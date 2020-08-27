5首歌陪您一起防疫！暖心暖話抗疫時分很重要

周杰倫、方文山、林俊傑、孫燕姿合作《Stay with you》致敬第一線醫護人員

遭逢天災人禍，讓言語成為最安定人心的禮物

「當你必須在正確與仁慈之間抉擇，選擇仁慈。」──電影《奇蹟男孩》

撰寫這本書的尾聲，俗稱「新冠肺炎」的新型冠狀肺炎病毒（COVID-19）疫情爆發，全球近兩百個國家受到影響，確診病例超過一百三十萬人，並造成七萬多人死亡。這是一段考驗人性、同理心、自律與免疫力的時期，誰也不知道疫情會如何發展，夏天來臨之前會消止嗎？還是情況會更壞？

疫情初期、尚未大爆發的時候，有時我仍會帶著筆電外出寫稿。台大校園是我特別喜歡的寫作場域之一，寫稿累了，隨時可起身在椰林大道散散步，欣賞醉月湖的烏龜水鳥，尤其年輕學子們的青春身影，看了很抒壓。

台大鹿鳴堂隔壁的二樓商場，有非常先進的「性別友善廁所」，我常看到一位佝僂著背、身形消瘦的老伯伯，提著水桶拖把，默默打掃環境衛生。看到清潔人員、服務生、大樓警衛，只要不趕時間，我總會寒暄幾句，於是我主動開口：「伯伯，你一天要打掃這裡幾次啊？最近因為疫情關係，工作量是不是變多了？」

伯伯抬頭看看我，愣了一下，想必很少有人主動與他攀談。戴著口罩的他，咬字很含糊很小聲，回答得很簡略，坦白說，我完全聽不清楚。不過沒關係，獲取正確資訊並不是我的目的，只是想讓辛苦工作的長輩知道有人關心他，他不是理所當然的隱形風景。我對他微微笑，說了聲再見，回到座位繼續跟書稿奮戰。

連續幾天，只要看到這位伯伯，我就對他微笑一下。終於有一天，我在洗手台前認真搓揉肥皂，心裡默數要洗手滿三十秒才乾淨，突然有個聲音：「妳在這裡上班嗎？剛下班啊？」

這是伯伯第一次主動跟我講話，有點驚喜。「對！我剛下班。」原本想這麼說，但我決定簡單解釋：「我不是台大的人，我在一些企業、政府機構和大學教課，很喜歡這裡的環境，有時候會來這邊寫東西。」

伯伯點了點頭，不太理解我說什麼，沒關係，我再次跟伯伯道別。

這是一則比白開水還平淡的小故事，然而在疫情蔓延的這段日子裡，我特別有感觸。這段時期，社會彌漫著抱怨、撻伐、不安；放眼所及盡是確診及死亡人數攀升、產業重挫的新聞、未經查核就分享的假訊息，以及「人道」與「防疫」何者優先的激烈論辯。大家各有不同成長背景及政治立場，容易挑起對立情緒，連我熟識的幾位好友，也因見解不同而爭論不休。

多方討論是好事，真理越辯越明，好的政策及解決方案得以出現，那麼付出時間激盪對策十分值得。可惜多半的情況是，人們花大把時間批評，或忽略各國文化民情差異，而對他國的疫情處理政策訕笑譏諷，少了同理心，對防疫難有助益。一番唇槍舌戰後，反而口乾舌燥，血壓飆高，心情烏雲罩頂。

採買口罩、酒精、漂白水等防疫用品，加強補充營養，這是針對環境及身體健康可以做的努力。選擇說哪些話，對自己與他人的心靈安定有幫助，則是天災人禍時，言語可以發揮的正向力量。若能撥點時間，關心一下家人同事朋友、偶遇的陌生人、辛苦送件的快遞、幫忙打掃大樓和大眾運輸工具的清潔阿姨、守護大家的醫護人員、致力防疫的政府官員等等，這樣的話語更有意義。

考量疫情風險，某天早上我取消原訂二月出發的檳城機票，雖然理解航空公司肯定忙不過來，但出發在即，遲遲未收到受理回覆，不免心浮氣躁。此時，手機通訊軟體響起，知名音樂人林隆璇大哥傳來幾段音檔，打開之後，陰霾一掃而空。

眾所周知，林隆璇是知名歌手，唱過《白天不懂夜的黑》、《為愛往前飛》等膾炙人口的經典歌曲，其實他也是資深佛學老師，在演藝事業之外，會開課傳遞佛法，平時很樂意分享「善知識」給周遭的親朋好友及需要幫助的人。多年前，林大哥是我的節目來賓，近年我們因為進修正念（mindfulness）課程變成好友，很幸運可以常聽到他音樂才華以外的智慧之語。

他傳來的其中一段音檔主要談「情緒與智慧」，由他口述錄製，時間約莫二十多分鐘。一開始，林大哥很應景地舉「口罩」作為例子，引導大家把「戴口罩」這個很不方便的事，轉為更正面的想法。

「在防疫期間，很多人覺得戴口罩很不習慣，排隊領不到口罩也很令人心煩。長久以來，我常到各地表演，必須常常搭飛機，只要被傳染，一下飛機就會感冒。自從十年前，我養成在公共場合和飛機上戴口罩的習慣，大幅減少受病毒感染的機會。我們可以這樣想，戴口罩或許有點麻煩，但趁此機會建立良好的衛生習慣，讓身體免於受疾病的侵襲，只要我們接受這樣的契機，轉念思考，把戴口罩產生的煩惱、厭惡，轉化成好的想法，那麼戴口罩就變成幫助我們的一件事。」

林大哥提到，我們可以視煩惱為「敵人」，也可以視煩惱為「益友」，更可以視煩惱為「智慧」，端看自己的選擇。我望向桌上的口罩，突然覺得能戴口罩是一件很值得感謝的事；至於無法出國度假，剛好多出一些時間，把這本書寫得更完整一點。轉念之後，果然海闊天空。

如果大家有印象，當初搭乘鑽石公主號郵輪的十九名台籍旅客，幾經周折終於順利搭乘包機返台。困在郵輪那麼多天，旅客們身心俱疲，負責運送這些旅客的班機機長，用清晰明亮的聲音沉穩地說：「我們預計會持續飛行，與全世界一同度過疫情，請您做好防疫工作，準備一同降落在美好的明天。」話語帶來穩定人心的力量，正是這時期特別需要的。

疫情期間，不少歌手善用他們的天賦專長，譜寫及唱出溫暖人心的歌曲：鄧紫棋寫下《平凡天使》，劉德華把過去的合唱曲《愛的橋梁》重新填詞，命名為《我知道》；歌神張學友演唱了《等風雨經過》，由周杰倫譜曲、方文山填詞；林俊傑攜手孫燕姿譜寫《Stay with you》致敬第一線醫護人員。常來台灣的法國音樂劇演員們，合唱了《We are together》。日本知名音樂家坂本龍一也以鋼琴演奏經典療癒曲目《Aqua》，為擔心新冠肺炎病毒的大人與孩子們加油。他並透過影片寫下一段話：

「給孩子們：

不能出門玩耍很難過吧？但既然不用去學校了，就在家盡情做些好玩的事吧！

不要只玩遊戲喔，用這些時間，去讀很多書，聽很多音樂，畫畫、寫詩、彈奏樂器，看電影也是不錯的選擇。還有別忘了在家裡做一點體操運動，努力度過難關吧！」

回首一六六五年，英國倫敦發生嚴重的鼠疫，超過八萬人死於這場瘟疫中，相當於當時倫敦人口的五分之一。很多學校被迫停課，全體師生遣散返家，包括物理學家牛頓就讀的劍橋三一學院也不例外。牛頓回到鄉下老家後，潛心做研究，歷時兩年，據說萬有引力定律、微積分、運動三大定律、光學理論，都是在這時期發現或奠定重要的基礎。

「可惡！都是那場瘟疫，害我現在要學微積分。」我的外甥聽完這故事，開玩笑地哀號。

重大災難發生時，暫時限制了便捷的交通，以及豐富自由的社交生活，不妨趁此思考可以做哪些事，讓時間過得更有意義。口罩數量有限，言語及思想創意沒有時空限制，多打電話、傳訊息關心親朋好友，多讀幾本書、鑽研一下廚藝、重拾外語學習、靜心祈禱，把每次突如其來的狀況，當作一次自我沉潛、造福他人的機會。這段時期，跟家人相處的機會變多，正好也是練習溝通、交流情感的好時機。

「對抗病毒，而不是對抗彼此。」大家都在同一條船上，把言語當作一份珍貴的禮物，送給自己，也送給需要的人。願世界平安無恙！祝每個人都有顆寧靜的心！