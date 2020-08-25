超實用約會指南：戀愛初心者如何創造牽手好時機

約會就是談戀愛，談到兩人關係進入蜜月期時，就會急切地想以身體碰觸昭告世人，也向自己證明愛情真奇妙。社會常見坐火車時座位明明很長很空，但戀愛中的兩人就會非常有公德心地擠在一起讓座，肩並肩、心連心、體連體，害得原本站位的老先生不知道是坐下好呢還是走遠一點好。以上連續動作是俗稱的「曬恩愛」，兩個人太黏了，曬一曬才不會發霉，可是旁人看了都皺眉，最好是在家裡曬啦。

牽手是談戀愛搞親密的第一步，有些人很急，不想看劇情片想直接做動作片，把後續的摟抱、親嘴、愛撫及性行為，這些指南後幾週要講的事，他不到一天就完成，結果搞得自己也很空虛。記住，「慢慢來、比較快」。牽手有很多好處，一是親密感，感覺對方手掌的溫度與濕度，有人說當對方把手交給你就是把心給你了，這種話聽了就算惹。二是方便，不用再像連體嬰靠在一起，一隻手牽著，另一隻手還可以用來吃飯、玩手機或接殺棒球。

牽手雖然簡單，卻不能小看它，本篇就是要提醒大家牽手的注意事項，初學者如何創造牽手的好時機，以及牽手的進一步變化。

【牽手的注意事項】

是的，牽手前必須鄭重釐清大家過去的一個迷思。

那就是，根據科學證明，牽手並不會導致懷孕發生！所以不小心牽錯另一個人的手也毋須擔心。除此之外，牽手沒什麼好注意的。倒是上完廁所後記得要洗手。

【創造牽手的好時機】

我國講求禮義廉恥、道德良知，士農工商，各司其職，所以牽手這等情感小事是沒有人教的，既沒有人教，當然你也不會談，因此鮮少向對方訴諸語言如「親愛的，我們兩情相悅、門當戶對，父母也見過了，感情相當穩定，依你看，我們是不是可以更進一步呢？」，但我國厲害的地方，是抬面上不會說的事，抬面下通通都做了，反而每個人都會玩員外遊戲「員外，這不好吧，夫人快回來了…」然後員外牽起她的手，ㄚ環欲拒還迎。我不是要你當員外，不要誤會。

通常你得設計一個情境，讓兩隻手發生自然碰撞的機會，以達到男女雙方心理迫不及待又維持表面衿持的禮貌，所以說，這就是禮義廉恥中的禮。

如何設計情境呢？

由於男女生困難度不一，底下分別述之。

男生部分：

第一招：「恐怖緊張情境」

此招常見於電影院或遊樂園，你可找情人一同觀賞恐怖片，越血腥越陰森越沒有人性越好，如果在遊樂園，則一定要挑最驚險最刺激的雲霄飛車，最好是可以720度三次旋轉的。非常不建議搭大怒神，因為時間太短了，而且你會腳軟。當人感覺恐怖緊張時，直覺反應就是抓住穩當可靠的手臂，你就可以順勢牽手了。不過這一招有風險，搞不好你會比女生早一步嚇到或嘔吐，結果是你去抓對方的手，雖然最後一樣達到牽手目的，可是你已經弱掉了。

第二招：「黑暗情境」

此招應用於光線不足的公園或海邊，你可以邀情人一同散步，來回給它走個十幾二十回，然後故作體貼說：「你累了吧，我們不妨在這休息一下。」此時選擇位子超小的石頭椅是關鍵，說不定你還能藉口說抱住對方以防她滑下去。我們建議男生最好在一週前場勘，避免到太偏遠的河堤、廢棄屋打擾到宵小強盜，因為牽手落跑的速度也只比兩人三腳快一點而已，另外也不要選社區公園，因為7-11就在對面，女生會直接去那休息喝city coffee。

第三招：「危險情境」

這是最普遍的方式，我們不需學吳宇森設計爆破和動作場面，只要挑選沒有斑馬線的十字路口過馬路就可以了，如果旁邊真的有斑馬線、天橋或地下道，你也要假裝沒看到。當下你立馬展現英雄氣概，突然拉起她的手往前衝，一路伸手擋車過馬路，其實過小巷子更好，因為汽車根本進不來，你還兼顧了安全呢。

女生部分：

女追男，隔層紗，女生要牽男生的手，很少人拒絕的，要嗎你展現大姊大的風範直接抓起來，或者保持你的衿持，假裝上情境的當，這完全可以自由發揮的。

【牽手的進一步玩法】

牽手一般是虎口對虎口，兩手交叉合握，走！一同去郊遊。只是姿勢單一難免手痠又無聊，於是手自己會找到出路，在電影院裡，他們手牽手看電影，上面演什麼不知道，但下面演什麼倒是十分精彩，充分表現出人體手部的抓.揉.翻.轉.機能，或者騎機車等紅綠燈時，男生會將女生的手拉過來把玩一番，假裝手是IPHONE，用大拇指滑來搓去，完全不浪費時間。指南在此建議幾種手的創意玩法，增進情侶間的感情。

1.十指緊扣：

十指緊扣比虎口交叉的牽手姿勢更為親密，因為它多了一個「緊」，不過實際使用發現它很難玩出什麼新花招，展示的功能居多。緊扣的時候那四隻指頭不要閒著，可以假裝在彈鋼琴以展現你的才華。

2.玩算命：

查看手掌紋路不是算命的專利，你可以數數生命線、感情線、事業線（非胸線），互相說說鬼才信的未來。如果不小心發現對方某些線有問題，太短什麼的，剛好可以考慮分手。

3.生理觀察：

戀愛時情人的每部分都是夢幻的，你們可以細看手部構造，讚美指甲、指頭、手掌及手的皮膚柔細度，並秀秀你道聽塗說的命運傳說，例如中指比食指短，就是表示中指比食指短的意思。切忌不可數毛有幾根、說指頭像甜不辣或指甲沒剪乾淨等實話。

4.玩遊戲：

雙方四指疊扣一起，看誰的大拇指可以壓倒對方；雙方各伸一隻手正反重疊，下方的手要迅速地翻來拍打對方的手，看誰反應快。如果你們真的沒事做，不妨試試這些遊戲，很幼稚，但是絕對比兩個人就在隔壁卻用手機傳APP的好。

5.按摩：

手掌其實有很多穴道連接人體重要器官，適度地以指尖施力劃圈按摩可舒緩壓力與情緒，有關按摩的知識與方式，我們另外附上FB連結給你參考，唯一的問題是FB專頁預計3年後才會完成。

最後建議，兩隻手不要一直牽著，偶爾要甩一甩健康操，以免衍生手汗而得濕疹。

（本文出自愛心理《超實用約會指南：戀愛初心者如何創造牽手好時機》，未經同意禁止轉載。）

林仁廷諮商心理師粉絲專頁