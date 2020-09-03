只是彼此療傷卻不小心愛上....還能有機會嗎？

心碎漂流木

大家好，第一次來PTT首度發文，手機發文可能在排版上沒有那麼好，請見諒。應該大家都有遇過漂流木吧？不論是自己成為了，還是在漩渦中緊緊地抓住了一根漂流木。

面對前任的傷害，卻因為自己深愛著而持續包容，明明分開了卻還是放不下，常常被對方拉扯著，甚至開始跟家人衝撞，義無反顧地朝著心的方向去，然後走得遍體鱗傷。

一路上有一根漂流木陪著你面對，你總是問著：「我這樣真的好嗎？」、「我這樣對嗎？」這樣的你，慢慢地在漂流木面前卸下武裝，讓對方知道大部分人都不知道的祕密。而這樣的漂流木，慢慢地因為心疼起了心理的化學變化。

小弟其實是先喜歡上對方，才成為漂流木。而她每一次卸下自己的武裝，我又會更喜歡一點。所以很想知道大家怎麼看待這樣的關係？感謝大家看完。

By隨波漂流的浮木

兄台你好，我是小生，偶爾客串回文，漂流你的人生。

好像自古以來，蹲在河邊總能觀察到很多人生哲理。我有一個擅長觀察小魚的朋友，看到小魚在河裡逆流而上，覺得人生就該奮發圖強，於是就統治了某個小島好一陣子。

但是在河邊看到樹枝和木頭從上游漂下來，通常是山洪爆發的前兆，你還能抒發感想，實屬難得。

席慕蓉說過：「如何讓我遇見你，在我最美麗的時刻。」

最美好的邂逅，肯定是在各自最美麗的時候。

然而人生總是不如詩，很多的相遇，總是在彼此最低潮的時候。相比於在上游觀察小魚、在中游觀察漂流木，我比較喜歡在潮間帶觀察生態。

有一次退潮的時候，我在一處淺窪看到兩條魚。一條淡水魚、一條鹹水魚，兩條魚都不會轉彎，所以退潮的時候就困在這裡了。

當時日正當中，珊瑚礁所形成淺淺的水漥幾乎被蒸發乾涸，兩隻魚只能互吐口水在對方身上，希望能撐到下一次漲潮。眼神征征地望著對方，彷彿有著你死了我也不會獨活的覺悟。

我看了覺得可憐，便把他們撈起來帶到出海口放生，同時有一點私心，覺得兩條魚肯定能患難見真情，結果一到水中，淡水魚游回河裡，鹹水魚游回海裡。

「相濡以沫，相忘於江湖。」

兄台，很多時候，惺惺相惜、相濡以沫的革命情感，都是在特定的環境條件下才生成的。譬如一處淺窪，譬如一道湍急的河流。如果本質上的你們是河與海的差別，那過了那個階段，終究也只能漸行漸遠。

潮漲了，吐水的魚魚自然要道別。潮退了，沒穿褲子的總歸要上岸。

上岸以後，總會結束漂流。

所以你問大家如何看待這段關係，不如先問問自己如何看待彼此。你耽溺的是當下的陪伴？還是往後的擁有？

如果你享受當下的陪伴，那就別想太多，順著情緒走，好好地在當下及時行樂，到了出海口就目送對方上岸。

如果你想要擁有從今往後，那你要當的不能只是一株載浮載沉的漂流木。

試著讓彼此離開那種互舔傷口的狀態，才能看見對方真實的樣貌。

不一定美麗，但至少能幫助自己做決定。

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供 最後，席慕蓉在佛前求了五百年的塵緣，化為一株菩提，等在伊人每天必經的路上，只換得一眼回眸，和一地心碎的花落。

求了五百年，忘了告訴佛祖要把自己變成人。寧可實際一點當個人，雖然不如菩提美麗，至少還有打招呼的權利。

「太浪漫的故事，大多來自於錯估的現實。」

試著讓彼此離開那種互舔傷口的狀態，才能看見對方真實的樣貌。

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）