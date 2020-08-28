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以為自己是機器人嗎？越認真的華人越容易過勞

聯合新聞網 / 文．陳亭亘(諮商心理師)
閱讀本文前，請仔細回想，上次覺得自己休息夠是什麼時候？圖片來源：ingimage
閱讀本文前，請仔細回想，上次覺得自己休息夠是什麼時候？圖片來源：ingimage

最近在看台大蔡璧名老師的《穴道導引》，裡面提到一件有趣的事，儒家很重視積極努力振作、精進刻苦奮發，所以這樣的刻苦勤學是被肯定的，甚至晚上努力到不睡覺、身體不好，都還是被讚賞的，也因為這樣，白天打瞌睡的宰我便成為了被孔子罵的不振作學生。

蔡教授提到「儒家一直輕視休息」。儒家非常著重「努力」因此輕忽了「休養生息」，而那也是為什麼「道家」一直是作為儒家的互補而存在中國文人的知識系統裡。

順應天理、無為而治、理解萬事萬物的相依性、不強求、不過分用力，妻子死了也鼓盆而歌的莊子。

在這個過勞時代，作為深受積極的儒家文化影響，又遺忘了道家順應文化的華人，我們該怎麼在這個失速列車上踩下煞車？

轉開電視，一切都是積極、更積極、要有競爭力、斜槓、第一桶金、更多資格或證照、不輸在起跑線等等，鼓舞著更多的「振作」、「積極」、「盡其在我」，也讓我們的工時無限延長、沒有上下班之分，永遠像滾輪上的老鼠只能狂奔。

但人並不是機器，只是我們時常「以為自己是」。

通常要等到身體上某個明確的「狀況」出現，告訴自己「這一切這樣不行」，才會開始面對「原來我其實是『一個有極限的人』」的這件事。

或許，我們能試著從一些簡單的小事看看「妳累了嗎？」，是否需要更多的休息了呢？

◎今天的妳，早上起床的時候是很有精神還是身體很沈重的呢？

◎如果邀請妳做5分鐘的呼吸訓練，只專注在自己的呼吸時，妳是否會感到越來越愛睏？

◎妳上一次感覺到自己「休息得很夠」，是什麼時候呢？

休息是很重要的事，只是我們時常遺忘，特別是越受儒家文化影響，越認真的華人越容易遺忘這一切。

妳也是個人，妳值得好好休息，好好對待自己。

願過勞時代的人們，總是能找到機會允許自己休息好好療癒。

（本文出自諮商心理師陳亭亘臉書，未經同意禁止轉載。）

養生 過勞

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