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13歲國一女失聯4天母憂高雄少女翻版 北市警凌晨尋獲

男友最怕的女友９提問！這樣回答就能活下來

三采出版 / 文．小生
女友的問題總是千奇百怪，而且永遠沒有標準答案，每一個簡短的問句裡，其實都埋藏著凶狠的伏筆。圖片來源：ingimage
女友的問題總是千奇百怪，而且永遠沒有標準答案，每一個簡短的問句裡，其實都埋藏著凶狠的伏筆。圖片來源：ingimage

女友的陷阱題

想請問大家，另一半的哪些問題對你來說是陷阱？

就是那些你怎樣回答都好像不妥的問題。例如：

我的朋友正嗎？

今天我有什麼不同？

有沒有覺得我胖了？

你喜歡我什麼？

各位還有想到什麼？

By詞窮的小王子

兄台你好，我是小生，偶爾客串回文，簡答你的人生。

女友的問題總是千奇百怪，而且永遠沒有標準答案，每一個簡短的問句裡，其實都埋藏著凶狠的伏筆。

女友的問題，像是美麗的熱帶雨林中一條蜿蜒的小河，大意地靠近、恣意地嬉鬧，下一秒可能就會被暴起的鱷魚一口吞下。

妳說我諷刺妳像鱷魚？

不不不，我說妳是美麗的熱帶雨林呀～

是妳的問題像鱷魚。

什麼？我哪有說妳有問題？不是，是妳的問題。

什麼到底是我有問題還妳有問題？

是，都是我的問題。是我有問題。

兄台，你是不是也像我一樣，在太陽下低頭？是不是常常不知道如何應付各種鱷魚？

不對，是問題。

以下整理一份簡短的題庫，和應對心得，供你參考：

1.你覺得我今天看起來哪裡不一樣？

2.如果哪天我們分手了，你會把我追回來嗎？

3.你相信男女之間有純友誼嗎？

4.你有想像過會有今天嗎？

5.你會介意我在你之前有過別人嗎？

6.你會偶爾想起前女友嗎？

7.如果我跟你媽掉進水裡，你會先救誰？

8.如果哪天你愛上別人了會告訴我嗎？

9.其實你到底喜歡我哪一點？

這女友九問，看似平淡無奇，其實招招蘊含殺機，我們簡稱為「九種弄死男友的方法」。

年輕的時候我不小心答錯，後來就只剩左手了。你問我右手怎麼了？它要握滑鼠，我想你懂的。

1.你覺得我今天看起來哪裡不一樣？

其實我們都知道，女友這樣問是想要追尋一種被拆穿的小默契和小確幸。

問題是，你們心中預設好的那個答案，跟我們看到的常常都不會一樣。所以就會有以下狀況：

耳環？（不對，再猜）

眉毛妳修眉毛了對吧！ （哪有∼你都沒注意人家）

我知道了！妳長痘痘了對吧！等一下去買痘貼！ （不是啦吼唷∼ ∼我懷疑你真的愛我嗎！）

所有問題裡面，大家來找碴是最可怕的一種。

後來乾脆這樣回：

「氣色吧？妳今天氣色很好喔！」

「真的嗎？」

「真的啊！昨天看妳印堂發黑，沒想到今天還活著。」

「……」

2.如果哪天我們分手了，你會把我追回來嗎？

為了表示果決，小部分的人會回答「不會。」

為了表示深情，大部分的人都會回答「會啊！」

最痛苦的莫過於回答會，結果被分手之後還真的跑去挽回，拿著曾經的誓言質問她怎麼變了，換來的只是冷若寒霜的回應。

這種預設立場的問題邪惡之處在於，不管回答是會或不會，都已經默許了有一天會分手的可能。

潛意識兩個人就做好了分手的心理準備，等真的遇到了，心理就覺得不證自明，冥冥中原來都註定好了。

屁，明明就是嘴賤而已。

下次遇到這種問題，請回答：「我從來沒想過我們會分手。」

「可是萬一、萬一……」

「傻瓜，別想太多好嗎？」

別忘記那句老話，女生被叫傻瓜，智力先降二十趴。

3.你相信男女之間會有純友誼嗎？

這問題曖昧的男女問起來很有情趣，從女友嘴巴說出來就很可怕了。

到底是她身邊最近有蒼蠅、還是想跟你回到純友誼關係，抑或是在試探你對異性的底線？

回答有，怕她以後不管跟阿德阿翔阿翰阿貓阿狗出門，都拿這句話堵你，回答沒有，又怕被嫌

EQ太低，然後拿一堆例子反駁。

後來乾脆把球反殺回去：「妳覺得呢？」

其實我覺得，只要有一方先動心，友誼就不純了，不是嗎？

4.你有想像過會有今天嗎？

這個問題還算好回答，因為通常發生都是在踩到壘包的時候。

不小心就牽了手，你有想像過會有今天嗎？

不小心抱在一起，你有想像過會有今天嗎？

不小心接吻喇記，你有想像過會有今天嗎？

不小心就滑進去，你有想像過會有今天嗎？

老實說，不管男生的回答是有還是沒有。不管妳是在哪一個壘包上問這個問題。我們早就把各種姿勢都想過不下百遍了。

5.你會介意我在你之前有過別人嗎？

其實不管男生女生，要說完全不介意那是不可能的。但介意絕對不代表是壞事。過去結束的原因我們介意，因為我們害怕重新走上舊路。

過去累積的美好我們介意，因為我們未曾參與妳的那些快樂時光。

我們擔心自己不能給妳同等或更大的快樂，一如妳問這問題的原因，其實源自於妳好不容易再次相信愛情的不自信。

既然我們對這段感情都這麼如履薄冰地珍視著，我會說：「讓我們且走且珍惜，好嗎？」

6.你會偶爾想起前女友嗎？ （哼，這題根本送分）

會，做惡夢的時候。

所以如果我跟你分手了，你想到我都會是不好的，嗚嗚嗚嗚嗚（就知道會來這招）。

我從來沒有想過我們會分手。（參考題2）

可是萬一、萬一……

「傻瓜，別想太多，好嗎？」你懂的，就像那句老話說的，女孩被叫傻瓜，智力先降二十趴。

7.如果我跟你媽掉進水裡，你會先救誰？

親愛的，這題好像回答過囉，請爬文謝謝。

或參考《然後，我們都懂了》，書裡面也有答案。

8.如果哪天你愛上別人了會告訴我嗎？

這問題跟「如果哪天你不愛我了，你會讓我知道嗎？」都歸類在同一類。明知故問那一類。

你會吃飽沒事幹突然說：「嘿～我愛上別人囉。」當然不會，除非你真的很白目。其實，不管愛上別人還是不愛對方，都不是一覺醒來突然發生的事。而是很多瑣碎的日常，累加而成的結論。

所以，當我們終於決定鼓起勇氣說：「我不愛妳了」，妳的反應一定不如當初笑著說：「一定要告訴我喔～」那樣的豁達、大度。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
大部分得到的回應都是：「你為什麼現在才告訴我？」

為什麼現在才告訴我？在我慢慢拋棄一切自尊愛上你以後。

為什麼現在才告訴我？在我努力忽視那些暗處的伏線的時候。

為什麼現在才告訴我？在我努力修補每一個可能的缺口的時候。

為什麼現在才告訴我？為什麼？

「不愛了，是每一個為什麼的原委。」

9.其實你到底喜歡我哪一點？

矮唷，不錯喔～

這個問題，我想沒有人可以回答得比周董好了。

因為妳是，可愛女人。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

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