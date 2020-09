麵包跟愛情只能二選一？這個未來夢境讓人驚醒

麵包跟愛情,只能二選一?

最近看了小時光麵館的一段影片很有感觸,大意是兩個生活方式不同的人,在同一個地方相遇的故事。

一個人生活規律,不變單一。一個人生活豐富,變化多端。

當下看完有種熟悉的感覺,後來才發覺,是因為跟我近期來往的兩位男生,狀況有點相似。

男生都有一定年紀,我們都不是很好認識異性的學生時期了,所以我想會頻繁來往的原因,也醉翁之意不在酒,也因此我也不想再浪費另一方的時間。想問問看如果是大家,會怎麼做選擇?

我跟他們相處也都還在朋友階段,雖然近期常常見面,但都沒有逾矩過。

首先是A男。

是標準的理組男生,學生時代就認識的朋友,幾乎有著我認識的大部分理組男身上有的所有特點,生活講求條理,重理性大於感性,週一到週五規律上班,工作穩定緩步升遷,週末如果沒朋友約,不會主動外出,幾乎都在家休息。也因為這樣,跟他出門幾乎都是我約比較多,行程也多是由我決定,他陪同。外出時餐費也是每餐AA自行負擔,唯一嗜好就是打球跟看NBA。

然後因為認識很久,有去過幾次他家,就是一個枕頭跟棉被折得方方正正的男生,據他說是每天起床都會花時間折成這樣,如果是我寧願多睡五分鐘吧。

整體相處起來沒包袱,也沒什麼爭吵,但有點像是在面對Siri,大小事上完全可以預期他的反應,永遠不會有什麼出乎預料的情緒發展,有點像是在公事公辦。然後收入不錯,就是一般大家想像得到的高薪理組男,在雙方都沒變心或摩擦的前提下,幾乎可以預知到跟A男很有可能是有穩定未來的。

我的家人一直不斷說他好話,只是我自己知道,如果在一起的話,雖然他是個值得信任、相處舒服、在他身邊很安心的男生。但就真的很無趣,說不定某年某月有了小孩,女兒還會講說不想跟爸爸講話的那種無趣。

另一個是B男。

因為以前工作往來,所以也認識一段時間,從我們認識的過程大概可以知道他的個性。我是一個不太會去交新朋友的人,當初B男從Skype 或LINE 裡三不五時打哈哈,到多次主動約外出,從公事討論到看電影慢慢熟識。

會開始深交可以說完全是由B男主動。也慢慢產生好感。如果要形容B男,大概就是那種學生時代那種很會玩的文組男生,個性上像個大男孩,又有種神祕的新奇感,上一秒可以在陌生人面前正正經經,下一秒又可以立刻耍賴開玩笑,在他身邊不會無聊的那種人,永遠會有新點子跟新去處。

生活上也是很Free 跟隨性的人,家裡有養過一堆寵物,烏龜、魚、貓、狗等等都有,據他說都是那陣子突然覺得很想養就養了。

就是真的實踐力很高。出門的時候也是一大堆口袋名單,就算不先規劃好,只要到了地點他都會有辦法。如果用剛剛跟A男外出吃飯AA的例子來說,跟B男外出就是互相每餐輪流互請,不會刻意計算花費的金額。

可能今天午餐我請兩人才兩百元,下次晚餐換他請時兩人變成共五、六百元。有時候我請多有時候他請多,沒有特意安排,也不會為了餐錢糾結。

唯一的缺點就是:

如果以一般人的觀點來看,B男工作上算比較不穩定。從我認識他開始到現在,已經陸續換了好幾份工作。大部分都是因為工作到一個段落,覺得想休息陣子出國充電。

不過可能B男本身對自己就很會包裝或也算見多識廣?所以待遇也一份比一份高,當然還是輸A男。對於生活,B男的態度偏向過一年是一年,沒有什麼太長遠的目標,就是專注好現在過得舒服,所以也一直都沒什麼存款,存到就花掉這樣。

兩個人都有吸引我的地方,一個相處舒適,一個相處開心但A男絕對會……很無聊,B男則是相處起來相對有趣,但會擔心他的不穩定。

如果身邊的對象是兩種人,皆沒有任何不良嗜好。請問大家會怎麼選擇呢?

By 有選擇困難的芮

穩定的未來與羅曼蒂克的愛情只能二擇一?就看妳願不願意一起經營,而不是單方面一味的要求。圖片來源:ingimage

姑娘妳好,我是小生,偶爾客串回文,點綴妳的人生。

張愛玲曾經開了這樣子的地圖炮:「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人,至少兩個。娶了紅玫瑰,久而久之,紅的變了牆上的一抹蚊子血,白的還是『床前明月光』;娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒飯黏子,紅的卻是心口上一顆硃砂痣。」

如果她敢在PTT發這篇文,早就被戰翻了。但話又說回來,如果她有看PTT,就知道我們男人不是這樣子的。

我們男人,很簡單。如果妳給我們一個ABCD四個選項的單選題,答案,永遠是D。

可見愛玲姐,把女人獨有的煩惱加諸在男人身上了。

扯遠了,最近喜歡幫人造夢,我們就來夢夢妳做選擇後的人生吧!

就是個腦補的故事,妳大概參考看看:

時間大約是夏末,在親戚朋友軟硬兼施之下,妳似乎漸漸明白,支撐起婚姻的棟梁是麵包。也和理組男越走越近。

終於在某個星期六晚上,理組男帶妳去一間高檔餐廳,一進門妳就知道這是他準備的驚喜,因為妳在遠遠的邊桌就看到了假裝不認識妳的好閨密。

果然一切如妳所料,鑽戒分秒不差地在甜點時間出現,閨密幫忙掌鏡,四周都是妳的朋友與家人,因為妳說過,如果求婚的話希望朋友家人都在場,所以理組男就包場準備了這個毫無意外的驚喜。

妳含淚點頭答應,但鏡頭沒有錄下迴盪在妳心底的空虛。妳甚至感到害怕,說不定眼淚就是因為害怕流的,因為妳剛剛預見了一直到死前的所有生活。

妳覺得妳嫁給了一座墳墓,墓碑就是他每天起床要花五分鐘折的豆腐。妳心底出現文組男的臉,妳想起他的魚呀貓呀狗呀還有烏龜,「我可以做一隻雲雀嗎?然後你做我的山谷。」

這麼風雅的比喻,再也無從對人說。

婚後的生活果然如妳所料,可怕的是你們的性生活也都算準準地在排卵期前後按表操課。

「這個月又沒有懷孕啊,root cause 到底是什麼呢?」

「……」

妳受夠了他講話總是要帶幾個工作上的英文術語,這算哪門子的英文?難道他不懂得說一些fast and furious,為生活帶來一點素肚與激情嗎?

啊是速度,typo !

理工男分析了很多很多可能的原因,但就是沒有發現妳藏在包包裡的避孕藥。那像是一道護身符,保護妳自己不向命運妥協,維護妳身為女人的自尊,至少妳可以拒絕做生育的工具。

不過除此之外,和理工男結婚還是有諸多好處,妳可以不用工作,老公的薪水都歸妳管,每天睡到自然醒,下午上健身房,週末和閨密們喝下午茶的時候,大家都羨慕妳有一個高薪又寵妳的老公。

但妳的婚姻就像偌大的皇宮,空洞得只剩自己的回音。

妳開始發現,撐起婚姻的如果只有麵包,那終究只是一座徒有其表的空城。

妳又開始懷念起文組男,美好的愛情本該多變,麵包夠吃就好不是嗎?於是妳開始打探文組男的消息,處心積慮地接近。

也很精彩的你 不甘寂寞

這圈子不太大 多少聽說

欣賞你流浪 像是種信仰

我真這麼想

兩年後妳決定離婚,追隨妳的信仰。

離婚後妳約了文組男出來喝一杯,訴說這一年守活寡的感慨,文組男推一推他好看的手工眼鏡,說本來就不覺得妳真的愛他,還說離過婚的女人有一種獨特的魅力。

接著他問妳想不想明天一起吃早餐,妳假裝聽不懂他的邀約,又抿了一口酒。酒過三巡,妳回到他的租屋處,忠孝敦化站附近一間裝潢頗具時尚感的一房一廳物件,還有個落地窗大陽台,陽台上的鳥籠恰巧養著他的新寵雲雀。

可想而知他最近過得不錯,妳笑著說怎麼這麼巧你也養雲雀,然後他的唇就吻上妳的。

妳忘記做了幾次,有在陽台的,有在床上的。

但妳只記得昏迷前他對妳說:

"Good night, good night! Parting is such sweet sorrow,

That I shall say good night till it be morrow."

「蛤~你不要說英文人家聽不懂啦。」

「拜託這是羅密歐與茱麗葉的經典台詞欸。」

「喔幹~你好有文學氣息喔。」

「沒什麼啦,我剛滑手機的時候估狗的。」

「還是比我前夫浪漫啊,他整天只會concern 這個那個issue,請誰誰誰下個comment 無聊死了。」

那天起,你們就展開了同居生活。一年兩年過去,即使妳發現他幾乎把所有的薪水花在租那間貴得離譜的房子,妳還是每天期待著他向妳求婚的那天。

妳甚至開始想像你們要生一男一女,於是開始敦促他要有上進心。這甚至變成你們總是吵架的老問題,閨密的下午茶也變成妳的訴苦大會。

妳開始發現即使妳說不介意,他總是挑安全期做愛,並且全程戴套。一開始的激情已經變成交作業般的敷衍,妳開始擔心自己已經過了適合生育的年齡。某天夜裡妳被文組男的鼾聲吵醒,發現他手機亮著一個女子訊息:「寶貝好想你」。

妳假裝沒有看見,但眼淚還是誠實地濕了枕頭。妳發現,或許妳就像是文組男的魚啦貓啦狗啦烏龜啦,一時興起的豢養,膩了就追逐別的目標。

這段半死不活的感情,又讓妳蹉跎了半年才徹底結束。妳開始疑惑到底什麼是愛?愛情跟麵包既然不可兼得,那我就好好愛自己。於是妳開始相信自己可以孤單一輩子。但還是四處張望。

直到有一天,妳的臉書無意間跳出一張相片。是前夫帶著現任太太以及三歲大的女兒參加公司家庭日的照片,照片裡的前夫站在中間,應該已經是大主管,他明顯發福許多,一家三口笑得好開心。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供 妳又想起了阿妹的那首歌:「再被你提起,已是連名帶姓」。

他們公司什麼時候有家庭日的?那女人憑什麼奪走本該屬於我的幸福?為什麼兩個最熟悉的選擇,都變成最陌生的路人?

姑娘妳知道嗎?「就憑她不會吃碗裡看碗外。」

麵包跟愛情從來不是二選一。就看妳願不願意一起經營,而不是單方面一味的要求。

祝福妳,不要實現這個夢境。

(本文出自《對愛入座》,三采出版,未經同意禁止轉載。)