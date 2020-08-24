快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他很不會聊天？那你應該是遇到了「開會型男友」

愛心理 / 文．瑪那熊 諮商心理師
有些男性開會型情人，約會時話匣子停不下來。圖片來源：ingimage
有些男性開會型情人，約會時話匣子停不下來。圖片來源：ingimage

「瑪那熊，你們男生是不是真的很不會聊天啊？」一位女生朋友突然傳了這樣的訊息過來。『咦，為什麼這樣說呢？』我忍住心中想反駁的衝動，先反問回去。「就……怎麼我遇到好多男生，都只會尬聊超冷場」『我覺得啦，尬聊不分男女啊』可惜不是當面對話，不然我一定加上右手搔後腦的動作。『妳遇到什麼情況呢？』職業病使然，我好奇追問。「他們也不是不講話，但會講很快，然後很喜歡下評論或發表一堆意見，我聽到都快睡著了，對方還是講不停啊。」

原來，這位女孩兒是遇到「開會型男友」了。

什麼意思呢？我們與人互動時有兩種類型：「約會型情人」與「開會型情人」，各自會在聊天中展現不同樣貌。若你具有前者屬性，即使剛認識對方，也能讓關係逐漸拉近、曖昧增加甚至成功交往。反之若屬於後者，很容易會被對方已讀不回、保持距離，即使運氣好交往了，感情也不易維持熱度，甚至常聽另一半抱怨連連。兩者的差異在哪呢？

頭頭是道、辯才無礙，反而讓對方頻搖頭

開會型情人的特色是，聊天時非常講求效率，急著想把事情一次說完。彷彿機關槍般說個不停，完全沒留意到對方的狀態是專心傾聽，還是早已放空甚至微微皺眉。要知道，聊天說穿了是「製造互動的藝術」，單方面一股腦兒說不停，即使妙語如珠仍會讓人疲乏，包準對方想起學生時期，上課枯燥無趣、像是播放機的那位老師。很多人在職場開會時，得用精準的語句快速、完整、詳細報告，這能讓會議進行得順利，也讓大家有效處理公務。然而，這個模式用在聊天，可就容易吃虧了。

有些男性開會型情人，約會時話匣子停不下來，還可能是受到一些網路兩性文章的影響，認為「男人就是要Carry全場」、「要盡量展現出高價值，讓女生敬佩我」，於是不停講話深怕冷場，或是一直提自己的豐功偉業，想藉此吸引對方。可惜的是，這種聊天方式往往讓人覺得不舒服，或是在心裡將你貼上「自我中心」、「自以為是」、「自大難相處」的標籤。記住，有時分享、有時提問，一下我講、一下她說，這種策略才會讓雙方都有參與感，幫助對話延續。

約會不是開會，評論事物適可而止

開會型情人的另一盲點，在於喜歡評價人事物、分享個人意見。雖未必高談闊論，卻常用「我認為……」、「照我的看法……」，或習慣非要辯出個是非高低，以「這樣不合理」、「那樣不對」開頭，然後滔滔不絕發表評論。公司開會時，大家為了凝聚共識、找出最好的解決方案，勇於將自己看法講出來，甚至嘗試說服同事、主管，是很合理且有效的模式。然而在一般人際互動、約會聊天時，卻不能完全將這套習慣搬來現場。雖然分享自己的想法，可以讓對方更清楚你的價值觀，但務必適可而止，尤其若雙方才剛認識不久，實在沒必要爭對錯。若太常在約會時評價別人、評論時事，只會讓氣氛愈來愈緊繃，甚至吵起來、不歡而散。

好的聊天，感性為主、理性為輔

那到底聊天該怎麼聊呢？「約會型情人」清楚知道約會的目的是「雙方輕鬆自在、愉快開心度過一段時間」，且藉此讓兩人都更認識對方，也幫助關係更靠近。

因此，在話題的選擇上，盡量以「貼近生活」、「新奇有趣」為原則，例如同樣是「排隊買口罩」，開會型情人會提出看法，認為應該怎麼改善；約會型情人則分享「某藥局提供排隊民眾試用品，提增業績」這類比較輕鬆的新聞。此外，約會型情人不會急著把故事講完，而透過提問來製造互動，或是達到賣關子效果，讓對方更想聽你說話。最後，開會型情人聚焦在「理性」，總是分享一大堆看法觀點，而約會型情人會分享心情、感受，用感性來達到心靈交流的效果。

說到這，你該知道下次聊天，該當哪一種情人了吧！

（本文出自愛心理他很不會聊天？那你應該是遇到了「開會型男友」》，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

他很不會聊天？那你應該是遇到了「開會型男友」

開會型情人的另一盲點，在於喜歡評價人事物、分享個人意見。雖未必高談闊論，卻常用「我認為……」、「照我的看法……」，或習慣非要辯出個是非高低，以「這樣不合理」、「那樣不對」開頭，然後滔滔不絕發表評論。

婚姻中最美好的距離？「扒糞者」只會讓人愈來愈遠離

的確是吧，回想起很多我和筋肉爸爸的衝突、周遭朋友們不快樂的婚姻愛情歲月，都是因為，太想要抽絲剝繭去翻攪對方的祕密，或是毫無情面揭發對方想藏起來的那一面。

「做自己」與自私的差別 就在於「責任歸屬」！

明明可以準時下班，為什麼要接他人的爛攤子？但不做好像又很自私？又忽視同事情誼，到底該怎麼做才好？如果拒絕了，是做自己還是自私？

愛上不知道自己要什麼的人 有時會付出更難受的代價

「我們走的方向是對的嗎 ？」當她第一次坐上他的車，他要載她去孩子露營的地方，她問了這句話。說起來，這句話不只是在問路而已，整部電影都在回答這個問題。

現實和期待的不一樣？面對壓力 腦袋真的會拉警報

那麼，怎樣才能找到自己的壓力源呢？這裡有一個最基本的原則，那就是，現代人的精神壓力往往來自於信念與現實之間的衝突：如果你內心存在著焦慮、憤怒或擔憂之類的消極情緒，那一定是因為現實與你所期待的不一致，或者你害怕會出現與期待不一致的結果。

如何面對一生中的悲歡離合？健康哀悼有這四種階段

人的一生有多少悲歡離合？當人一天天變老，就需要不斷乘載關係的失去與失落。

決定老死不相往來？如何處理人際衝突變成大罩門

當你與人相處是「好脾氣」、「好個性」的好好先生/小姐，有時候結束關係時的恩斷義絕，才往往是最慘烈的，因為當你真正說出自己感受與想法時，代表你對這段關係的絕望與忍無可忍，那時候，已經可以老死不相往來。

媽媽原罪成箭靶「你實在太累了 不是不會當媽媽！」

我突然很羨慕那種可以把閒言閒語都當耳邊風的人，偏偏長輩是自己家的，又是關乎孩子身體不好的咎責，我就是會狠狠地放在心上，還會一直想要與之爭論或辯駁，弄得自己精疲力盡，一副難以相處的樣子，然後孩子又會多出一些雞毛蒜皮的事，讓人有機會去逮著媽媽的小辮子，再次被大做文章。

夢見被鬼追顯示自由被限制 考試夢代表擔心未來

男友的公事包還留在電影院的椅子上，要不要幫他拿呢？我先走了，他會不會找不到我呢？正在焦急該如何是好，夢就醒了。清醒之後，我非但沒有慶幸好在是一場夢，反而很生氣，為什麼男友總是在緊要關頭不見人影？有時候夢境與現實的感覺是如此連貫貼近，讓人難以區隔其間的界線。有時候，夢中所發生的事情會真實在生活中上演，令人難以招架、不知所措。

怎麼跟心中的「落差」培養感情？三招幫你喘口氣

這些「求而不得」、「想要得不到」 都會讓我們心理產生不一致的感覺，人也會為了想要擺脫這樣的不舒服，嘗試很多「直接進攻」的方法因應

你常常做「背鍋俠」嗎？關係邊界中家人這關最難守

整間諮商室的氛圍還處在夫妻倆的劍拔弩張中，甚至沒人仔細聽女兒說了什麼。這時候，這位老師卻停了下來問妻子：「妳知道妳女兒在說什麼嗎？」妻子愣了一下，就說女兒也許是替爸爸辯解。看得出來，她並不覺得女兒的話有什麼重要的。老師繼續說：「如果這樣，妳就對女兒的話太不敏感了。她其實是在說，不要怪爸爸了，要怪就怪我，都是我的錯！」

說話也要「斷捨離」！常見贅詞讓人聽出你的緊張

看得見的物件，容易評估，你大可以站在物品面前，一樣一樣拿起來仔細端詳，有疑惑的，先放進「待處理」的箱子裡，確定要丟棄的，扔進另一個箱子裡。不過，我們在說話時，語句中出現不必要的字詞，自己卻不容易發現。若想呈現有質感的談吐，必須認出自己最常講哪些贅詞，在什麼情況下特別容易出現？以及該如何改善？才能施以「斷捨離」魔法，幫助更重要的內容顯露出來。

熱門新聞

巴威「颱風尾」下周掃西半部 一張圖看雨區3階段變化

獨／開幕3年半 最後一間「豚骨一燈」拉麵8月31日熄燈

他嘆月薪5萬不夠用 眾人共鳴：網路都鬼扯，這才是現實人生

畢業後該馬上考公務員？ 過來人勸「先不要」：做2年就想出來

一生致力消滅子宮頸癌 醫療奉獻獎醫師吳輝雄癌逝

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有自信桃花旺 雙魚得到餽贈紅利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。