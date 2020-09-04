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分手千萬別這樣做！最忌諱的是還想當好人

三采出版 / 文．小生
沒有一種分手是不傷人的。作為一個提分手、說再見的人，最忌諱的是還想當好人。圖片來源：ingimage
沒有一種分手是不傷人的。作為一個提分手、說再見的人，最忌諱的是還想當好人。圖片來源：ingimage

大部分來找我問問題的人，其實都還是過不去分手那道坎居多。被分手很痛、很難，但很多時候，提分手的那個人才最難。

我該不該離開這個人？

我問了幾個姐妹，他們都說這樣的人趕快分一分。我真的沒有辦法再忍受他無所謂的樣子，沒有辦法這樣耗日子。可是他真的很呵護我，我不知道離開會不會更好，我不知道該怎麼讓他不受傷。

通常面對這一串自問自答，我只會反問這樣一個問題：「你們出門還會牽手嗎？」

常常，是一陣很長的沉默。

「最後一次牽手好像是上一次出門……是我自己放開他的。」

「我有點記不得了……」

其實，該不該放手，身心都已經告訴妳答案了。

我們用理智推敲、用邏輯證明、用道理說服，想找出一個無法攻破的命題，當作繼續下去的藉口，但我們沒有辦法解釋為什麼不再牽手了，為什麼要各看各的風景。

因為愛是無法解釋的存在。

我們要學著認清，人生這趟旅程會遇到各式各樣的人，偶爾會遇到一個合得來的旅伴，有相同的目的地，或只是想漫無目的。

但既然是旅伴，總會走到岔路口。

愛情的專一、在一起一輩子的想望，相比於人生旅程的多變和無常，實在太渺小了，能遇到一個走一輩子的旅伴是三生有幸，只能做走一陣子的旅伴也要在岔路口好愛好散。

好愛好散，給這段旅程上得來不易的旅伴。

通常，接下來的問題會是：「那我該怎麼開口，他才不會難過？」

沒有，沒有一種分手是不傷人的。

作為一個提分手、說再見的人，最忌諱的是還想當好人。

畢竟世界上沒有這麼美的事情，打人家一巴掌，還能厚著臉皮關心人家痛不痛，對方還要跟你說沒關係我們還能當朋友。但也不是要當個超級王八蛋，例如無預警人間蒸發、不斷地找架吵然後藉機冷戰後封鎖。只求能做到「明白、果斷」。

分手的理由明明白白，這代表你要好好思考並說服過自己，不管是個性不合、性趣不同、生涯規劃導致目前重心不在戀愛、開車摳腳皮屢勸不聽……

你堅定地相信就是這原因你必須分手，然後堅定地告訴他因為如此走到了盡頭，不管他用什麼方式告訴你他會改變、他願意妥協，你要堅定地讓他知道，這樣下去只會讓彼此痛苦更久，而你最不願看到的就是他痛苦。

「我不希望你為了我不斷地妥協到失去了自己，我希望你快樂。」分手時的常用句型，很靠北但很實用，畢竟除此之外很難更好了。

絕對不要主動關心對方，那只會讓他覺得還有機會。就算你們可以當朋友，也絕對不是現在，傷口需要時間結痂，關係需要調整，你的關心只是不斷地把紗布撕開，還當那個發炎紅腫的過敏原。

特別是對很執著又容易鑽牛角尖的人，就算你不主動聯繫，只是被動地回應，他都會解釋成還有希望。

沒有辦法決定傷口的深度，至少可以決定痊癒的時間。

分手最怕的，是優柔寡斷的仁慈。

明白的理由，果斷的切口。

有些疤痕淺淺的，過一陣子就能淡忘；有些疤痕刻在心上，但終究結痂了，終能找到與它共處的方式，帶著它前往下個旅程。

提分手，學的是堅決，狠下心的人，不見得是壞人。

被分手，學的是接受，不是被留在原地，而是終於能自己決定前進的方向。

用一陣子的時間，和一陣子的旅伴道別，即使你們曾經深信過一輩子。

好愛好散，謝謝你親愛的遺憾。

為何要談會分手的戀愛？

看不開，為什麼既然會分手，還要談戀愛？每一段結束都說：「好辛苦……再也不談了。」而遇到一個認為是對的人，又相信這次可以走到最後。

失去一個人要花好久的時間才會好，為什麼好不容易在一起好不容易熟悉，最後卻輕易分開？

說喜歡，只是相處太累。說想念，但是看不到未來。

我以為有喜歡，就可以慢慢去改變一切，有痛過總比錯過好。道理都講得出口，但是卻做不到，想了想還是覺得好痛，又捨不得忘記美好的回憶。

不知道接下來的目標要放在哪才會有動力，等他太傻，放棄又辦不到，不知道該怎麼辦好。

By 愛情都是騙人的

姑娘妳好，我是小生，偶爾客串回文，修煉妳的人生。

我想，人生如果是一段旅程，愛情就是有另一個旅人作伴的路程。

有的旅人只能陪我們走一小段路，然後就在渡口和我們道別。沒辦法的，他有他遠大的世界，但我們偏愛山巒疊翠。

有的旅人帶著一張地圖，告訴妳，他很想去某座城堡尋找青鳥。妳被他的計畫吸引，於是改變了原本的方向。成為尋找青鳥的好夥伴。

他說青鳥象徵幸福，於是青鳥成為你們的信仰。可惜你們沒能找到。

於是你們在一個傍晚的岔路口互道珍重，他說他想去對面的山谷看看，妳很想告訴他：「其實幸福就是有你的旅程。」

但妳終究沒能說出口，取而代之的是一句保重。

「保重。」有沒有發現，年紀漸長以後，好像越來越常用這兩個字當作愛情的結尾？

相比於年輕的時候哭著說再見，大概我們都懂得，有些人永遠不會再見了，於是再見就顯得矯情了。

「修煉愛情的心酸，學會放好以前的渴望。」

終於，我們比年輕的時候，更不輕易說再見。不是變堅強了，而是不敢輕易表露內心的脆弱與想念。畢竟再見，多少含著期待與盼望啊。

「別講想念我，我會受不了這樣。」

我們終究不是變得多成熟，只是學會了武裝罷了。

姑娘，人生是一段旅程，愛情是有人作伴的路程。

能夠遇見一個人一起走已經何其幸運，兩個方向不同的旅人願意走一輩子，那更是三生有幸。

沒有人想談會分手的戀愛，但我們是不是都把找到青鳥當成旅程唯一的目標，而忘了幸福其實就是一起旅行的過程，忽略了當下。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
妳沒有失敗，更沒有失去什麼。

妳的旅程因為有他陪伴而豐富，也許之後清單上又多了幾個他口中的景點也不一定。我們不也是這樣，成為別人的風景嗎？

現在的妳覺得難過，覺得累，是因為妳武裝著脆弱，流連在分道揚鑣的渡口找不到方向。

等一個顧盼、等一個回眸，或是一句想念。

沒關係的，休息夠了以後再上路，因為妳知道人生的旅程還要繼續，也只有不斷地前進，才會遇見新的旅伴。

到時候，記得告訴那個人，「有你一起的旅行，就有了青鳥。」

就算漫無目的也沒關係，因為遇見你，就是旅行的意義。

就算漫無目的也沒關係，

因為遇見你，就是旅行的意義。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

愛情 分手

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