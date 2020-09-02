快訊

從陸劇《三十而已》，看中國年輕人「都市夢」的現實與幻虛

涉囚禁少女66小時羅嫌移送地檢署複訊 落寞不語

只剩責任想分手？「愛情，不是只有一種模式」

三采出版 / 文．小生
「如果定義的愛只有一種模式，那妳會永遠都在找愛。」圖片來源：ingimage
「如果定義的愛只有一種模式，那妳會永遠都在找愛。」圖片來源：ingimage

是責任還是愛？

責任算是一種愛嗎？

有沒有人遇過或身邊有這種狀況的情侶或夫妻，兩個人因為互相喜歡在一起，但日子久了有一方只因為責任，不是因為愛。

但另一半是愛他的，沒有熱戀就是平平淡淡的這樣，因為覺得在一起久了所以需要對另外一半負責，不會主動提分手，凡事遷就順著另一半該做的都會做，但也不會主動想為另一半做些什麼，然後因為責任而結婚，就這樣過下半輩子。

會這樣說是覺得，如果是因為責任而覺得需要對另一半負責，不就錯過了可以遇到自己真正愛的機會了嗎？

且這樣對另一半是不是也不公平……。

By　還在整理花瓣的玫瑰

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姑娘妳好，我是小生，偶爾客串回文，點綴妳的人生。

從妳的文字我猜想妳應該是感覺到平淡的那一半。回答這個問題之前，妳應該問問自己，什麼是愛？妳心裡以為的那個愛是什麼樣子？

以前去修孔子的課，他老人家就說過：三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。從這段話妳就可以知道，人是會變的。

每個階段的想法和眼界乃至於需求都不相同。

一個人如此，更何況兩個人之間的關係。

二十歲的愛，是風是火，是願意把自己燒成灰燼成為他的生命。

三十歲的愛，是一彎溪流，有波折的溪石，也有絕美的景色，但總能夠找到流向。

四十歲的愛，是一幢小屋，擋風遮雨，也能坐看天晴。

五十歲的愛，是在日落黃昏後，顧盼牽手走過的曾經。

六十歲的愛，是在歲月靜好的星夜，期待明天的早晨。

愛從來不會消失，而是妳願不願意接受它是會演進的。

愛會隨著妳和他的成長與改變，而有所不同。在四十歲的小屋裡找二十歲的愛，那不把屋子燒了才怪。示意圖，圖片來源：ingimage
愛會隨著妳和他的成長與改變，而有所不同。在四十歲的小屋裡找二十歲的愛，那不把屋子燒了才怪。示意圖，圖片來源：ingimage

愛會隨著妳和他的成長與改變，而有所不同。在四十歲的小屋裡找二十歲的愛，那不把屋子燒了才怪。

很多婚外情不就是如此嗎？在該坐看星夜的年紀還在勉力維持一幢家居，這不是累壞自己的身心嗎？

姑娘，想要和需要很不同。

只有先認清了自己所屬的階段，明白自己需要的是哪種愛，想要的又是哪種愛，妳才能進一步地問愛和責任有什麼不同。

在三十歲的愛裡看著二十歲的愛情，盡著三十歲的責任，那不是對方的問題，而是妳沒有認清自己的需求。所以無法全心地為彼此付出。

但真的去追尋一段風風火火的愛情，妳又會在過程中感到疲憊，然後在只剩餘燼的時候感到惋惜。

「如果定義的愛只有一種模式，那妳會永遠都在找愛。」

因為妳沒有隨著年齡的增長，正視自己對愛的需求。因為妳沒有隨著愛情的演進，同步提升妳的眼界與身心。一直停留在對於燦爛年華的憧憬，根本不夠對自己負責。如果對自己都無法負責，又談何對愛盡責？

祝福妳，看見妳的溪流，牽起妳的日落，坐看歲月靜好。還有每個晨曦。

如果定義的愛只有一種模式，那會永遠都在找愛。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

你喜歡愛人，還是被愛？

在愛情裡，你是被愛的，還是不求回報付出的？

有一種愛情，是過盡千帆。

被愛的人自顧自地走在前頭，飽覽風景。

世界很大，沒有人可以決定她的方向。

春天的時候想遠航，就到渡口揚帆。冬天的時候想回航，就有停泊的港灣。

　

有另一種愛情，卻是亦步亦趨。

也許你不會注意，但有個人在你想冒險的時候，化作一艘小船；在你疲憊不堪的回航時，成為你最溫柔的港灣。

直到有一天那個人累得跟不上你的腳步，驀然回首的你才發現，原來你的冒險，是因為有他的後勤。

但來時路早已不見人影。

　

常常遇到這樣的大哉問：「你喜歡愛人，還是被愛？」好像一段關係裡，選了愛人就不能被愛，選擇被愛就不能愛人。

但最近我認為，小孩子才做選擇。

付出久了得不到回饋，就會產生疲憊。

被愛久了沒有付出，就會覺得感情空空的找不到方向。

　

愛情裡的供給與需求，一直是一種雙向的動態平衡。

不見得是對方出一千塊吃飯就要回請一千，這麼一板一眼的互相，而是對方請吃飯你可以做家事回報，或是一頓撒嬌或甜言蜜語都好。

這是一種確認彼此在愛情裡被需要的方式，看起來稀鬆平常，忽略了卻容易變成不斷累積的不安。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
被需要，很重要。

因為被需要，我們產生了牽絆。

因為牽絆，我們互相豢養。然後成為了一家人。

這一章，講的是相處上的各種小事。

這些小事就這樣羅織在我們的生活之中，甜蜜的、默契的，像針線一般讓我們更緊密，遇到了障礙或不快，換個角度思考，就像繞過一座山，會有豁然開朗的風景。

比起穿針引線的默契，我更覺得換個角度思考的幽默感，是感情裡必要的潤滑劑呢。

滑起來，各位。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

只剩責任想分手？「愛情，不是只有一種模式」

另一半是愛他的，沒有熱戀就是平平淡淡的這樣，因為覺得在一起久了所以需要對另外一半負責，不會主動提分手，凡事遷就順著另一半該做的都會做，但也不會主動想為另一半做些什麼，然後因為責任而結婚，就這樣過下半輩子。

脫單，需要練習嗎？想邁入下一步 該順其自然還是告白？

沒有了解對方、沒有試探感覺、沒有引人上鉤的誘餌，就一股腦地想要得分，根本就搞錯了方向。重要的是那個人留在場上和你一起打球，一直一直打下去，成為最有默契的對手，最了解你的人。

把「自己想像為他人好的事」擺第一？結果誰也不開心

如何適度的犧牲，在犧牲中保有自己，非常重要。因為如果沒有滿足自身需求，而將「自己想像為他人好的事」放前面，委屈自己。能量不滅，委屈感終究存在只是被壓抑。

看得出來車停哪嗎？智力測驗結果 男性成績比女性高？

心像旋轉能培養一個人站在他人立場來思考的能力，站在對方的立場來思考對方會如何看待事情、採取什麼行動；當這個能力再進化，就是「體貼心」與「同理心」

交友軟體有真愛嗎？填不滿又掏不空的從來不是愛

想要遇到真愛，首先妳也要帶著真心才行。也許給自己一個原則與界線，例如：「約會三次再考慮交往。」在這之前都是朋友般的互動與觀察，真誠相待。

火場中女兒微弱呼救聲與30幼童慘叫...消防員該救誰？

他是一名消防員。這是他進入火場的第一個理由。雖然他身為消防員，但今天沒有值勤，只是碰巧人在火災現場。也因為這樣，他並沒有穿上防火衣等裝備。男子心想，不能因為這樣就逃避身為消防員的職責，自己是現場最具備火災專業知識的人，有義務以消防員的身份進行最妥善的處理。

讓孩子專心變容易！心理師：給一個「有效的指令」

遇到問題的時候，我們常會覺得「解決這個問題」就好啦！這很容易陷入套套邏輯：「孩子不專心、叫他專心就好啦！」、「孩子成績不好，去補習就好啦！」、「人家欺負你，不要理他就好啦！」如果以上這些你都沒感覺，我來說一個現代人的痛：「買不起房子，下班多兼幾份工作，多賺點錢就好啦！」兒童臨床心理師李介文在其新書《你的孩子不奇怪》（時報出版）指出，我們不是笨蛋，孩子也不是笨蛋，如果真是舉手之勞，很容易就做到的，他沒有理由不做，所以分析想法才顯得這麼重要。

你不愛的，有沒有可能是你自己？

試圖贏得自己的愛，和尋求他人的愛一樣痛苦，其結果也同樣令人無法滿足。而停止追尋的方法是相同的——當你真誠地去質疑那些跟你有關、未經檢驗的想法時，愛就發生了。

以為自己是機器人嗎？越認真的華人越容易過勞

台大蔡璧名老師的《穴道導引》，裡面提到一件有趣的事，儒家很重視積極努力振作、精進刻苦奮發，所以這樣的刻苦勤學是被肯定的，甚至晚上努力到不睡覺、身體不好，都還是被讚賞的，也因為這樣，白天打瞌睡的宰我便成為了被孔子罵的不振作學生。

小確幸真是幸福、祝福？手機淪陷後 心如何被滋養？

「比較」及「計較」的嫉妒心比「競爭」、「競賽」的榮譽心高，排幾個小時隊伍，為了吃一個新品牌的美食點心；露天打地鋪一夜，為了買一張演唱會的票；用最好的手機，只為上網等開賣時間搶標限量版紀念球鞋。

5首歌陪您一起防疫！暖心暖話抗疫時分很重要

抗疫時也有好歌聽...不少歌手善用他們的天賦專長，譜寫及唱出溫暖人心的歌曲：鄧紫棋寫下《平凡天使》，劉德華把過去的合唱曲《愛的橋梁》重新填詞，命名為《我知道》；歌神張學友演唱了《等風雨經過》，由周杰倫譜曲、方文山填詞；林俊傑攜手孫燕姿譜寫《Stay with you》致敬第一線醫護人員。常來台灣的法國音樂劇演員們，合唱了《We are together》。日本知名音樂家坂本龍一也以鋼琴演奏經典療癒曲目《Aqua》

U值媒／人生路上最持久的還是這感情

上個星期六和以前的同事相聚，她們都是我剛開始當上班族的時候認識的，這一晃眼也超過十多年了。我們見面的時間很少，一直以來都維持著一年一聚的習慣，有的結婚生子，有的享受單身在台灣與國外飛來飛去地工作（現在疫情不明，只能先留守台灣了）。到了生日的時候，大家也不會忘記用通訊軟體祝賀壽星又老了一歲，平時我們則像斷了線的風箏沒有彼此的訊息。但總是在一年一會的時間將近，就會有人發送訊息提醒我們該相聚了。星期天大概從3、4歲的時候就跟著我參加聚會（還好她不會吵鬧），到今年星期天滿八歲了，我問她還想跟著去聚餐嗎，大人講話很無聊喔。儘管如此，星期天仍然表示興致盎然，於是上週六我們又再度達成一年一度的女人會。

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。