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13歲國一女失聯4天母憂高雄少女翻版 北市警凌晨尋獲

出身收入低家庭被丟過雞腿...勵志女不敢結婚背後超心酸

三采出版 / 文．小生
即便在童話故事裡，如果沒有多一點的勇氣與自信，以及一點點勉強，幸福有可能也是擦身而過。圖片來源：ingimage
即便在童話故事裡，如果沒有多一點的勇氣與自信，以及一點點勉強，幸福有可能也是擦身而過。圖片來源：ingimage

條件不如另一半，該怎麼突破心中這一關？

「怕被刺傷的玫瑰」表示，也許對許多人來說結婚是快樂的事，但對從小就自卑的她，卻是一直不願碰觸的一塊。圖片來源：ingimage
「怕被刺傷的玫瑰」表示，也許對許多人來說結婚是快樂的事，但對從小就自卑的她，卻是一直不願碰觸的一塊。圖片來源：ingimage

前陣子才剛過完二十五歲生日，身邊許多朋友們亦陸續結婚，而我本身有一位從學生時代就在一起交往四年的男友，最近開始與我討論結婚的事。

也許對許多人來說結婚是件快樂的事，但對從小就自卑的我，卻是我一直不願碰觸的一塊。

我的父親是在工地工作的建築工人，母親則是位夜班作業員，雖然整體收入低，卻又不到低收入標準。我還記得家裡曾因為車子被偷，外婆生病的醫藥費，以及再怎麼也不願減少給爺爺奶奶孝親費的堅持，有好一段時間，爸爸總買一份便當和兩碗白飯，與我們家四個國中國小的姊弟妹們共食。

從小我們家的小孩都很認分地穿著親戚送的舊衣舊鞋，甚至到了國中我仍會期待每次換季時親戚清出的舊衣⋯⋯國小國中常因舊衣舊鞋，被某些同學笑穿得像阿姨，國中時也曾因為常包學校剩菜剩飯，而被言語嘲笑或捉弄。

例如，笑我乞丐，故意戳破我包好菜的袋子，讓我自己在那邊清掃，或是被當時吵架的好朋友丟過雞腿，要我帶回家慢慢啃（囧）。

另外，爸爸媽媽工作時間經常不定，因此我和弟弟妹妹聯絡本的簽名常是由大我兩歲的姊姊模仿媽媽簽名完成的。

當然，我們總被發現，接著被老師痛罵痛打一頓。更曾因功課不見起色而被老師罵過白癡、沒腦、智缺。讀同間學校的我們也經常被老師們說過是問題姊弟妹，或許當下的我不是很懂，也沒有很在意，但隨著年齡的增長，回想起來總令我的自卑心理不斷增長。

直到國中遇到了一位影響我很深的老師，加上父母與姊姊時時刻刻的教誨，我開始努力讀書，也如願地進了當地的明星學校。

進了高中，我的人生開始不同，身邊不再有過去嘲笑我的同學，交到了許多交心的朋友、開始被異性告白、被同學喜歡。我才發現自己可以很好，可以被大家喜歡。之後順利考上令大家都滿意，也讓父母驕傲的大學與系所。

在大學時，因為活動認識了我的男朋友，我們談了一場美好的戀愛。他善良細心、對我的好更是無微不至，讓許多人羨慕。交往不久，他就帶上我參加家庭聚會。

當時我發現，他的家庭背景超乎我的想像，與我相差根本是天與地的距離⋯⋯我的自卑感也襲擊而來，那段時間我的腦中常充滿過去不好的記憶。

他總說他喜歡我有趣的個性，以及我的氣質。殊不知連「氣質」這兩字都能刺到我的玻璃心，讓我想到過去國中國小才藝表演時，同學們的鋼琴、小提琴、長笛⋯⋯而我則是拿著直笛⋯⋯接著又是那些女生的冷嘲熱諷，她們互相稱對方是氣質公主，我則被命為公主的婢女（當時的我還很開心能加入她們的團體囧）。

想到過去某些人對我家庭背景的歧視以及不屑，即使男友的父母與家人對我再好，這種自卑感都不曾褪去。因此我內心默默地有了個自私的念頭，我希望能再安穩地與他交往幾年、多製造一些美好的回憶之後，等到不能再拖的時候，我相信依他的條件絕對能遇到很好的對象。

接著畢業，我有了不錯的工作，而他更是從事傳統眼光認為相當好的職業。

男友還有他的父母，總叨念著要我們結婚，而男友最近更是認真地要與我計畫，並要求要認識我的家人。

我相信時間已經到了⋯⋯並開始找理由與他爭吵，不過看到他傷心地求我，我也好痛苦。

我曾與他透露過家庭情況，但他總滿不在乎的樣子問我所以呢⋯⋯可我難以克服過去不好的回憶，我沒辦法完全相信過去曾被人笑乞丐的我，真的有資格擁有幸福。

另外，我很愛我的父母，覺得他們真的非常偉大。所以當我有這種念頭時，總覺得很對不起他們⋯⋯我不知道我該怎麼克服。或是說這真的無解，也許我該狠下心來結束這段關係⋯⋯。

By怕被刺傷的玫瑰

童話，由你創造

姑娘妳好，我是小生，偶爾客串回文，點亮妳的人生。

不好意思，我來遲了。但小生可以姍姍來遲，妳的幸福不能讓它悄悄溜走。

姑娘，其實妳只是不敢相信幸福原來可以離妳這麼近，不是嗎？

剛好我身邊有位姑娘的成功例子，可以讓妳當作參考。妳的身世和我這位朋友比起來，根本是小巫見大巫。

她還很小的時候媽媽就去世了，爸爸娶了一個繼母，繼母離過婚，以爸爸的年齡來說還算年輕，於是便帶著兩個驕縱跋扈的女兒進來做她的姊姊，一個老夫娶了一個少妻，當然是極盡所能地寵愛。

愛屋及烏，有限的資源當然分給兩個姐姐，我這位朋友當然就只能當可憐的小妹妹，衣服穿姐姐們不要的、糖果吃姐姐們吐掉的，家事都是朋友做，鬧事都是朋友扛。

但我這位朋友一直有顆善良的心，她從來不怨天尤人，也很照顧小動物，即使自己擁有的不多，但總是樂意獻出全部幫助比她更需要幫助的人。

因此走到哪裡，小動物都喜歡跟著，上街買菜，老奶奶們也歐露咖五村。

有一天王子殿下選妃，辦了一個舞會，全國的女人都搶著報名，我朋友也很想參加，但她害怕自己不是那麼出眾，只懂得掃地洗衣，於是推辭說自己沒有漂亮的禮服不能參加。

小老鼠們真心希望她能幸福，於是用姐姐不要的布料，幫她織了一件漂亮又合身的禮服。我朋友看到鏡中的自己美麗不可方物，便多了幾分自信。

但她還是害怕，因為她從來都不敢跟姊姊們競爭，甚至她不相信自己比姊姊們值得幸福。於是推辭說參加舞會要馬車，姊姊們都搭烏伯馬車出發了，她用走路去一定會遲到還被笑。

這時候菜市場賣南瓜的老奶奶就出來，把家裡的馬車借她，雖然為了宣傳南瓜，車廂改成南瓜造型，但竟然也有幾分俏麗與別緻。

小老鼠和老奶奶拚命地要把我朋友送上車，但我朋友還是自卑，於是她說：「我沒有高跟鞋。」

這時候賣南瓜的老奶奶就大聲地說：「林鄒罵就等妳說這句。」

於是阿罵拿出她的傳家之寶，玻璃鞋，雙眼閃閃發光、小心翼翼地套在我朋友的腳上說：「想我還在作小姐的時候，穿著這雙鞋，走進舞池，都是全場的焦點……」

小老鼠打岔：「阿罵賀啊喔，擱共丟來美互啊～」

於是朋友有了「+9老鼠禮服」「 +9南瓜馬車」「 +9阿罵玻璃鞋」，頓時魅力+

100，勇氣+90，再說她實在也想不到推辭的理由，於是就坐上南瓜馬車，前往舞會現場。

然後就像迪士尼卡通灰姑娘的故事一樣，強者我朋友把王子迷得神魂顛倒，還來個欲擒故縱的放置play，留下了一隻+9阿罵玻璃鞋，讓王子拿著玻璃鞋，下了全國通緝令，通緝這不讓他當天就滾床單的小妮子。

終於王子來到我朋友家門口，我朋友卻遲遲不敢出現。

眼看著兩位姐姐為了把腳塞進鞋子裡，把腳跟都剁掉，她還是躲在房裡，透過門縫看著王子的身影，始終不敢現身。

因為她始終不敢相信，幸福離她這麼近。

就在王子再次失望，準備轉身離開的時候，我朋友的阿爸突然出現在她的房門口，輕輕地把房門推開，拉著我朋友說：

「出來吧，阿爸一直都知道，只有妳才值得這樣的幸福。」

於是我朋友在阿爸的陪同下，鼓起勇氣叫住了王子，王子用顫抖的手替我朋友套上了玻璃鞋，從此過著幸福快樂的日子。

至於為什麼阿爸知道我朋友的腳一定套得進南瓜阿罵的玻璃鞋？

不要問，很恐怖。

姑娘，我要告訴妳的，不只是一個童話故事。

而是即便在童話故事裡，如果沒有多一點的勇氣與自信，以及一點點勉強，幸福很有可能也只是擦身而過。

在妳告訴自己「我不值得幸福」以前，妳為什麼不問問自己：「難道我不值得幸福嗎？」

「難道妳不值得幸福嗎？」

即使被嘲笑、被奚落，妳沒有放棄自己，妳在能力範圍盡自己所能地向上。

所以你遇到了妳的國中導師、神仙教母，進了明星學校。妳並沒有因此而自滿，反而更加珍惜這難能可貴的機會，於是妳身邊出現了許多知心好友，那是因為妳的善良而聚集在妳身邊的人。

妳的小老鼠、妳的小幫手。因為妳的努力與謙卑，妳成為家人、朋友都引以為傲的人，快快樂樂地搭著南瓜馬車進入妳夢想的大學，遇到了妳的王子，談了一場美好的戀愛。

妳以為神仙教母的出現是偶然，妳以為小老鼠會聚集在妳身邊是幸運，但如果妳不把握機會努力，神仙教母在妳身上創造不出奇蹟，要不是妳平易近人又善良，上了高中妳又怎麼交得到好朋友？

要不是妳經歷了這麼多卻從來沒放棄往更好的方向去，妳怎麼會變成如今這樣好的人，吸引王子的目光？

這樣的妳不值得幸福，誰配？

姑娘，一個人的價值，從來不在於她的出身。而在於她努力的過程。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
如果妳因為自卑而轉身離開，否定的不只是妳的出身。

還否定了妳一生的努力，更否定了男友對愛情的信仰。

那不會讓男友遇到更值得的人，只會讓他在值得的人面前卻步。

「溫柔的人，都值得幸福。」

妳值得為彼此勇敢一次。

因為童話故事，都是真人真事改編而成。

即便在童話故事裡，

如果沒有多一點的勇氣與自信，以及一點點勉強，

幸福很有可能也只是擦身而過。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

結婚 低收入戶

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