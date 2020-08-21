愛上不知道自己要什麼的人 有時會付出更難受的代價

「我們走的方向是對的嗎 ？」當她第一次坐上他的車，他要載她去孩子露營的地方，她問了這句話。說起來，這句話不只是在問路而已，整部電影都在回答這個問題。

在異地的冷風裡，譜出一段讓人省思再三的不倫戀。擷自電影官網

韓國導演李胤基的電影《關不住的誘惑》（A Man and A Woman），由當紅男星孔劉與坎城影后全度妍，飾演一對外遇戀人。他們都是為了讓自己生病的孩子得到更好的照顧，將孩子送到了芬蘭的特教學校，他們也到了那裡生活，在接送小孩的時候認識，而他們對彼此的慾望溫暖了冰天雪地異鄉的彼此。中文片名看來帶著市場取向的操作，「誘惑」一詞又加深著人們的情色印象。但看英文片名《A Man and A Woman》，直譯為一男一女，雖然有點單板，不過也給了我們一點開放的想像，想像這一男一女，是什麼樣的男人、是什麼樣的女人？他們的生命又是如何碰撞在一起？

這一男一女，說起來也是孤男寡女，雖然孤男寡女常用來形容單身男女的身份，而片中男主角金奇弘與女主角李祥敏都是有婚之人，但若用「孤男寡女」來形容他們的內心狀態，說來並不為過。

李祥敏自己帶著孩子獨自在芬蘭生活，而有自閉傾向的孩子，總是活在自己的世界，有自己獨特的規則，難以被外人理解，母親能給的只有自己的溫柔與耐心的陪伴，可是這樣的孩子難以回應母親的情感，敏珠是很堅毅又溫柔的母親，但這樣的愛像是單向的，像是石沈大海，她只能自己消化孩子的無感，甚至攻擊。她的先生在遠在天邊的家鄉，敏珠只能自己承受情感上的孤單與失落，承受異鄉裡的陌生與孤寂。

但她也與孩子形成一種共生關係，這表現在她不放心孩子一個人獨自參加學校的露營活動，她想要陪著孩子一起去，她說他的孩子沒有她不行，但其實這話表達的是她自己沒有孩子不行，她的生活、她的自我價值都在這個孩子身上了。

她渴望被人渴望著。

金奇弘帶著一家三口來到芬蘭，太太年輕，但情緒不穩、個性多疑、不時又有自殺舉動，小女兒則有憂鬱傾向，鮮少說話。說來，家對他而言，已經不是溫暖的避風港，家反而像是個病院，而他是這裡的院長，負責照顧所有的人，他的愛說來也很像單向的，他的情感是壓抑的、封閉的，也沒有人能夠給予回應。

而他希望自己是被人了解的。

這對孤男寡女，也是俊男美女，他們在異鄉用身體溫暖了彼此，那是讓孤寂之人最直接、最強烈感受自己不孤單的方式。不過對祥敏來說，這彷彿只是場一夜情，只是寂寞肉身的需要，或許這也是她自己內心處理自己外遇的解釋：我們只是發生性關係而已，我沒有要放棄原本的婚姻與家庭。因此她也不想留下姓名，或多認識彼此，也希望關係到此就收。

但奇弘的表現似乎說著他不想僅此而已，他不斷想辦法接近祥敏，追求她、打動她。他不只想跟她發生關係，他也想跟她說話，祥敏已經成了他的情感寄託。

他愛祥敏嗎？他已經不愛自己的妻子了嗎？我想他自己可能也不清楚，自己想要的到底是什麼？

祥敏曾說奇弘說話有一種「是，又不是」的模糊曖昧，而這模糊的表達其實也可能反映著他內在的紛亂與模糊。說來，他與祥敏一點也不熟，但他好像很快就把自己的心給了對方，熱烈追求對方。可是他也從未提到自己與太太的關係，我們無從得知他對妻子的感覺，從他的行為實在很難看見他真正的意圖，很難看見他對未來的想像究竟為何。

但要抵檔一個帥哥的溫柔攻勢，真的不是容易事，祥敏從奇弘身上滿足了被渴望的渴望，這讓她漸漸動了心。甚至奇弘後來還給了她承諾，給了她共奔天涯的想像。而女人一旦動心了，就是真的動心了，不顧一切地愛了。而電影裡男人的動心卻是一時的，當奇弘的太太表達自己對丈夫的虧欠、回應了丈夫的情感、孩子的擁抱也讓這位父親得到溫暖之後，他選擇留在婚姻裡，留下空等的祥敏。

奇弘的外遇像是自己在處理家庭壓力的方式，他對關係的渴望是有人能回應他的情感，而當太太能夠回應之後，他也沒有離婚的理由了，他要負責任地做個愛家男人。

只是，現在他無法回應的是，祥敏對他的情感。不過實在也很難把他貼上玩弄別人感情的渣男標籤，說起來，他只是不知道自己要什麼的男人，但愛上這種男人，有時卻要付出更難受的代價。

兩位主角的詮釋都很精準到位，全度妍收放自如、孔劉也把一個男人的深情與膽怯作了有說服力的表達。這是一部對情感細膩刻畫的外遇電影，主角的每個步伐都叫人掙扎，但那些掙扎的步伐，也成為給我們警世的參考圖像，讓我們去想我們自己在關係中，究竟是什麼樣的男人與女人。