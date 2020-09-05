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5次約會法則眼光才準 幸福真像一張考卷？

三采出版 / 文．小生
請記住「五次約會法則」，至少要一起出去約會過五次以後，才評估這個人值不值得在一起。圖片來源：ingimage
請記住「五次約會法則」，至少要一起出去約會過五次以後，才評估這個人值不值得在一起。圖片來源：ingimage

我們的人生常常在做選擇，但是選擇不一定是正確的。

有些女孩追求者明明很多，但偏偏會挑中最不怎樣的一個。有些女孩就算只有二選一，還是會選到劈腿渣男。

號稱理性思考的男人也沒有好到哪裡去，選了奶大的抱怨人家脾氣差；選了自己愛的，而不是愛自己的，天天抱怨自己是馬子狗。

於是我們嘆氣：「唉，為什麼我眼光這麼不好。」

我認為眼光依交往前後分成兩種層次。

交往前的眼光，是看人的眼光。交往後的眼光，是包容與珍惜的眼光。

交往前—看人的眼光

通訊軟體發達的現在，在LINE裡面曖昧、睡前聊語音、一起玩遊戲，好像就可以培養出甜蜜的感覺。見面約會個一兩次，沒意外就可以在一起了。示意圖，圖片來源：ingimage
通訊軟體發達的現在，在LINE裡面曖昧、睡前聊語音、一起玩遊戲，好像就可以培養出甜蜜的感覺。見面約會個一兩次，沒意外就可以在一起了。示意圖，圖片來源：ingimage

你有沒有算過，跟對方約會幾次後在一起？

通訊軟體發達的現在，在LINE裡面曖昧、睡前聊語音、一起玩遊戲，好像就可以培養出甜蜜的感覺。見面約會個一兩次，沒意外就可以在一起了，手腳快一點搞不好第一次見面就上床。

講究懶人包的時代，認識一個人的方式也變得簡單了。

但單憑這些片面的資訊，你真的夠了解對方嗎？

不要忘記，約會的時候我們都會盡量呈現最好的一面給對方看，魔鬼藏在細節裡，細節裡又住著魔鬼，要認識一個人，沒有多約會個幾次很難稱得上客觀。

一個男人對妳好不好，不是看他願不願意帶妳去吃大餐，而是在繞了半天找不到像樣的餐廳可以吃的時候，他能不能怡然自得地找個路邊的麵攤，擦一擦湯匙筷子告訴妳：「這家還滿乾淨的啊！巷子內美食耶，先簡單吃點，我們晚點吃好料的！」

外面下著雨，屋簷底下的桌子不時會滴到雨水，這種不講究的約會場景，偏偏妳受到他感染，挑了靠外側的位置，笑得很開心：「你看我妝都花了！」

「咦？有嗎？我看不出來啊！」幾年後妳才發現那晚打動妳的不是他懂得裝傻的貼心，而是真的眼殘的大近視。

誰會想到在這樣的相處過程中，妳發現這男生有不錯的應變能力，而他也注意到妳不是公主。逆境下的約會，反而有加分的結果。

各種情境下的他都看過了，妳心中才會有一個客觀的評價。於是有很多人會問我，到底約會幾次才算合格？

請記住「五次約會法則」，至少要一起出去約會過五次以後，才評估這個人值不值得在一起。

什麼？一個禮拜見五次面？

不錯，妳真是很懂得舉一反三的小壞蛋。

找一個人過一輩子，稍微慢一下子，無妨。

交往後—包容的眼光

我們幾個要好的大學同學畢業後，一年總要趁著聖誕節的時候聚個餐。因為只有那時候搬到美國去的皓哥才會回台灣，幾個宅男才有動力出門。

久而久之這也變成我們之間的習俗了，隨著年紀越大，聚餐的地方已經漸漸變成親子餐廳。

風哥這個人不簡單，明明是工程師，卻多才多藝會彈琴會煮菜。

風哥老婆穎穎更不簡單，明明是彈得一手好琴的音樂系才女，卻總是能夠理性地分析各種感情問題，人稱女版小生。

那年聖誕節我們約在韓城石頭火鍋，大家正在分析我為什麼喜歡瓶子。我被拆解得瑟瑟發抖，油條煮爛了都還不敢夾。

我不服：「那妳為什麼跟風哥在一起？」

只見穎穎夾了一塊凍豆腐不疾不徐地說：「我這個人很簡單，我的心裡有一張表單，哪些是一定要有的優點，哪些是不能忍受的缺點，在遇見他時，一個一個去勾。」

「我記得我和他第一次出去旅行的晚上，他在被子裡放了一個屁，超臭的那種，我這輩子最不能忍受的就是放屁不講，你能想像他在第一次旅行的第一個晚上就放屁不講嗎！兩個人的第一晚就這樣毀了！」

「幹～當時講我要放屁超級尷尬吧！！」剝蝦殼剝到一半的風哥毫無反擊的能力。

「但是轉念一想，他很優秀、又貼心、能聽得懂我談的琴，也支持我走我想走的路，大方向對了，小地方就不用太去在意了。」

「哼，想不到妳是這種隨意竄改考卷內容的人。」此時我夾起了老油條，冷哼一聲。

幸福本來就不是一張考卷，而是有個人出現在你面前，你就知道他是答案。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
也許一開始你們會奉行五次約會法則。

也許一開始你們拿著一張表格在每個項目前的方格打上勾勾叉叉。

然後會有那麼一個時刻，某個欄位上面被你畫了一個叉。

於是你回頭看看整張考卷，發現和打勾的部分相比，那些打叉的部分好像放屁一樣不足掛齒。

也許他就是答案。

用理性的眼光選擇交往的對象，用包容與珍惜的眼光愛著你選的幸福。

幸福就是這麼一回事吧。

幸福本來就不是一張考卷，而是有個人出現在你面前，你就知道他是答案。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

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