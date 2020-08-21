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現實和期待的不一樣？面對壓力 腦袋真的會拉警報

圓神出版社 / 文‧Susan Kuang
以杏仁核為中心的應急系統其實是非常原始和落後的，它沒有辦法區分什麼是現實，什麼是想像，當我們想像某件不好的事情或者結果的時候，它就會以為這件事情已經發生了，於是拉響警報，為接下來的「戰鬥或逃跑」做好準備。圖片來源：ingimage
以杏仁核為中心的應急系統其實是非常原始和落後的，它沒有辦法區分什麼是現實，什麼是想像，當我們想像某件不好的事情或者結果的時候，它就會以為這件事情已經發生了，於是拉響警報，為接下來的「戰鬥或逃跑」做好準備。圖片來源：ingimage

如果說自我調節的目的是關閉大腦的「警報」模式，那麼自我調節要做的第一件事情，自然就是找到「警報」的壓力源，也就是要了解，到底是什麼讓杏仁核感到不安和被威脅，並最終發出了警報。

說實話，這並不是一件容易的事情，因為杏仁核是獨立於新皮層反應的，也就是說，意識並未參與情緒反應的過程。當然，如果事件和情緒是緊接而來的，那麼即便意識沒有參與，我們也能很快知道情緒是因為什麼而引起的。但問題是，並非所有的壓力源都是某個具體的事件，它可能是一種長期的擔憂，也可能是某種潛伏很久的憤怒或失望。在這種情況下，如果不對情緒進行深入挖掘和分析，我們很難知道自己為什麼會處於現在這種狀態。

那麼，怎樣才能找到自己的壓力源呢？這裡有一個最基本的原則，那就是，現代人的精神壓力往往來自於信念與現實之間的衝突：如果你內心存在著焦慮、憤怒或擔憂之類的消極情緒，那一定是因為現實與你所期待的不一致，或者你害怕會出現與期待不一致的結果。

接下來，我們就簡單分析一下生活中常見的消極情緒。

憤怒、不滿和失望

不知道你有沒有發現，每個人的頭腦中都存在著各式各樣有關世界、他人和自己的規則，這些規則通常都是以「必須」「應該」之類形式而存在，比如我們覺得這個世界應該是什麼樣的、生活應該是什麼樣的，或者在某種場景下，一個人就應該怎樣怎麼樣，或者就不能怎麼樣。

一旦實際狀況「違反」了頭腦中的這些「規則」，杏仁核就會把它看成是一種「威脅」，並拉響警報，於是我們就會感受到不滿，甚至是憤怒的情緒，也會忍不住想要指責和評判。比如說，當我們覺得別人應該理解和尊重自己，但別人卻沒有這樣做的時候，我們就會感到非常生氣；再比如，當我們覺得自己應該去做某件事情，或者應該把某件事情做好，但最終卻事與願違的時候，我們就會對自己感到失望，並因此陷入到自責的情緒之中。

當你仔細審視內心那些憤怒、不滿和失望的情緒，你就會發現，這些情緒背後都潛藏著某種「應該」或者「不應該」的期待與信念。

擔憂、焦慮和害怕

剛剛說到的這些情緒都是和已經發生的事情有關，但除了這些事情之外，我們還經常會為了還沒有發生的，甚至根本不確定會不會發生的事情苦惱。比如當我們想到自己做某件事情有可能會失敗，或者總想著某些可能會發生的不好的結果時，就會不由自主地感到擔心和焦慮。

圖為《斜槓青年【實踐版】》書封。如何出版社提供
圖為《斜槓青年【實踐版】》書封。如何出版社提供
如果說，憤怒、不滿和失望是因為現實和期待不一致所導致的，那麼擔憂和焦慮一定是因為我們把注意力放在不想要、不期待發生的事情和結果上。這是因為，以杏仁核為中心的應急系統其實是非常原始和落後的，它沒有辦法區分什麼是現實，什麼是想像，當我們想像某件不好的事情或者結果的時候，它就會以為這件事情已經發生了，於是拉響警報，為接下來的「戰鬥或逃跑」做好準備。

你可能不知道，當大腦處於焦慮和警覺的狀態時，就越容易產生消極的想法，我們也越容易把注意力聚焦在不好的結果上，結果就會變得更加焦慮。在這種狀態下，各方面的潛能都會受到影響，反而更容易招致失敗。

總而言之，關於精神壓力，我們必須明白的是，生活中並不存在什麼真正的「生存威脅」，所有壓力都是認知層面的，都是因為頭腦中的某種信念和想法而引起的，找到了這些信念和想法，我們就找到了壓力源。

（本文出自《斜槓青年【實踐版】：成為內控者，建立幸福人生的正向迴圈》，如何出版，未經同意禁止轉載。）

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