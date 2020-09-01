快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看得出來車停哪嗎？智力測驗結果 男性成績比女性高？

三采出版 / 文．池谷裕二
對大腦而言，心像旋轉屬於本能，即使是幼兒也自然擁有這項能力。圖片來源：ingimage
對大腦而言，心像旋轉屬於本能，即使是幼兒也自然擁有這項能力。圖片來源：ingimage

在各位深入認識心像旋轉之前，想在此先提及「男女差異」的現象。讀者當中，應該也有人會在意性別差異的問題吧？

到目前為止，也有許多研究報告是針對男女差異，而且幾乎得到相同的結論，就是男性成績比女性優異。

可是對這類資料，一定要慎重解釋才行：這當中，個別差異比男女差異更大，且能力強的女性遠比能力差的男性成績更佳，所以有部分關於性別差異的研究資料就獨立出來，並沒有導出「所以男性是○○」、「所以女性是△△」的一般世俗評論──這推論太危險，理論太跳躍了。

其實，如果不是使用紙或電視螢幕等的平面媒體來做心像旋轉測試，而是使用近似現實世界的三次元虛擬視覺空間內部來測試，就沒有所謂的男女差異；也就是說，以日常現實問題的程度來思考的話，就要懷疑所謂的男女差異是否真的存在。

比方說，請各位看一下圖2的問題。這是香港一間小學所提出的智力猜謎問題。關於解答這個問題的能力，會有男女差異嗎？

圖2明顯就是一個心像旋轉的問題，但另一方面，也算是個「常識問題」，因為能否站在當事人立場來思考駕駛人在停車時是從哪個方向來看停車位號碼，才是解答的關鍵。能想到這一點，就不會執著要馬上回答，自然而然就會出現「87」這個答案。

各位也不需要刻意將本書上下顛倒來觀察。透過心像旋轉技巧，在腦子裡將紙面一百八十度反轉，就能輕鬆得到答案。

有人可以馬上解出答案，也有人遲遲想不出解答。能馬上回答的人當中，甚至有人認為這問題太簡單，想不通「為何會把這種問題設計在智力猜謎裡」。因為他不明白「對有的人來說，要在腦子裡旋轉物體難度很高」的事實。能夠很自然地進行心像旋轉作業的人其實並不少。

圖2　車子會停在幾號的停車位？

三采出版提供
三采出版提供

人類出生後三個月，便擁有跟猴子、海獅、鳥類同等的能力

對大腦而言，心像旋轉屬於本能，即使是幼兒也自然擁有這項能力。嬰兒從三個月大開始，心像旋轉能力就開始萌芽；五個月大的時候，就能夠充分加以發揮。從人類這麼早就擁有心像旋轉能力來看，可以認定「心像旋轉是早期發育的必備能力」，而且是生物必備的能力。

其實，不是只有人類才具備心像旋轉能力，猴子、海獅、鳥類等，多數動物都是心像旋轉高手。生活在三次元世界，心像旋轉能力或許已成為超越物種所必備的普遍能力。

可是，仔細觀察鳥類的心像旋轉能力，會發現意外的現象：就算物體的旋轉角度差變大，其解答速度也不會變慢，不論是三十度或一百八十度，鳥類都一樣能快速判斷。在空中高速飛翔的同時辨識物體，觀察物體的角度會瞬間改變吧！或許是為了讓飛行更有效率，鳥類更特別具備這項能力。

就人類而言，若不是拿物體旋轉，在以「文字」等的特殊案例中，人類的解答時間也不太會受到角度差異的影響。比方說就算將本書九十度橫擺閱讀，雖然要準確閱讀有點麻煩，但應該還是可以順暢無誤。總而言之，心像旋轉只是一個統一名稱，其中的認知步驟相當複雜，大腦的處理方式也會因對象而異。

改變觀點，以客觀角度看待自我

對社會而言，心像旋轉也是人人該具備的重要能力，因為能夠站在他人立場來思考，就是心像旋轉的應用之一。

心像旋轉並非固定自我、旋轉對象的操控活動，而是把對象固定、自己不斷旋轉的活動。這裡所指的對象，並沒有侷限是某個特定物體，也可以是別人。

世阿彌在他的能樂理論著作《花鏡中》提到「離見」的重要性，「離見」就是以觀眾的視線來觀看自己的演技；換成現代語言，離見就是心像旋轉的應用現象。

若用專有名詞來解釋，從自己所在的位置觀察外部的觀點，稱為「自我中心、利己主義」（eocentric）；而從外部觀看自己所在位置的觀點，則稱為「他人中心、利他主義」（allocentric）。他人中心就是心像旋轉的第一個實踐。

其實，心像旋轉能培養一個人站在他人立場來思考的能力，站在對方的立場來思考對方會如何看待事情、採取什麼行動；當這個能力再進化，就是「體貼心」與「同理心」了。

更重要的是，如果把這個分析他人心理的視線投向自身，就能夠客觀地分析自我特性。冷靜看待自己可促進「這就是我的優點」的自我察覺與評價能力，以及「這就是我的缺點」的自我反省、養成自我修復的能力。能夠正確掌握自己的樣態，就能有所成長。換言之，心像旋轉能培養出這樣的「自我分析能力」，也就是立體思考能力。

透過心像旋轉而活化的大腦部位

圖為《提高智能的大腦旋轉練習》書封。三采出版社提供
圖為《提高智能的大腦旋轉練習》書封。三采出版社提供
只要觀察進行心像旋轉工作時的大腦活動，就能明白以上所言。利用功能性磁振造影（fMRI）檢測大腦活動時，雖然活化的型態會因人而異，但多數人都會活化的區域，就是位於頭頂後部、大腦皮質的「頂葉」，而其中又以「上部頂葉皮質」的觸發最強。「頂上小葉」是非常重要的部位，是「內觀」想法的催生者。我們透過感覺或運動等的身體訊號來認知「自己目前的狀況」，這時候會用到的大腦部位就是頂上小葉。

所謂瞭解自己的狀況，換句話說就是客觀地看待自己，也就是把自己抽離、以第三者的觀點來看待自己的「身體運動」。心像旋轉就是改變觀點的能力，如果能善加利用、將眼光投注在自己身上，就能從各個不同的觀點來自我檢視。

（本文出自《提高智能的大腦旋轉練習》。三采出版社出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

把「自己想像為他人好的事」擺第一？結果誰也不開心

如何適度的犧牲，在犧牲中保有自己，非常重要。因為如果沒有滿足自身需求，而將「自己想像為他人好的事」放前面，委屈自己。能量不滅，委屈感終究存在只是被壓抑。

交友軟體有真愛嗎？填不滿又掏不空的從來不是愛

想要遇到真愛，首先妳也要帶著真心才行。也許給自己一個原則與界線，例如：「約會三次再考慮交往。」在這之前都是朋友般的互動與觀察，真誠相待。

看得出來車停哪嗎？智力測驗結果 男性成績比女性高？

心像旋轉能培養一個人站在他人立場來思考的能力，站在對方的立場來思考對方會如何看待事情、採取什麼行動；當這個能力再進化，就是「體貼心」與「同理心」

火場中女兒微弱呼救聲與30幼童慘叫...消防員該救誰？

他是一名消防員。這是他進入火場的第一個理由。雖然他身為消防員，但今天沒有值勤，只是碰巧人在火災現場。也因為這樣，他並沒有穿上防火衣等裝備。男子心想，不能因為這樣就逃避身為消防員的職責，自己是現場最具備火災專業知識的人，有義務以消防員的身份進行最妥善的處理。

讓孩子專心變容易！心理師：給一個「有效的指令」

遇到問題的時候，我們常會覺得「解決這個問題」就好啦！這很容易陷入套套邏輯：「孩子不專心、叫他專心就好啦！」、「孩子成績不好，去補習就好啦！」、「人家欺負你，不要理他就好啦！」如果以上這些你都沒感覺，我來說一個現代人的痛：「買不起房子，下班多兼幾份工作，多賺點錢就好啦！」兒童臨床心理師李介文在其新書《你的孩子不奇怪》（時報出版）指出，我們不是笨蛋，孩子也不是笨蛋，如果真是舉手之勞，很容易就做到的，他沒有理由不做，所以分析想法才顯得這麼重要。

你不愛的，有沒有可能是你自己？

試圖贏得自己的愛，和尋求他人的愛一樣痛苦，其結果也同樣令人無法滿足。而停止追尋的方法是相同的——當你真誠地去質疑那些跟你有關、未經檢驗的想法時，愛就發生了。

以為自己是機器人嗎？越認真的華人越容易過勞

台大蔡璧名老師的《穴道導引》，裡面提到一件有趣的事，儒家很重視積極努力振作、精進刻苦奮發，所以這樣的刻苦勤學是被肯定的，甚至晚上努力到不睡覺、身體不好，都還是被讚賞的，也因為這樣，白天打瞌睡的宰我便成為了被孔子罵的不振作學生。

小確幸真是幸福、祝福？手機淪陷後 心如何被滋養？

「比較」及「計較」的嫉妒心比「競爭」、「競賽」的榮譽心高，排幾個小時隊伍，為了吃一個新品牌的美食點心；露天打地鋪一夜，為了買一張演唱會的票；用最好的手機，只為上網等開賣時間搶標限量版紀念球鞋。

5首歌陪您一起防疫！暖心暖話抗疫時分很重要

抗疫時也有好歌聽...不少歌手善用他們的天賦專長，譜寫及唱出溫暖人心的歌曲：鄧紫棋寫下《平凡天使》，劉德華把過去的合唱曲《愛的橋梁》重新填詞，命名為《我知道》；歌神張學友演唱了《等風雨經過》，由周杰倫譜曲、方文山填詞；林俊傑攜手孫燕姿譜寫《Stay with you》致敬第一線醫護人員。常來台灣的法國音樂劇演員們，合唱了《We are together》。日本知名音樂家坂本龍一也以鋼琴演奏經典療癒曲目《Aqua》

U值媒／人生路上最持久的還是這感情

上個星期六和以前的同事相聚，她們都是我剛開始當上班族的時候認識的，這一晃眼也超過十多年了。我們見面的時間很少，一直以來都維持著一年一聚的習慣，有的結婚生子，有的享受單身在台灣與國外飛來飛去地工作（現在疫情不明，只能先留守台灣了）。到了生日的時候，大家也不會忘記用通訊軟體祝賀壽星又老了一歲，平時我們則像斷了線的風箏沒有彼此的訊息。但總是在一年一會的時間將近，就會有人發送訊息提醒我們該相聚了。星期天大概從3、4歲的時候就跟著我參加聚會（還好她不會吵鬧），到今年星期天滿八歲了，我問她還想跟著去聚餐嗎，大人講話很無聊喔。儘管如此，星期天仍然表示興致盎然，於是上週六我們又再度達成一年一度的女人會。

聽過「微笑憂鬱症」嗎？我微笑，但不一定快樂

你聽過「微笑憂鬱症」嗎？我問過的人，沒有一個人聽過「微笑憂鬱症」，只有我的主治醫生說：「微笑憂鬱症普遍在上班族中蔓延，他們為了工作，有時會用微笑隱藏內心不舒服的感覺，所以一般狀態，當事人和身邊的人都會不自覺。」

客機爆炸女機長臨危不亂...職場瞬間「冷靜」有十量表

飛機安全降落之後，舒茲還花時間親自跟機上所有的人談話。這位女機長的聲音，展現了最強的「心理技能」，臨危不亂，發揮專業，帶領全部的人平安降落。

熱門新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。