你不愛的，有沒有可能是你自己？

試圖贏得自己的愛，和尋求他人的愛一樣痛苦，其結果也同樣令人無法滿足。而停止追尋的方法是相同的——當你真誠地去質疑那些跟你有關、未經檢驗的想法時，愛就發生了。

在每一個針對痛苦關係所做的轉念作業裡——無論是跟你的伴侶、跟你母親，或是跟你同事之間的關係——你總會發現，是你自己的想法造成了你的壓力，外面那個人不可能是你的問題。當你反轉念頭時會了解到，某個痛苦想法的反面其實同樣為真，甚至更加真實。有時候，你找到的反轉句可能是像這樣的句子：「我應該忠於我自己」「我應該了解我自己」，最後，「我應該愛我自己」。

對你來說，這也許不是什麼新聞，大多數人都曾經從朋友、家人或專欄作家那裡聽說過愛自己的道理。但你要如何愛自己？你似乎無法實踐你的反轉句，這個事實甚至可能變成另一種自我折磨。「我是怎麼了？我為什麼不能愛自己？」你無法強迫事情進行，只能做轉念作業，然後找出什麼才是真的。

如果你還沒化解那些讓你痛苦的念頭，儘可以去泡澡、點蠟燭、唸誦正向肯定句、想盡辦法寵愛自己；但只要你一離開浴缸，同樣的念頭又會回來纏住你。這就好像在策畫一項誘惑行動，只不過你想誘惑的對象是你自己。

這一章的內容跟誘惑和愚弄自己無關，相反地，這裡要討論的是如何不再愚弄自己。你已經知道妨礙你愛別人的唯一障礙，就是去相信自己的念頭，接下來你會發現，那也是你愛自己的唯一障礙。為了找到那些對你而言可能並不真實的信念，你必須問自己一些非常私人的問題——例如，讓你感到羞恥的是什麼？現在你還在怨恨誰（儘管你認為你不該怨恨）？你還無法原諒自己的哪些地方？

這個轉念作業並非操控，它深入你的內在去找到對真相的愛，並發現你自己的答案。如果你覺得愛自己很難，那麼你的轉念作業就沒有做完。

阻礙你愛自己的事

最讓你感到羞恥的事

想要發現愛自己的障礙，最好從最讓你感到羞恥的事情著手，這可能需要一些時間。我們對於那些羞恥的事嚴守保密原則，甚至竭力瞞著自己，在努力維持裝出來的自尊時，我們滿腦子卻是一些自己有多差勁、做的事情有多不可原諒的念頭。那些祕密迫切需要被審視，如果你正在隱藏，就無法自由。最後，那些讓我們覺得羞恥的事，成了我們所擁有、可以給出去的最佳禮物。

我們很尊重那些坦誠與人分享自己經歷了什麼樣的困難、又是如何走過來的人。當我們遇到那些以開放的心經歷巨大挑戰的人時，會被他們內在的真實吸引，然後他們也幫助我們找到自己的真相。

我想讓你知道，如實看清你到底經歷了些什麼是很安全的；如果你能發現那是你所擁有、可以傳給他人的美妙禮物，你將不再逃避。我也有過祕密，尤其是瞞著自己的祕密，而那些我在自己內在發現的東西，是我現在和大家分享的禮物。無論去哪裡，我都不再害怕會被發現些什麼，也可以和任何人在他們痛苦的信念中作伴，因為我曾經深入我自己的痛苦信念中。我質疑過那些信念，看著它們像夢一般地消失；我直視過信念這隻怪物的眼睛，看到的只是一個希望擁有我的愛的小孩。除了我自己的生命，還有什麼需要我珍惜的呢？很久很久以前，痛苦曾讓我瘋狂，如果我能做下面這個練習，你也可以。

【練習】找出最讓你感到羞恥的事

請慢慢進行以下這些步驟。要開始做這個練習或許很難，請記住，除了你自己，沒人有必要去看你寫下來的東西。這是給你的練習，所以請盡可能誠實、無懼。你即將步入另一層次的自由。

步驟一：

用簡短的句子寫下「最讓我感到羞恥的是__________。」例如，「最讓我感到羞恥的是我拋棄了我的小孩。」

步驟二：

這意味著什麼呢？請寫下你的想法。例如，「我拋棄了我的小孩，這意味著我是個很差勁的母親，他們永遠不會原諒我。如果別人知道我是這樣的人，會覺得我很恐怖，再也不想和我有什麼牽扯。而我的小孩也會成為和我一樣差勁的父母，我對他們的傷害永遠無法抹去。」列出你所有的想法。

步驟三：

逐一審視你列出來的那些想法，進行轉念作業。比方說，如果你認為「我是個很差勁的母親」，請問問自己：「這是真的嗎？我能百分之百肯定這是真的嗎？當我相信這個念頭時，有何反應？如果沒有這個念頭，我會怎樣？」然後把它反轉過來。

一旦你針對第一個想法徹底進行轉念作業之後，就繼續往下做。「他們永遠不會原諒我」——這是真的嗎？就這樣逐一審視你列出來的所有想法。

圖為《我需要你的愛。這是真的嗎？：「一念之轉」創始人寫給你的痛苦解脫書【經典修訂版】》書封。圓神出版社提供 向你自己要求你的真相。請把每個問題都當作深層的靜心，提問之後，就溫柔地等待內心的答案浮現。

別著急，即使你已經思考過這個想法無數次，也不要認為你已經知道答案了。多年以來你一直相信的答案，此刻對你來說或許並不真實，你今天找到的答案可能會讓你感到驚訝，甚至震驚。什麼對你來說才是真的？無論是什麼，都把它們找出來，即使你認為別人會因此譴責你。

就算你覺得那些反轉句似乎很難實踐，也請找出三個真實的例子——不管多麼微不足道——說明反轉過後的念頭跟你原來的陳述相比同樣為真或更加真實。例如，「我不是個很差勁的母親，因為孩子生病時，我會照顧他們；我確保他們不會挨餓；我會記住他們的生日。」

當你質疑你最黑暗的祕密，並將它反轉後，你會發現，你原本以為它所代表的意義並不一定是真的。這趟旅程允許頭腦給你其他的真相——那些顯現出你的美好、你的良善的真相。你不須向自己隱瞞任何事物，讓你自由的，就是真相。

（本文出自《我需要你的愛。這是真的嗎？：「一念之轉」創始人寫給你的痛苦解脫書【經典修訂版】》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）