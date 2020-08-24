「瑪那熊，你們男生是不是真的很不會聊天啊？」一位女生朋友突然傳了這樣的訊息過來。『咦，為什麼這樣說呢？』我忍住心中想反駁的衝動，先反問回去。「就……怎麼我遇到好多男生，都只會尬聊超冷場」『我覺得啦，尬聊不分男女啊』可惜不是當面對話，不然我一定加上右手搔後腦的動作。『妳遇到什麼情況呢？』職業病使然，我好奇追問。「他們也不是不講話，但會講很快，然後很喜歡下評論或發表一堆意見，我聽到都快睡著了，對方還是講不停啊。」

原來，這位女孩兒是遇到「開會型男友」了。

什麼意思呢？我們與人互動時有兩種類型：「約會型情人」與「開會型情人」，各自會在聊天中展現不同樣貌。若你具有前者屬性，即使剛認識對方，也能讓關係逐漸拉近、曖昧增加甚至成功交往。反之若屬於後者，很容易會被對方已讀不回、保持距離，即使運氣好交往了，感情也不易維持熱度，甚至常聽另一半抱怨連連。兩者的差異在哪呢？

頭頭是道、辯才無礙，反而讓對方頻搖頭

開會型情人的特色是，聊天時非常講求效率，急著想把事情一次說完。彷彿機關槍般說個不停，完全沒留意到對方的狀態是專心傾聽，還是早已放空甚至微微皺眉。要知道，聊天說穿了是「製造互動的藝術」，單方面一股腦兒說不停，即使妙語如珠仍會讓人疲乏，包準對方想起學生時期，上課枯燥無趣、像是播放機的那位老師。很多人在職場開會時，得用精準的語句快速、完整、詳細報告，這能讓會議進行得順利，也讓大家有效處理公務。然而，這個模式用在聊天，可就容易吃虧了。

有些男性開會型情人，約會時話匣子停不下來，還可能是受到一些網路兩性文章的影響，認為「男人就是要Carry全場」、「要盡量展現出高價值，讓女生敬佩我」，於是不停講話深怕冷場，或是一直提自己的豐功偉業，想藉此吸引對方。可惜的是，這種聊天方式往往讓人覺得不舒服，或是在心裡將你貼上「自我中心」、「自以為是」、「自大難相處」的標籤。記住，有時分享、有時提問，一下我講、一下她說，這種策略才會讓雙方都有參與感，幫助對話延續。

約會不是開會，評論事物適可而止

開會型情人的另一盲點，在於喜歡評價人事物、分享個人意見。雖未必高談闊論，卻常用「我認為……」、「照我的看法……」，或習慣非要辯出個是非高低，以「這樣不合理」、「那樣不對」開頭，然後滔滔不絕發表評論。公司開會時，大家為了凝聚共識、找出最好的解決方案，勇於將自己看法講出來，甚至嘗試說服同事、主管，是很合理且有效的模式。然而在一般人際互動、約會聊天時，卻不能完全將這套習慣搬來現場。雖然分享自己的想法，可以讓對方更清楚你的價值觀，但務必適可而止，尤其若雙方才剛認識不久，實在沒必要爭對錯。若太常在約會時評價別人、評論時事，只會讓氣氛愈來愈緊繃，甚至吵起來、不歡而散。

好的聊天，感性為主、理性為輔

那到底聊天該怎麼聊呢？「約會型情人」清楚知道約會的目的是「雙方輕鬆自在、愉快開心度過一段時間」，且藉此讓兩人都更認識對方，也幫助關係更靠近。

因此，在話題的選擇上，盡量以「貼近生活」、「新奇有趣」為原則，例如同樣是「排隊買口罩」，開會型情人會提出看法，認為應該怎麼改善；約會型情人則分享「某藥局提供排隊民眾試用品，提增業績」這類比較輕鬆的新聞。此外，約會型情人不會急著把故事講完，而透過提問來製造互動，或是達到賣關子效果，讓對方更想聽你說話。最後，開會型情人聚焦在「理性」，總是分享一大堆看法觀點，而約會型情人會分享心情、感受，用感性來達到心靈交流的效果。

說到這，你該知道下次聊天，該當哪一種情人了吧！

（本文出自愛心理《他很不會聊天？那你應該是遇到了「開會型男友」》，未經同意禁止轉載。）