火場中女兒微弱呼救聲與30幼童慘叫...消防員該救誰？

熊熊大火擋住了去路。

張牙舞爪的烈焰彷彿具有生命般，在狹長的走廊上沿著牆壁蔓延，尋求更多物品當作燃料壯大自己。火舌肆虐的白牆上，整齊地貼著許多圖畫紙。紙上的畫看來應該是出自幼童之手，而火焰就像是在貪婪進食似地，一步步吞噬這些圖畫，緩慢而確實地擴及整面牆。有一名男子正身處如此光景之中，面臨著重大抉擇。

「右邊……還是左邊……？到底哪邊才是對的……？」

男子站在走廊盡頭的T字形路口。他現在必須選擇究竟該往右走，還是往左走。

「該往哪走才對……」

男子陷入迷惘。

然而，他並不是在煩惱該往哪邊走，才能逃出火場。如果他是要選擇往哪邊逃的話，其實非常簡單：他只要回頭沿原路離開就好。

然而，男子的腦中並不存在逃走這個選項，因為他原本就是從沒有火的安全地帶走過來的。他是不顧周遭勸阻，出於自己的意志，闖入火場中的。

他是一名消防員。這是他進入火場的第一個理由。

雖然他身為消防員，但今天沒有值勤，只是碰巧人在火災現場。也因為這樣，他並沒有穿上防火衣等裝備。

男子心想，不能因為這樣就逃避身為消防員的職責，自己是現場最具備火災專業知識的人，有義務以消防員的身份進行最妥善的處理。

不過，男子當然不可能只是出於這樣的理由，就在沒有像樣裝備的情況下，貿然衝入火場。

他隻身涉險的另一個原因，就是自己的女兒目前也身陷火場。即使自己不是消防員，單憑自己身為一個父親，也應當盡一切努力救出女兒。

男子平時都會塞一個透明的大塑膠袋在口袋裡。用力甩開可以讓袋子膨脹起來，包住空氣。套在頭上的話，便能在火場短暫行動，不至於吸入濃煙。

火災現場是東京一個住宅區內的幼稚園。男子五歲的女兒在此就讀，他也曾多次前來接送，對建築物相當熟悉。他很了解建築物內部的格局，知道要去哪裡該怎麼走。實際上他也清楚知道，在他目前身處地T字路口往右轉，就會抵達保育室。

男子每次就是來這裡接女兒的。保育室是幼稚園最大的房間，約三十名的小朋友平時都會聚集在這裡唱歌、跳舞、玩玩具。

每次來接女兒時，他只要將頭探入房間叫喚女兒，她便會開心地大叫：「等我收一下東西喔！」然後將玩過的玩具收進箱子，向朋友及老師一一道別後再過來找爸爸。女兒在家雖然任性又愛撒嬌，讓人拿她沒辦法，不過上了幼稚園後，似乎明顯懂事許多。這番成長，在男子眼中簡直可愛得無以復加，為了多瞧瞧女兒，他有時甚至會主動代替妻子負責接送。

要前往保育室的話，往「右」走就對了。但男子知道，女兒人不在保育室。因為一小時前，他才接到電話通知女兒突然發燒。

這間幼稚園只要有小朋友發燒，園方就會讓小朋友待在保健室，避免傳染給其他人，然後打電話給家長，請家長盡快前來接回家。男子今天剛好沒有執勤，所以是他來接女兒。也因為接到了園方通知，他知道女兒人在保健室，而不是在保育室。

保健室位在保育室的相反方向，也就是在T字路口往「左」轉的地方。因此，要救女兒的話，往「左」走就對了。

「但是……」男子猶豫了。

保育室裡還有許多小朋友，不管他們而先去救自己女兒，這樣做是對的嗎？

消防隊並沒有規定「消防員應該最後再救自己家人」，但男子很清楚，這才是「正確」的理念。

遇到地震之類的重大災害時，消防員或醫師無論如何都不能因為擔心自己的家人而丟下工作，置眼前亟需救援的民眾於不顧。

但是話說回來，他今天沒有執勤，也不是因為出勤而來到這裡的。再加上身上沒有像樣的裝備、又是隻身一人，就算去到保育室，又能做些什麼？不管怎麼說，如果只救得了幾個人的話，在這種狀況下當然應該優先救自己的女兒，不然還有資格當父親嗎……？

男子的腦中充滿了各種想法。但愈想下去，就愈不知道怎樣做才算正確。

「右邊？還是左邊？該往哪邊走才對？」

這時候，或者該說，正因為是這種時候……兒時的回憶有如走馬燈般在心頭閃過。

是啊，我從小就是想成為正義的一方的。

在大家遇到危機時帥氣登場，當個拯救眾人性命的正義英雄。我就是因為這樣，才選擇消防員這個工作的。

這樣一名正義的英雄，在這種情況下，該做出什麼選擇呢？應該……不，是絕對，絕對會放下私情，選擇去救整群小朋友！

男子下定決心要往「右」走。因為他相信，他不該受限於自己的情感。前往保育室拯救多數小朋友的性命，才是「絕對正確的事」。

但就在此時……

「爸爸……」

他聽見了女兒微弱的呼叫聲。

這聲「爸爸」馬上就被烈焰發出的巨響蓋過，後來男子就再也沒有聽到。

說不定，這只是自己的大腦配合眼前的場面製造出來的幻聽。男子這樣想。但呼叫聲明顯是從左側，也就是保健室的方向傳來的……至少男子這樣覺得。

男子馬上往「左」轉，朝保健室的方向狂奔。他做出的決定是「救女兒」。

自己原本已經強壓下對女兒的情感了。從女兒出生至今，自己對她付出了多少時間與愛呢？那聲呼叫或許只是幻聽，但再怎麼微弱，也足以喚醒男子身為人父的本能。

男子滿腦子只想著要去救女兒，往「左邊」奔去。此時對男子而言，「扮演父親的角色保護自己女兒」是「絕對正確的事」。

話雖如此……，接下來男子聽到的聲音，讓他停下了腳步。

從他的背後，也就是從保育室的方向，清楚傳來了小朋友的尖叫聲。不，不是尖叫。

是慘叫。

而且是他不曾聽過的慘叫聲。

圖為《正義教室：史上最強的「公民與社會」課！》書封，三采文化提供 男子自己有小孩，也經常去有小朋友的地方，對於小孩的哭叫聲，他早就習以為常。

因為跌倒擦破膝蓋、在玩具賣場被大人拖走時，小朋友都會使盡全力哭喊，完全不在意周遭目光，哭聲淒厲的程度不是大人模擬得出來的。

但這些完全比不上現在傳入男子耳中的聲音。那是一個生命忍受不了致命的疼痛，遭受折磨時發出的聲音─那是名符其實的慘叫。他腦中閃過了種種影像：火燒到衣服上，讓小朋友承受了難以想像的痛楚。

男子停下腳步回頭了。

置這些哭喊聲於不顧去救女兒，真的是正確的嗎？

該往右？還是該往左？到底哪邊才是正確的選擇……？

（本文出自《正義教室：史上最強的「公民與社會」課！》，三采文化提供，未經同意禁止轉載。）