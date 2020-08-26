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客機爆炸女機長臨危不亂...職場瞬間「冷靜」有十量表

時報出版 / 文．林萃芬
一架飛往達拉斯的西南航空班機，因為左發動機在三萬兩千呎的空中爆炸，女機長舒茲（見圖）鎮定跟塔台通話的過程。讓航管人員印象深刻。圖片來源：維基百科
一架飛往達拉斯的西南航空班機，因為左發動機在三萬兩千呎的空中爆炸，女機長舒茲（見圖）鎮定跟塔台通話的過程。讓航管人員印象深刻。圖片來源：維基百科

專業諮商心理師林萃芬出版《鍛鍊心理肌力》（時報出版）書中提到，讓我印象深刻的危機處理事件是，一架飛往達拉斯的西南航空班機，因為左發動機在三萬兩千呎的空中爆炸，女機長舒茲（Tammie Jo Shults）鎮定跟塔台通話的過程。當航管人員問到飛機是否著火時，舒茲以平靜的聲音回答：「沒有，飛機沒著火，但失去了某些機上部件，他們說機上有個洞且有人掉出機外。」舒茲清楚表示機上有乘客受傷，並請醫療人員在飛機降落後與他們會合。飛機安全降落之後，舒茲還花時間親自跟機上所有的人談話。這位女機長的聲音，展現了最強的「心理技能」，臨危不亂，發揮專業，帶領全部的人平安降落。

我們每個人都需要「心理技能」，能夠鎮定地處理突發的危機事件，自信地表現專業能力，及時地消化壓力，隨時做好自我調整，從確認問題到自我承諾，每個步驟都確實執行，做好環境管理，類推到所有的狀況中。想了解自己的「心理技能」如何？不妨做做下面的「心理技能」評估量表，看看有沒有什麼地方需要再自我鍛鍊。

※「心理技能」評估量表

❶ 聚焦專注：無論在什麼環境或狀況下，都可以專注於當下，聚焦於手中的任務。（一到十分，給自己幾分？）

❷ 因應困境：遇到瓶頸或挫折，不會自我打擊，也不會退縮卻步，對內可以自我增能，對外也能尋求資源協助。（一到十分，給自己幾分？）

❸ 壓力適應：面對壓力時，懂得運用有效的方法，釋放身心壓力。（一到十分，給自己幾分？）

❹ 目標設定：知道在什麼狀況下為自己設計適合的目標，並且評估目標達成程度，使目標發揮作用。（一到十分，給自己幾分？）

❺ 成就動機：可以持續保有前進的熱情及超越的動機。（一到十分，給自己幾分？）

❻ 適應教練（主管）：可以跟教練或主管雙向溝通，說出自己的目標、挫折及感受。（一到十分，給自己幾分？）

❼ 免於憂鬱：懂得轉換情緒的有效技巧，不會讓自己被無力感包圍。（一到十分，給自己幾分？）

❽ 流暢感覺：有方向、有目標地挑戰自我極限，同時也保有生活樂趣。（一到十分，給自己幾分？）

❾ 心理韌性：情緒控制良好，可以自我激勵、喚起自信心，與團隊和諧相處。 （一到十分，給自己幾分？）

❿ 自我調整：可以自我控制、自我投入、自我整合，不會陷入矛盾衝突中。（一到十分，給自己幾分？）

圖為《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》書封，時報出版提供
圖為《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》書封，時報出版提供
從上面「心理技能」評估量表的分數高低，不妨針對自己想要增強的部分，跟信任的親朋好友聊聊，或是找諮商心理師一起討論，進一步找到提升「心理技能」的方法。我們每個人都可能會遇到慌亂、不知所措的時候，越是重要的關鍵時刻，越需要靜下心來面對。林萃芬說，想要創造冷靜心理，第一步，先靜止不語。將注意力與覺察力放在呼吸、感知、耐心、信任上面。運用「知覺」取代「思考」。從心理能量的角度，注意力灌注在哪裡，哪裡就會開花結果。盡可能把注意力放在呼吸，體會空氣進入身體的感受，從頭部開始，慢慢覺察整個身體的感受。同時配合正確的呼吸，呼吸可以幫助我們覺察身體的狀態。

腹式呼吸可以有效清理情緒、宣洩不舒服的情緒。心律呼吸可以讓心靜下來，幫助我們讓頭腦關機，快速消除疲勞感。感謝的冥想呼吸，可以產生內在力量。情緒冥想呼吸，可以有效讓波動的情緒平靜下來。也可以把注意力放在口中的食物，讓它在口中翻滾，用舌頭去感受它，細嚼慢嚥每一口食物，慢慢享受其中的滋味。專注於享受生活的過程，有知覺地去做每件事情，與自己的心靈親密對話，清楚自己的身心靈狀態。每個「當下」都是全新的，「已知」中仍有新的可能性，對未知保持開放的態度，自然可以讓自己靜下心來。

（本文出自《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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