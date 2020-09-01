交友軟體有真愛嗎？填不滿又掏不空的從來不是愛 而是寂寞

交友軟體有真愛嗎？

去年和交往多年的男友分手，原因是因為不適合。中間經過好長一段恢復期，整天以淚洗面。漸漸走出來以後，才發現因為學生時代因為天天膩在一起的關係 （我們同居），身邊的異性朋友十根指頭數得出來，也幾乎都有女友。想要認識新人，卻因為工作和生活圈的關係根本認識不到。於是我開始迷上交友軟體，一開始用beetalk，還真的被直白的約炮嚇到了，後來有一陣子迷上wootalk，以為沒有照片，單純用文字聊天至少可以更看得見彼此的內心，就這樣遇見一個聊得很投機的男生，交換LINE後又聊了一陣子，我們見了面，也發生關係，沒想到他很紳士地送我回家之後就從此人間蒸發，那幾天我不斷在線上找他的人，卻一點也找不到，才發現原來文字也是一樣的空虛。

最近用了BD，一種只能用語音聊天的交友軟體，透過聲音可以聽到更多的情緒與表情，像是剛打招呼時的緊張與期待，或是從講話的語調想像對方的長相與氣質，彷彿更真實了一些，也真的認識了一個覺得不錯的對象，不管是聊天的話題，或是彼此的默契都很合得來，我們去過同樣的地方旅行，一樣喜歡吃冰，聽過同一場演唱會，也住在同一個城市，一切看起來很美好，但我又不免會想，透過網路，這些默契是不是都可以裝出來？見面以後的對方，是不是又是另一個樣子？

最近對方約見面，原本很期待，但越接近見面的日子，我反而越卻步了。會不會一切都只是自己腦補的想像罷了，見面也只是又一次空虛與失落。交友軟體真的能遇到真愛嗎？還是最後都以失敗收場？

By 迷惘的女子

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姑娘妳好，我是小生，偶爾客串回文，點綴妳的人生。

古代的時候，沒有什麼交友軟體，那時候都流行交筆友。我一個強者古人朋友，就靠著一枝筆，深入淺出他筆友，的內心。

他們光是靠一枝筆，就能飽覽名山勝水，看遍風景名勝。有時候又像兩小無猜的小情侶，躲在花前月下的小樓梯口調情。如果放在現代，就算中國完全不輸出觀光客來台灣，他們也可以在日月潭做愛。

誒，扯遠了。總之他和這筆友通信了兩年，他一直相信他遇到真愛，終於有一天筆友寄來一封畫像，和他相約見面。

畫裡是貌若天仙的女子站在蘇州的楊柳邊，朋友整天神魂顛倒，我們都說，那一定是路邊買的美女圖。

這樣的美女每天和有錢的公子哥約會都來不及了，誰會有時間和小城的書生寫信。

為此我們還開了一個賭盤，賭我朋友一定遇到詐騙，賠率竟然高達一比七十三。其實這是兄弟們的一番好意，如果真是個美嬌娘，總要體面地把人家娶進門才是。

到了約定見面的那天，月上柳梢頭，人約黃昏後，醉月樓門口左邊數來第三根柱子，大紅燈籠下站著的不是畫中的美女，而是一個其貌不揚的女人。我朋友依舊走過去亮出彼此的信物，確認了身分，和她共進晚餐。夾了一塊醉雞到對方碗裡，正當筆友張口欲食，我朋友突然板著臉說：

「妳不是她對吧？」

「你怎麼知道？」

「因為她不吃雞」

「那你幹嘛點？」

「這不是重點！」

「……」

強者我朋友，把她的每個喜好記在腦海裡。這時候，簾子後面走出了畫中的美人，深情地望著他說道；「你果然不是以貌取人，而是真心愛我的！」

故事到這邊，大家都以為是相擁而泣，左轉上樓開房間的結局。但發生在強者我朋友身上卻偏偏不是如此。他砰地一聲把碗拍在桌上，轉頭就走，留下兩個一臉錯愕的女子在原地。

「因為真心被猜忌。」他說。

姑娘，其實不管是筆友還是網友，beetalk 還是BD，不管是透過文字還是透過聲音，見面前的忐忑，一定是兩個人共有的。會忐忑是因為有期待。

但問題是，妳期待的是什麼呢？

是寂寞太沉重，所以期待有白馬王子自告奮勇解救妳？還是覺得知音難尋，害怕失去後的惋惜？

如果妳只是把交友軟體當作一個排遣寂寞的工具，那妳遇到真愛的機率會和寂寞的程度呈反比。

因為妳喜歡的只是愛情的樣子，任何人都可以給妳。但歡愉過後的空洞只會更大，更需要填補。填不滿又掏不空的從來不是愛，而是寂寞。

「從寂寞出發找愛，又怎麼能看清愛的面貌？」

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供 如果妳是害怕知音難尋，那我想他也有相同的緊張。而不管是透過聲音或是透過文字，見面和網路上的落差是不可避免的。這就需要兩個人從互動中調適。

如果這時候妳隔著一層寂寞的面紗，一開始就忙著調情，又怎麼看得到那些不適合的細節？

或者妳自己也有太多的偽裝，那相處後的真相又怎麼不讓人慌張？

想要遇到真愛，首先妳也要帶著真心才行。也許給自己一個原則與界線，例如：「約會三次再考慮交往。」在這之前都是朋友般的互動與觀察，真誠相待。

「保持一點距離，才能看到真心。靠得太近，只能看到內衣。」

祝妳遇見真心，遇見愛。

填不滿又掏不空的從來不是愛，而是寂寞。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）