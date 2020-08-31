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讓孩子專心變容易！心理師：給一個「有效的指令」

時報出版 / 文．兒童臨床心理師李介文
遇到問題的時候，我們常會覺得「解決這個問題」就好啦！很容易陷入套套邏輯，圖為示意圖。圖／中央社
遇到問題的時候，我們常會覺得「解決這個問題」就好啦！很容易陷入套套邏輯，圖為示意圖。圖／中央社

遇到問題的時候，我們常會覺得「解決這個問題」就好啦！這很容易陷入套套邏輯：「孩子不專心、叫他專心就好啦！」、「孩子成績不好，去補習就好啦！」、「人家欺負你，不要理他就好啦！」如果以上這些你都沒感覺，我來說一個現代人的痛：「買不起房子，下班多兼幾份工作，多賺點錢就好啦！」兒童臨床心理師李介文在其新書《你的孩子不奇怪》（時報出版）指出，我們不是笨蛋，孩子也不是笨蛋，如果真是舉手之勞，很容易就做到的，他沒有理由不做，所以分析想法才顯得這麼重要。

對於家長來說，處理自己充滿負面與挫折的想法才是重要的。你有發現嗎？我們在想法產生的時候，非常急著找出對錯、找出誰該負責、給予改善的指令，但在事情發生的當下，先體諒你所產生的負向想法，才能換得一些情緒的穩定，進而說出更有效的話。或者有時候根本不用什麼有效的話，不要破壞到親子關係，就要偷笑了。插科打諢一下，我記得以前有個藥品公司的廣告就是這樣說的：「先求不傷身體，在講究效果」。

不得不說，很多教養的規則根本就是在飲鴆止渴，畢竟我們是父母，孩子比較弱小，形勢比人強，他們忍著忍著也就過去了，但只要他們有機會反抗，不管是明裡暗裡，他們都會反抗。甚至我們這一代受傳統教育的人，也未必這麼「受教」，只是當時的環境讓我們比較不敢反抗而已，許多人對於學習、對於工作，甚至教養，想到的是責任並不快樂，只是當時的我們還可以勉為其難，現在的孩子不行，如此而已。

孩子不喜歡太難的作業，也不喜歡簡單過頭的作業，如何給出一個適當的難度與分量，有賴於平常的觀察。在此提醒家長，我們必須一直思考一個問題「孩子真正的能力到底為何」，避免在下指令時摻雜了自己的期待，下了過難的指令。李介文指出，美國的精神醫學教授Russell Barkley 認為，只要給一個「有效的指令」，孩子配合的程度就會有所進步，回到家長身上請檢視日常指令，用8個練習提升孩子專注力：

⑴ 確認家長是認真的

先想好再說！與其一下子給了一堆要求，倒不如從當中挑選幾樣你真正在意的，堅持讓孩子做完。

⑵ 不要用請求或詢問的方式提出

簡單直接是第一要務，如果這件事是非做不可，下一個清楚的指令就好，例如：「現在把玩具收好」，你不必大呼小叫，但語氣要溫和而肯定。在臨床經驗中，如果孩子出現抗拒，家長可以給予部分的協助，也避免孩子反抗而一直僵在原地，家長可以先釋出一點善意，等待孩子的回應。

⑶ 不要一下子給太多指令

大部分的孩子一次只能接受一個到兩個的指令，如果你的要求很複雜，請先把它拆分成幾個步驟。

⑷ 確認你的孩子專心在聽

你曾經在孩子看電視或打電玩時，在背後跟他說話嗎？大多數時候，你會聽到孩子說「喔！」、「好！」然後繼續玩。此時你的指令根本沒進到他的思考歷程，他只聽到一串聲音，彷彿你在說什麼，生存的本能告訴他，一定要說「好」，不然爸媽會繼續念，但他其實沒聽進去你說什麼。所以，走到他面前，看著他的眼睛，確認他真的聽到了，再繼續下一步。

⑸ 減少讓孩子分心的刺激

延續上一點，先關掉電視或手機，再下指令，如果很困難，那我們的任務可能要先調整為「等他看完電視後再下指令」，或者「建立合適的電視或手機時間」。同樣的，我們在下指令的時候，也記得要先放下手邊的手機與工作喔！

圖為《你的孩子不奇怪一改變， 從理解孩子的奇怪開始》書封，時報出版
圖為《你的孩子不奇怪一改變， 從理解孩子的奇怪開始》書封，時報出版

⑹ 讓孩子重複你的話

除了重述一遍，確認孩子有聽進去之外，也要再詢問一下孩子知不知道該怎麼做。

⑺ 製作卡片

有點像闖關任務的卡片，請孩子解鎖一個任務之後，再來拿一個。

⑻ 訂下期限

提醒孩子還剩多少時間，要明確到分鐘的程度。如果孩子對時間比較沒感覺，設定一個可以看得到或會發出聲音的計時器是重要的，如果孩子還是拖拖拉拉，家長可以跳下去跟他一起做。

（本文出自《你的孩子不奇怪一改變， 從理解孩子的奇怪開始》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

親子 教養

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