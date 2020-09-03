女追男隔層紗？「純朋友」該怎麼升級成曖昧？

Ｑ：小妹想向廣大鄉民請教：

如果只是普通朋友的話，有什麼方法可以加溫讓關係有進展嗎？先謝過各位30cm跟E cup了！

我們認識約半年，這期間私下約的次數約十五次（這是單獨的約，已扣除同事聚餐），約出去最常是看電影，再來就吃飯或逛展覽、逛街、逛夜市。

男生的興趣比較宅取向，平常在家就是打電動或看動漫，但他非常健談，動漫電玩以外的話題也都能聊。我們興趣差很多，因為我完全不看動漫也沒在打電動，雖然這些東西因為我前男友也很愛，所以靠著微薄知識還勉強能聊啦！

他曾經跟我說過，他很少跟興趣這麼不同的人聊這麼多，他交的朋友大部分都是興趣相同的，可以一起聊電競手遊，這點讓我默默挫折，一直很擔心會因此被他排除在外。

我們總還是有一搭沒一搭地可以約出來，所有曖昧必經的過程，就是要各種LINE聊啊，但我們完全沒有這個部分。

感覺他很懶得打字，所以LINE聊不太起來，訊息都回得很簡短，完全省話一哥2.0 ！而且他很珍惜下班後自（電）己（動）的時間，所以反而是上班時間會閒聊嘴砲幾句工作上的幹話。

下班後跟週末我就很少找他聊天，偶爾拍幾張照片跟他分享我在幹嘛，也只會得到「喔」這種句點式的回答。

他有時也會在週末傳一兩張出去吃飯或玩的照片給我，但就是照片丟了後，人又消失。我想多聊幾句時，他恢復省話模式，惜字如金。我都搞不清楚他是真的懶，還是沒那麼想聊，或是沒那麼想跟「我」聊（殘酷重擊心臟！）

而曖昧的另一項重要指標：肢體接觸。這點一樣是零，頂多就是我大笑時會拍他個兩下。

頂多頂多就是有一次出去玩時，在公園坐著休息，他坐得離我很近很近……但當時是他要現場實況給我看，他跟主管唇槍舌戰的過程，所以坐近一點我才看得到對話內容嘛（但我還是一整個小鹿一頭撞死）。

目前朋友間有兩派意見：一派覺得男女單獨私下約這麼多次，怎麼可能沒意思？另一派則覺得我這麼常主動約他，男生再木頭也會有感覺，所以一定是沒意思在裝傻。

邀約三分之二是我主動，而且其實很常槓龜（再度殘酷心臟重擊）。他很常說懶得出門，或是一口說那電影他沒興趣，就算我說有免費的票，也拐不出來！

如果是有意思的對象，應該不會這麼白目地拒絕啊。

所以我也漸漸接受，他把我當普通週末陪吃飯的朋友的事實了，現在是面對事實解決問題的時候了（挺胸）。

請問在男方似乎不太有興趣，而且LINE 難聊的狀況下，有什麼方法在朋友之上有更多進展嗎？

主動約久了覺得有點累（絕對不是在抱怨嗚嗚），但不主動就完全沒戲唱也很桑心。

即使私下出來了這麼多次，每次要進行下一個邀約的動作時（語言癌）還是各種掙扎……害怕他沒興趣的不是邀約的行程，而是小妹我（哭）。

而且連著被拒絕幾次後就會陷入負面迴圈很沮喪，我也試過一陣子忍住不找他，一開始這招好像有用，他會自己浮出來，但後來好像也不管用了，而且我也不敢太常這樣，怕一個不小心他就徹底從我人生中fade out 嗚嗚嗚。

By蝴蝶仙子克里希

小妹妳好，我是小生，偶爾客串回文，狩獵妳的男生。

我就不客氣直接說了啦，撩男如果有排位賽。妳一定是最低階的E排。下面是妳文中寫到的各種相處狀況：

我們認識約半年，這期間私下約的次數約十五次（這是單獨的約，已扣除同事聚餐），約出去最常是看電影，再來就吃飯或逛展覽、逛街、逛夜市。

半年十五次，平均一個月二．五次，相當於兩週一次。

這頻率相當之高，妳還可以搞到完全沒有進度，可見妳的套路絕對有問題。

問題在哪直接告訴妳：妳約出來以後，完全沒有營造曖昧的氛圍。沒錯，曖昧的氛圍不是約出來就跟沼氣一樣自然產生，曖昧氛圍是要營造的。男的不主動女的就要主動，兩個都不主動，那再吃個一百五十次飯也不會吃出娃來。

男生的興趣比較宅取向，平常在家就是打電動或看動漫，但他非常健談，動漫電玩以外的話題也都能聊。我們興趣差很多，因為我完全不看動漫也沒在打電動，雖然這些東西因為我前男友也很愛，所以靠著微薄知識還勉強能聊啦！

他曾經跟我說過，他很少跟興趣這麼不同的人聊這麼多，他交的朋友大部分都是興趣相同的，可以一起聊電競手遊，這點讓我默默挫折，一直很擔心會因此被他排除在外。

別自己嚇自己，去表特版跟八卦版逛逛，宅宅想唬的女生，哪個看起來像是會玩電競手遊的？共同興趣和價值觀絕對不是第一眼吸引男生的要素，但卻是在男生的子孫從大腦退到椎間盤之後，會不會瞬間清醒的關鍵。

「幹我是不是精蟲衝腦了！」身為男生，如果哪一天你突然有這樣的疑問，別懷疑，就是。

話說回來，目前這點看起來是正向的，不同興趣還能聊很多，表示日後越想越不對勁的機會相對小，繼續保持。

所以我們的重點，就是在曖昧氛圍的營造上。

我們總還是有一搭沒一搭地可以約出來，所有曖昧必經的過程，就是要各種LINE 聊啊，但我們完全沒有這個部分。感覺他很懶得打字，所以LINE 聊不太起來，訊息都回得很簡短，完全省話一哥2.0 ！而且他很珍惜下班後自（電）己（動）的時間，所以反而是上班時間會閒聊嘴砲幾句工作上的幹話。

下班後跟週末我就很少找他聊天，偶爾拍幾張照片跟他分享我在幹嘛，也只會得到「喔」這種句點式的回答。

他有時也會在週末傳一兩張出去吃飯或玩的照片給我，但就是照片丟了後，

人又消失。我想多聊幾句時，他恢復省話模式，惜字如金。我都搞不清楚他是真的懶，還是沒那麼想聊，或是沒那麼想跟「我」聊（殘酷重擊心臟！）

這邊我有點迷惘，妳先說共同興趣不同還能聊很多，但又說他在LINE 上惜字如金，姑且假設這男生是面對面才健談的類型，那麼我們的主戰場就在約會的時候。

曖昧的另一項重要指標：肢體接觸。這點一樣是零，頂多就是我大笑時會拍他個兩下。

這點真的不是我要吐槽，拍喜歡的男生兩下，是我小三姪女在做的事。一切曖昧的起點就在於肢體接觸，妳前前後後約會了十五次，就在大笑的時候拍那麼兩下，這在男生看來叫做哥們。

哥們，bro。

容我再提醒妳一次，跟哥們吃個一百五十次飯，也不會吃出娃娃來。請妳展現女生的優勢，善用柔弱的特質。扭轉局勢。

頂多頂多就是有一次出去玩時，在公園坐著休息，他坐得離我很近很近……

但當時是他要現場實況給我看，他跟主管唇槍舌戰的過程，所以坐近一點我才看得到對話內容嘛（但我還是一整個小鹿一頭撞死）。

妳的小鹿死因簡直離奇。

妳說，目前朋友分兩派意見，一派覺得可能有意思，另一派覺得男生在裝傻，而妳認為該是面對事實解決問題的時候了。這是我最欣賞小妹妳的地方了，勇於面對問題，才有進步的空間。

我們先大致分析一下這位電競手遊宅的狀況。

LINE 上省話，可能因為都要忙著打野的關係。但是面對面十分健談，甚至會跟主管唇槍舌戰。從這點看來，是一個據理力爭的男子，也是一個遇到問題就會想要debug 的理性男。

你們兩個前前後後約會十五次了，新鮮感已經疲乏，相信他拒絕你的頻率在最近一兩個月也是逐漸上升。所以要約第十六次，就必須要有一些前置作業。而在這第十六次，我們要確實地製造出曖昧的沼氣。

不對，曖昧的氛圍。

以確保後續的約會可以更有期待，更加順利。目標在第二十次約會的時候，手到擒來。

整體戰略分成三步驟：抬價↓勾手↓拒絕。

核心觀念就是一個字：「勾」！

1.抬價

把一個小男生放在一個滿是玩具的房間裡過一陣子，他會開始偏好玩某些玩具，其他玩具則會被他晾在在一旁，這時候如果又放幾個小男生進去，玩那些被他棄置在旁的玩具，小男生會馬上過去想辦法把那些玩具搶回來。

為什麼呢？本來根本不喜歡的東西，為什麼突然在意了？

因為比起擁有，我們更害怕失去。

所以約出妳的小男孩的方法，很多網友包括妳自己，都說對了一半，就是先把自己晾在一邊，放置play自己一陣子。

但這樣妳充其量就是個被放在角落的無敵鐵金剛而已。要怎麼讓妳看起來很吸引人？

聰明如妳，應該可以猜到：「沒錯，妳需要加入潛在競爭者。」

先找其他男生看電影，再跟他分享劇情：「欸我昨天跟阿德去看了一屍到底超好看，你完全想不到是這樣的走向。」

退一步就算沒人跟妳看電影，也要假裝一下有行情：「欸好煩喔，那個阿義又要約我，真的不是很想去。」

妳身邊一定有那種吃很開的女生朋友，動不動就在抱怨男生一直約很煩，可是永遠都有各種男生前仆後繼地邀約。

靠的不是正，就像老店一樣，靠的是排隊的人潮多。

別誤會，我不是說這種女生像老店。我是說，妳好歹弄幾個工讀生來排個隊。別一直直球對決。

有意無意透露妳也有追求者，讓他有一點危機意識，差不多兩週左右追求者的形象也大致成形，再這樣約他：「欸阿義要約我看厲可拍，我不想跟他看鬼片，你可不可以陪我？」

如果他答應了，那麼，我們就有一成把握。

2.勾手

所有善於營造曖昧沼氣的男女，都深諳勾勾手的重要性。

在和阿德阿義看電影的這兩到三週之間，妳也要積極備戰。找個懂香水的姐妹，陪你去挑一款香水，不知道怎麼選沒關係，聞起來像廁所清潔劑的優先剔除。選香味比較持久的甜香最穩健。

見面前噴在手腕和脖子，見到面後找個時機開啟話題：「我新買的香水很好聞耶，你要不要聞聞看？」

然後把手腕湊到他鼻子前讓他聞，同時壓抑妳心頭的小鹿。小妹，今天是妳要讓他小鹿亂撞。

讓他聞香水的這個動作至關重要，要先讓他記住這個味道。

約會行程最好是傍晚先看電影，看完再去吃晚餐，這樣香水的記憶點才不會被食物沖散。

接下來就像慢跑一樣，謹記三字訣「勾勾放、勾勾放。」

過馬路的時候勾一下他的手臂，大概三十秒過完就放。進電梯人擠人的時候勾一下他的手臂，站定位就放。排隊買電影票的時候勾一下他的手臂，問一下要不要點爆米花，問完就可以放。

如果他都沒有排斥，那恭喜，曖昧的沼氣開始冒出來了。

進了電影院以後，看的是恐怖片嘛，拜託不要再進入bro 模式，請善用「人家是女生」的特質。

第一個jump scare 以後假裝很害怕，一隻手伸過去握住他的手掌。如果能輕輕地把他的手拉過來，放在腿上握著，那效果更卓越。直到電影結束都不要放開，那他的手上就會殘留妳的香水味。

他小便時，進到一群臭男生的廁所裡，妳的香水味會讓他特別感到孤單。這時候，仔細觀察他靠近妳那一側的手臂，在人多的地方、在電梯裡、是不是有不自然的僵直？

有的話，順理成章地牽下去。那麼，這男生已經是妳手心裡的玩物了。

妳的小鹿，這時候可以好好撞死了。沒有的話，再重複勾勾放，勾兩次手臂一次故意不勾。等待適合的契機。

真的沒有的話，大叫一聲：「蟑螂！」

總之，第十六次約會，最差最差要勾到手臂。

3.拒絕

如果一切順利，牽手約會個一兩次，你們遲早要確認一下，這段牽手約會的關係到底是什麼關係。

但妳沒有看錯，我要妳拒絕。

如果男生直接告白，或是問：「妳覺得我們是什麼關係？」

那妳一定要回答：「我覺得我們還是當好朋友好了。」

男生一定摸不著頭緒地問：「為什麼？好朋友會牽手嗎？」

這時候，就是妳開條件了：「不知道欸，就覺得你好像比較喜歡遊戲不喜歡我……」

這句話，一定會擊中他debug 的神經，開始講一堆幹話，像是克里希跟妳當然選妳之類的，聽聽就好，重點還是那樣：「讓他覺得會失去妳，他才會懂得來不易。」

稍微公主一下，「勉為其難」地答應他吧！

回推每個步驟：

如果步驟三是他遲遲沒表態的情況，那妳也要找個牽手逛街的時機說：「我們是不是比較適合當好朋友？」

如果答案是：「為什麼？」那又可以接回上面。

如果答案是：「好像是。」那就可以果斷放生了。

第二糟的情況，他在第二步就像個木頭。那他可能真的比較愛克里希，也可以果斷放生了。

最糟最糟的情況，他從第一步就沒上鉤。那至少妳跟阿德阿義看過電影了。

祝福妳，不要為了一根木頭，放棄兩根木頭。

「因為比起擁有，我們更害怕失去。」

（本文出自《對愛入座》，三采出版，未經同意禁止轉載。）