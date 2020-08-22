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「做自己」與自私的差別 就在於「責任歸屬」！

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
人生很多時候，對該幫還是不幫別人感到困擾，先釐清責任到底是誰的，再來回答自己這個問題。圖片來源：ingimage
人生很多時候，對該幫還是不幫別人感到困擾，先釐清責任到底是誰的，再來回答自己這個問題。圖片來源：ingimage

對於一個很常在人際裡吃虧或委屈的人，總習慣對人「不計較」，認為無私是一種人際相處的美德，忍一時、退一步是他們對人的信念。

其實這些想法究竟好不好，關鍵往往在於「你是否感到困擾」的差別罷了，但無法做自己的人，卻往往連自己感到困擾都無法允許和承認。

所以，當一個人好奇做自己與自私的差別，再說明你往往在人際互動中太過在乎他人眼光與評價，只要他人用一個負向詞彙描述你，你會招架不住，並且會立刻妥協，起身證明你並不是他們所說的這樣。

例如：一天你同事突然加了一個他的工作給你，說：「五點你要記得幫我打電話給客戶，我跟客戶有些矛盾，你幫我處理一下，記得啊！不然我會被主管跟客戶罵！」

你心裡想著：「他好像真得很困難，我幫他一下好了，不然他被罵了不開心好像也是我的不對。」但心裡又覺得有負擔，明明就可以準時下班，為什麼要接他人的爛攤子？但不做好像又很自私？又忽視同事情誼，到底該怎麼做才好？如果拒絕了，是做自己還是自私？

例如：媽媽打了好幾通電話過來，說了跟爸爸吵架，要你今天下班立刻回家幫忙去說服那個耳朵硬的老頭子，你心裡想著：「媽媽也真是辛苦，每天跟爸爸大眼瞪小眼，我回去緩緩氣氛好像也是不為過，不然他們一直僵在那邊日子也不好過。」但心裡又覺得煩躁，因為這已經不是一天兩天的事，而是二三十年的事，說沒有壓力是騙人的。如果拒絕了，是做自己還是自私？

例如：當團隊要一起進行一個專案，每個人都各司其職，有人負責對外聯繫客戶，有人負責財務分析、有人負責開發系統、有人負責產品設計、有人負責行銷規劃。當專案進行到接近尾聲，專案經理發現財務部份出了狀況，需要盡快修改才能趕上進度，但偏偏你最近在搬家已經忙得焦頭爛額，你又是負責的人，如果拒絕了，是做自己還是自私？

其實，做自己與自私的差別，就在「責任歸屬」，你有沒有能力分辨這是誰的責任，有沒有能力承受他人的失望，有沒有能力和緩地拒絕，讓對方知道你拒絕的是對方的行為，而不是拒絕他這個人？

在例一是同事客戶管理的問題，在例二則是父母的夫妻關係的問題。

你一樣可以提供的協助其實是與他一起討論如何消弭與客戶/夫妻間的矛盾，而不是每次都成為他們關係的緩衝與橋樑，因為每一次介入幫助，都等同削弱他們處理衝突與關係的能力，強化他們的依賴與無能，也強化你依賴他們的需要與認同罷了。

在例三則是讓你在工作中、人際上非常快速黑掉行為，該是你責任歸屬的事情，當你有很多挑戰，包括不知道怎麼做、沒有時間做，這時候需要適時的請求支援與協助，因為你不管、不理的做法，會讓許多人對你信任感破裂，在重建與修復將歷時漫長了。

親愛的，願你都在做自己的路上，找到自己與他人間的平衡。

（本文出自愛心理做自己與自私的差別，就在於「責任歸屬」！

》，未經同意禁止轉載。）

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