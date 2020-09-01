把「自己想像為他人好的事」擺第一？結果誰也不開心

如何適度的犧牲，在犧牲中保有自己，非常重要。因為如果沒有滿足自身需求，而將「自己想像為他人好的事」放前面，委屈自己。能量不滅，委屈感終究存在只是被壓抑。

為父母認同選擇不喜愛的科系與工作，為孩子忙碌沒有給自己一點時間，為另一半做牛做馬乞求憐愛。

最後，導致自身有許多負面情緒，最後成為一個愛抱怨的人，並將所有負面情緒給予最初為他犧牲的人，怪罪他。而那個他，會覺得自己很無辜。因為哪是你「自己想像為他人好的事」，並不是他真正要求你要做的事。

人生有很多事情與感情，就看自己的排序，我發現如果你硬要，是沒有人可以阻撓你。例如我媽一直勸說我不安全，但我硬要一個人機車環島，昨天還一天從知本騎回台北走蘇花，現在毫髮無損躺在家裡的床上打文章。

我們總擔心硬起來、不犧牲會不會破壞關係，其實像父母、子女、另一半，這種親密關係，完全不會因為你的「不犧牲」而破裂。最後，他們總會順著你，因為是「不能放下的人」。由此也可推展到其他「不能放下」的人事物。

在關係中，我們總是在學習，怎樣能夠調整的更好，取得平衡與最舒服的距離。

我覺得，第一步，要從認識自己嚮往什麼，要什麼開始，每個人都不一樣，這事也有你誠實面對自己才知道。

（本文出自《我離婚了，所以我開始畫畫！》臉書，未經同意禁止轉載。）