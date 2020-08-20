如何面對一生中的悲歡離合？健康哀悼有這四種階段

人的一生有多少悲歡離合？當人一天天變老，就需要不斷乘載關係的失去與失落。

很多人會問我，失去之後強烈的悲傷，要多久才會好，這時我就會反問你，你往往需要花多少時間適應環境的改變。

悲傷，是失去之後所出現的情緒適應過程，因此健康的悲傷是能幫助適應，當你在悲傷的狀態裡，正逐步接受失去的事實，因為人總需要為失去的人事物哀悼，才能好好放下。

而純然的悲傷，往往是釋放思念情緒的好眼淚。

會讓一個人難以適應的，通常是拒絕悲傷與複雜悲傷。

拒絕悲傷，是拒絕接觸一切失落的物件，不談、不聽、不想，拒絕的背後往往是很深的恐懼，害怕自己失控，或陷入黑暗低谷中。但因為悲傷濃烈的情形，只能不斷用忙碌填塞生活中每個片刻，有可能讓你失去更多重要的連結，你反而在孤軍奮戰中，過了數年依舊沒有接受事實。

複雜悲傷，是在悲傷時，除了悲傷情緒外，往往加了許多自責、悔恨、羞愧等情緒，這會讓悲傷的過程變得混濁，拉長悲傷的時間，也容易演變成哭不完的狀態，因為每次哭都會有：「怎麼已經兩個月了還哭！怎麼這麼沒用」、「若不是你當時＿＿＿，就不會有現在這個狀態」，這些內在對話就導致壞眼淚的產生。

所以，該如何有健康的哀悼呢？

心理治療師沃登提到四階段哀悼任務分別是：

1.接受失落的事實：願意正視對方已經離開，事實已成定局。

2.經驗悲傷的痛苦：願意悲傷，也允許自己思念，讓情緒流動而不是壓抑與自責。

3.重新適應對方不在的新環境：習慣新生活，將重心拉回自己身上，也學會自我照顧，並以新角色與人互動。（例如：我是我，不是某某人的伴侶）

4.將情感重新投注在生命中：為逝去的關係找到意義，投注心力在生活中・對於實際操作方式，「寫一封不寄出去的分手/道別信」非常有幫助，寫好後再唸出來，除了道別、也能大量釋放情緒，當情緒被釋放後，就能多出心力思考未來，就能出現行動力邁步向前，去真正的放下過去，開展屬於你的人生了。

（本文出自愛心理《如何面對悲歡離合？健康的哀悼有這四種階段》，未經同意禁止轉載。）