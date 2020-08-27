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小確幸真是幸福、祝福？手機淪陷後 心如何被滋養？

聯經出版社 / 文．高愛倫
上下班時間在捷運或公車上，一眼望去，上班族與學生，無一不拿著手機在打電玩、追劇、看IG或臉書，這所有的休閒都是節奏取勝，大家的心如何被滋養呢？聯合報記者劉學聖／攝影
上下班時間在捷運或公車上，一眼望去，上班族與學生，無一不拿著手機在打電玩、追劇、看IG或臉書，這所有的休閒都是節奏取勝，大家的心如何被滋養呢？聯合報記者劉學聖／攝影

中壯老看談話性電視節目造成憂鬱症患者激增，以此推論，青少年憂鬱症患者的病源很可能來自網路的無所不爆、無所不戰、無所不酸。

電視教壞我們；網路把我們教得更壞。電波與網路改變我們的生活內容，可是提升品質到了一定界限後，人性的善與惡都急速放大，於是落差不只是落差，而是兩個完全相反的方向，這樣的自由，改寫了人性本善的天命。

最近幾個年輕人陸續與我對話，我本身並不特別熱衷憂鬱症話題，但他們提出時，我也樂於共同探討，尤其，我發現他們最大的不解都是：「我旁邊好多同學都有憂鬱症症狀。」然後，他們承認最難過的是一再發生真實的悲劇，自己雖然接到警訊卻完全無能為力馳援。

我記錄跟多位年輕人的談話，鬱症的不安也許有跡可循。有些時候，年輕人或許需要終止一些多餘的活動：

網路啟發太多虛榮心

「比較」及「計較」的嫉妒心比「競爭」、「競賽」的榮譽心高，排幾個小時隊伍，為了吃一個新品牌的美食點心；露天打地鋪一夜，為了買一張演唱會的票；用最好的手機，只為上網等開賣時間搶標限量版紀念球鞋。

好像生活學習的目標，就是為了找出一件可以張貼告知天下的事，這件事如果能出彩搏人注意，才能創造自己的一日價值。網路讓人忘了真正榮耀的事，且常常焦慮自己在網路上沒有一席之地。

小確幸 算是幸福與祝福嗎？

玩網路，年輕人眼快手快打字快，但是哪來這麼多時間呢？

在手機與網路這些最好的學習工具上，我們淪陷得相當嚴重。

上下班時間在捷運或公車上，一眼望去，上班族與學生，無一不拿著手機在打電玩、追劇、看IG或臉書，這所有的休閒都是節奏取勝，大家的心如何被滋養呢？如果看新聞頻道，我們還可以知道一天發生些什麼國際要事，至少還能吸收點什麼。

沒有一個世代的歷史不在陳述一個事實：在講究文明與講究物質的取捨上，可以看出這個時代是旭陽？還是夕陽？

飛黃騰達不是理想人生的追求標準，可是年輕孩子嘲笑大嬸的廣場舞、嘲笑長輩發早晚安問訊時，公共公眾平台裡，多少年輕人過的日子，其實比半百之歲的人還要衰老、還要欠缺活力。

偏軌的相互學習

在任何媒體上，標題聳動、選材激化，已經是同時存在的惡夜妖風，留言板的留言更是凶狠的凌虐集中營。公眾議題公眾討論，有教學相長的意義。所有的不同，不必用誰對、誰不對來結論，而是在不同的觀點裡，我們有沒有學到我們自己錯過的他種知識？

筆戰論述本來就是各自表述的事，說自己的認為或駁斥別人的以為，據理而言到據實而攻，都是研習態度及究實精神，這樣的擂台互揖，切磋有成，不就是言論自由的文明嗎？

為什麼？為什麼？為什麼？任何新聞尾隨的留言，詛咒居多，刻薄無情，即使一則正面新聞，也可以罵到風雲變色，閱字即聞其臭，甚至人身攻擊謾罵狂掃，造成一個家庭與一個生命的崩塌。

沒有人看得起自己的名字

尊重自己祖宗的人會尊重自己；尊重自己的人會尊敬自家祖宗。

而最簡單的尊重態度就是：你承認自己是誰，你知道自己來自哪裡，你清楚自己叫什麼名字，你也願意誠實說話；這樣的你，懂得自重就懂得尊重。

你也會有不喜歡的人，但是你也不會把羞辱別人視為沾沾自喜的能耐。很多沒有名字的人，有罵人上癮症，那樣的強迫症是有傳染性的惡疾，有可能造成其他更多的憂鬱症。

電視讓中年人發瘋；網路讓少年人抓狂。我問小青年：「你覺得這十五年來，能在大眾面前滿足表演欲的健康娛樂是什麼？」

他答不上來，但又覺得所有3C產品都是讓愛表現的人，可以順利到所有平台上創造自己的舞台。

幾乎所有平台上都有很多無煙戰爭，血淋淋的文字或影片、直播，讓人打心裡難過世事多變遷，連美好事件也常以惡質的懸疑句，誘惑黑暗部分的人性，劣幣驅逐良幣定律在網路上表現得淋漓盡致。

我覺得，只有卡拉OK是可以放肆表現自己、帶動活力卻絕不競爭或傷人的趣味性影音遊戲。

圖為《我微笑，但不一定快樂》書封，聯經出版社提供
圖為《我微笑，但不一定快樂》書封，聯經出版社提供
網路太酸，人怕人、人鬥人、人恨人，那樣的強酸一來傷害到人性的信任，二來培養了以惡制惡的兇殘。不需要分析，相信任何年齡的人都可直覺找到答案，這樣的強酸隧道，會把大家帶到康莊大道？還是走向夜叉的宮殿？

網路沒有不好，網路上有很多學習的機制、學識、經驗，甚至還能認識一些陌生的新朋友同行向學。但是，憂鬱症的孩子，我建議你不要每天在網路上流連太多時間，因為強酸就是會導致體質與心思轉為弱鹼，如果我們不是被吸收為暴戾者，

我們就會被暴力摧殘，即使我們不參與只閱讀，也會有這樣的後遺症。

「一刀兩斷遠酸民」，請記得這七個字的建言。

（本文出自《我微笑，但不一定快樂》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）

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