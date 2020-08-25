寫在七夕...婚前婚後不一樣？諮商師：是愛的語言不一樣

多年前看的親密關係的書裡提及我們有五種「愛的語言」，分別是「優質的相處時光」、「貼心的勞動」、「肢體的接觸」、「肯定的語言」跟「饋贈禮物」。

在剛開始愛上一個人的時候，我們五種的愛通常都會用上，希望能常常陪伴對方、能為對方多做一點、能常常碰到對方握著對方的手、覺得對方做什麼都好做什麼都對、想把全世界的禮物都送她。然後，隨著我們一點一點的越來越熟，我們有越來越多「俗世」的任務需要追求，我們能花在「愛的語言」的時間就越來越少了，所以，我們會開始挑選「我覺得重要」的做。

這裡，有時候就是誤會的開始了。

「你以前做你現在不做，你根本就是不在乎我，追到了就算了」、「我越來越沒有價值，所以每次都這樣敷衍我」、「我不重要吧」，很多時候不是「誰重要」、「誰不重要」或是「誰有價值」、「誰沒價值」、「已經不愛誰」的問題，而只是沒有被澄清的「我們愛的語言不一樣」而已。

雖然我有時會開玩笑說著「這些節日都是商人的陰謀啦！」，但假使轉個念頭，當作忙碌的日常生活裡一個重要的提醒，提醒自己「有一些重要的『愛與連結』需要做」，那也是自己重要的充電來源。

「被某人惦記在心上」、「被某人想念著愛著」、「被某人珍惜著」，應該是任何一個個體都渴望擁有的感動。

七夕情人節，無論妳有情人沒情人，這是一個關於愛與連結的日子，妳可以找一些時間對哪些「上輩子的情人」、「這輩子的情人」、最常被遺忘卻被奴役的自己，好好地跟他們或自己連結。

「謝謝妳，我愛妳」。

無論是大情人、小情人，應該都會有點開心，能被好好地看見，好好地聽見，好好地愛著，而會有一點點感動吧。

七夕情人節，不妨試著跟妳所愛的人聊聊這些： ◎對妳而言最重要的「愛的語言」是哪一個？ ◎對妳而言妳的「愛的語言」的排序是什麼？ ◎妳最渴望卻一直沒有機會得到的「愛的語言」是什麼？ ◎我怎麼做的時候會讓妳感覺滿足了這個「愛的語言」的需要嗎？ ◎我也跟妳分享我的「愛的語言」的排序好嗎？

願每個心懷愛意的人，都能與珍視的他人連結。

願每個過度付出的人，能記得撥一點時間疼疼自己。

（本文出自諮商心理師陳亭亘臉書，未經同意禁止轉載。）