婚姻中最美好的距離？「扒糞者」只會讓人愈來愈遠離

和一位很欽佩的長者聊到《婚姻故事》這部電影。他說：「最讓我悸動的部分，是男女主角失去理智、毫無保留剝開對方所有偽裝形象的大吵後，男主角像個孩子，抱著太太的腿跪著哭……那個當下，他們已經注定了會離婚。因為，被看得太透了。」

的確是吧，回想起很多我和筋肉爸爸的衝突、周遭朋友們不快樂的婚姻愛情歲月，都是因為，太想要抽絲剝繭去翻攪對方的祕密，或是毫無情面揭發對方想藏起來的那一面。

女人其實很聰明，第六感敏銳、善於觀察，男人很難去欺騙隱瞞我們多數的事。什麼該攤開來談？什麼又該留點空間給對方？婚姻愛情的年資像是學分，修多了，心裡也就有個底了。

有些事，不需要像個悶葫蘆，例如已經發現對方有第三者卻隱藏著不說，內傷的是自己，權益損失的也是自己。既然都會受傷，就選擇傷害小一點、保護自己多一點的方法：搜尋證據、準備好面對法律、雙方好好地談。若對方有心再度共同努力，那可能是個轉機，也不至於讓自己人財兩失；如果對方真的是個敗類，那法律與證據，至少可以保護自己的安全，與得到些許現實物質的補償。

但有些事，也不需要當個扒糞者，好比說：追問和小三上到幾壘？做了什麼？或者自己扮演起徵信社，讓對方成為穿著新衣的國王，再也沒有祕密，但也失去該有的顏面與自尊。

甚至是，其實什麼事都沒有，卻因為缺少安全感，於是千方百計地想要挖掘對方百分之百的人生。這界線很難拿捏的！「祕密」與「自尊」更常是密不可分。

這是很衝突的！尤其女人總喜歡跟男人「談心」，來建立起自我的安全感。這更是很現實的！當最親密的彼此間有了祕密，如何不在乎地繼續生活？

以前，我很愛偷看筋肉爸爸的手機、電腦、通訊軟體，閒在家時甚至以此為樂，覺得自己像個小偵探可以挖掘他所有生活，很厲害。在國外，即使是夫妻，這樣窺探也是犯法的～當然，我也因此吃到苦頭，就是在循線偵探後，真的找到了他的心靈犯罪證據。

後續，我像個瘋子一樣更想挖掘他的祕密，然而每次偷看前，內心都滿是恐懼與害怕，好像找到了什麼後，又開始發瘋似地輪迴；其實有點像是算命上癮一樣，想藉由窺探對方、窺探未來，彌補現在自我的低落與不安全感，但往往只換來更多的痛苦與猜忌。人生，並沒有因為窺探這些而更快樂。

每天的生活重複上演著：我質問他，他不回答；我哭死哭活，他厭煩；他開始越躲越遠，我更多猜忌。

真的太痛苦了！於是有一天，我再也不去看他的任何隱私。放過自己的那一天起，我才知道，不再猜忌，心靈輕鬆了，世界就廣闊了。不去挖掘對方、不去揭穿對方，卻要繼續生活下去，很困難！因為，自己不知道如何定義自己，沒有安全感，也不知道，這段關係中如何建立起自我價值。

看出這中間的盲點了嗎？

女人的定義自己、安全感建立、自我價值落實，從來不該是在另一半身上，而是「我們自己」。如果可以將生命中大部分的焦點回歸自我，自信與自我價值都會由內心散發，不需要靠誰來肯定。旁人的三言兩語，對我都有如雲淡風輕。

能夠掌握自己，安全感就會踏實，不再需要別人來定義我是「誰的老婆」「誰的女友」「誰的媽媽」；而是由我來告訴大家，誰誰誰是「我的先生」「我的小孩」「我的男友」！

現在，我相信宇宙的力量：即使我們不去窺探另一半，當他們真的出軌不忠時，也能讓不去窺探的女人，察覺到關係質變的力量。這時候再來保護自己搜集證據，去考量到自己未來最小的損失，也不失為一個智慧的做法。

「不去窺探」這件事，我很喜歡請大家換個角度，用母親與兒子的立場去思考。

圖為《我愛，我強大：我和你，再一次愛上了我們，筋肉媽媽從筋膜到心靈的修復課》書封。三采出版社提供 我們從小照顧兒子參與他的生活，兒子長大了進入青春期，開始有生理上的需求，想要關起房門保有隱私，但媽媽卻用盡方法想進兒子房間知道他在幹麼。終於有一天，窺探的母親撞見正在打手槍的孩子……母親無法忍受孩子這模樣，孩子也自尊受創不知如何面對媽媽……既然如此，當初為何要去窺探孩子呢？

孩子有孩子的人生，多數爸媽都能理解；另一半也有另一半自己的人生，多數的伴侶卻難以理解。

有了這樣的體悟後，現在每當老公心情不好不想說、想耍自閉放空時，我會問他：「都好嗎？」

以前我會逼問到他說出什麼為止，因為我認為夫妻之間不該有祕密。現在，他說沒事，我就走開，做我自己想做的事；於是，我們有了自己的空間。任何一段關係，都該保持某種程度上的私領域與距離。然後，彼此帶著自尊感、快樂感，長遠地牽手走下去。

（本文出自《我愛，我強大：我和你，再一次愛上了我們，筋肉媽媽從筋膜到心靈的修復課》，三采出版，未經同意禁止轉載。）