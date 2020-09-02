只剩責任想分手？「愛情，不是只有一種模式」

是責任還是愛？

責任算是一種愛嗎？

有沒有人遇過或身邊有這種狀況的情侶或夫妻，兩個人因為互相喜歡在一起，但日子久了有一方只因為責任，不是因為愛。

但另一半是愛他的，沒有熱戀就是平平淡淡的這樣，因為覺得在一起久了所以需要對另外一半負責，不會主動提分手，凡事遷就順著另一半該做的都會做，但也不會主動想為另一半做些什麼，然後因為責任而結婚，就這樣過下半輩子。

會這樣說是覺得，如果是因為責任而覺得需要對另一半負責，不就錯過了可以遇到自己真正愛的機會了嗎？

且這樣對另一半是不是也不公平……。

By 還在整理花瓣的玫瑰

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姑娘妳好，我是小生，偶爾客串回文，點綴妳的人生。

從妳的文字我猜想妳應該是感覺到平淡的那一半。回答這個問題之前，妳應該問問自己，什麼是愛？妳心裡以為的那個愛是什麼樣子？

以前去修孔子的課，他老人家就說過：三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。從這段話妳就可以知道，人是會變的。

每個階段的想法和眼界乃至於需求都不相同。

一個人如此，更何況兩個人之間的關係。

二十歲的愛，是風是火，是願意把自己燒成灰燼成為他的生命。

三十歲的愛，是一彎溪流，有波折的溪石，也有絕美的景色，但總能夠找到流向。

四十歲的愛，是一幢小屋，擋風遮雨，也能坐看天晴。

五十歲的愛，是在日落黃昏後，顧盼牽手走過的曾經。

六十歲的愛，是在歲月靜好的星夜，期待明天的早晨。

愛從來不會消失，而是妳願不願意接受它是會演進的。

愛會隨著妳和他的成長與改變，而有所不同。在四十歲的小屋裡找二十歲的愛，那不把屋子燒了才怪。示意圖，圖片來源：ingimage

愛會隨著妳和他的成長與改變，而有所不同。在四十歲的小屋裡找二十歲的愛，那不把屋子燒了才怪。

很多婚外情不就是如此嗎？在該坐看星夜的年紀還在勉力維持一幢家居，這不是累壞自己的身心嗎？

姑娘，想要和需要很不同。

只有先認清了自己所屬的階段，明白自己需要的是哪種愛，想要的又是哪種愛，妳才能進一步地問愛和責任有什麼不同。

在三十歲的愛裡看著二十歲的愛情，盡著三十歲的責任，那不是對方的問題，而是妳沒有認清自己的需求。所以無法全心地為彼此付出。

但真的去追尋一段風風火火的愛情，妳又會在過程中感到疲憊，然後在只剩餘燼的時候感到惋惜。

「如果定義的愛只有一種模式，那妳會永遠都在找愛。」

因為妳沒有隨著年齡的增長，正視自己對愛的需求。因為妳沒有隨著愛情的演進，同步提升妳的眼界與身心。一直停留在對於燦爛年華的憧憬，根本不夠對自己負責。如果對自己都無法負責，又談何對愛盡責？

祝福妳，看見妳的溪流，牽起妳的日落，坐看歲月靜好。還有每個晨曦。

如果定義的愛只有一種模式，那會永遠都在找愛。

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你喜歡愛人，還是被愛？

在愛情裡，你是被愛的，還是不求回報付出的？

有一種愛情，是過盡千帆。

被愛的人自顧自地走在前頭，飽覽風景。

世界很大，沒有人可以決定她的方向。

春天的時候想遠航，就到渡口揚帆。冬天的時候想回航，就有停泊的港灣。

有另一種愛情，卻是亦步亦趨。

也許你不會注意，但有個人在你想冒險的時候，化作一艘小船；在你疲憊不堪的回航時，成為你最溫柔的港灣。

直到有一天那個人累得跟不上你的腳步，驀然回首的你才發現，原來你的冒險，是因為有他的後勤。

但來時路早已不見人影。

常常遇到這樣的大哉問：「你喜歡愛人，還是被愛？」好像一段關係裡，選了愛人就不能被愛，選擇被愛就不能愛人。

但最近我認為，小孩子才做選擇。

付出久了得不到回饋，就會產生疲憊。

被愛久了沒有付出，就會覺得感情空空的找不到方向。

愛情裡的供給與需求，一直是一種雙向的動態平衡。

不見得是對方出一千塊吃飯就要回請一千，這麼一板一眼的互相，而是對方請吃飯你可以做家事回報，或是一頓撒嬌或甜言蜜語都好。

這是一種確認彼此在愛情裡被需要的方式，看起來稀鬆平常，忽略了卻容易變成不斷累積的不安。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供 被需要，很重要。

因為被需要，我們產生了牽絆。

因為牽絆，我們互相豢養。然後成為了一家人。

這一章，講的是相處上的各種小事。

這些小事就這樣羅織在我們的生活之中，甜蜜的、默契的，像針線一般讓我們更緊密，遇到了障礙或不快，換個角度思考，就像繞過一座山，會有豁然開朗的風景。

比起穿針引線的默契，我更覺得換個角度思考的幽默感，是感情裡必要的潤滑劑呢。

滑起來，各位。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）