積慮地接近。

也很精彩的你 不甘寂寞

這圈子不太大 多少聽說

欣賞你流浪 像是種信仰

我真這麼想

兩年後妳決定離婚，追隨妳的信仰。

離婚後妳約了文組男出來喝一杯，訴說這一年守活寡的感慨，文組男推一推他好看的手工眼鏡，說本來就不覺得妳真的愛他，還說離過婚的女人有一種獨特的魅力。

接著他問妳想不想明天一起吃早餐，妳假裝聽不懂他的邀約，又抿了一口酒。酒過三巡，妳回到他的租屋處，忠孝敦化站附近一間裝潢頗具時尚感的一房一廳物件，還有個落地窗大陽台，陽台上的鳥籠恰巧養著他的新寵雲雀。

可想而知他最近過得不錯，妳笑著說怎麼這麼巧你也養雲雀，然後他的唇就吻上妳的。

妳忘記做了幾次，有在陽台的，有在床上的。

但妳只記得昏迷前他對妳說：

"Good night, good night! Parting is such sweet sorrow,

That I shall say good night till it be morrow."

「蛤～你不要說英文人家聽不懂啦。」

「拜託這是羅密歐與茱麗葉的經典台詞欸。」

「喔幹～你好有文學氣息喔。」

「沒什麼啦，我剛滑手機的時候估狗的。」

「還是比我前夫浪漫啊，他整天只會concern 這個那個issue，請誰誰誰下個comment 無聊死了。」

那天起，你們就展開了同居生活。一年兩年過去，即使妳發現他幾乎把所有的薪水花在租那間貴得離譜的房子，妳還是每天期待著他向妳求婚的那天。

妳甚至開始想像你們要生一男一女，於是開始敦促他要有上進心。這甚至變成你們總是吵架的老問題，閨密的下午茶也變成妳的訴苦大會。

妳開始發現即使妳說不介意，他總是挑安全期做愛，並且全程戴套。一開始的激情已經變成交作業般的敷衍，妳開始擔心自己已經過了適合生育的年齡。某天夜裡妳被文組男的鼾聲吵醒，發現他手機亮著一個女子訊息：「寶貝好想你」。

妳假裝沒有看見，但眼淚還是誠實地濕了枕頭。妳發現，或許妳就像是文組男的魚啦貓啦狗啦烏龜啦，一時興起的豢養，膩了就追逐別的目標。

這段半死不活的感情，又讓妳蹉跎了半年才徹底結束。妳開始疑惑到底什麼是愛？愛情跟麵包既然不可兼得，那我就好好愛自己。於是妳開始相信自己可以孤單一輩子。但還是四處張望。

直到有一天，妳的臉書無意間跳出一張相片。是前夫帶著現任太太以及三歲大的女兒參加公司家庭日的照片，照片裡的前夫站在中間，應該已經是大主管，他明顯發福許多，一家三口笑得好開心。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供 妳又想起了阿妹的那首歌：「再被你提起，已是連名帶姓」。

他們公司什麼時候有家庭日的？那女人憑什麼奪走本該屬於我的幸福？為什麼兩個最熟悉的選擇，都變成最陌生的路人？

姑娘妳知道嗎？「就憑她不會吃碗裡看碗外。」

麵包跟愛情從來不是二選一。就看妳願不願意一起經營，而不是單方面一味的要求。

祝福妳，不要實現這個夢境。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）