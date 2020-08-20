決定老死不相往來？如何處理人際衝突變成大罩門

當你與人相處是「好脾氣」、「好個性」的好好先生/小姐，有時候結束關係時的恩斷義絕，才往往是最慘烈的，因為當你真正說出自己感受與想法時，代表你對這段關係的絕望與忍無可忍，那時候，已經可以老死不相往來。

可是親愛的，這往往在說明的，是你不懂得如何處理人際衝突，也不懂得如何修復關係，因而當關係出現張力時，你有自己一套「不一定有效」的人際策略，而累積出不斷重複的人際挫折循環。

小美有時候會跟姊姊聊心事，但姊姊總是會將妹妹的心事說給男友聽，其實姊姊也沒有惡意，只是不確定自己是否幫得上小美，但當一次家族聚會時，姊姊的男友碰巧問候小美近況時，透露了他也知道小美的事情時，小美大為光火，覺得姊妹間的對話，為什麼姊姊要透露給其他人知道。

但小美也只是小小聲問姊姊這件事，只問了為什麼要說出去，沒有清楚表達自己的在意並沒有多說什麼，一方面覺得自己不應該太計較，姊姊只是為自己好，一方面覺得已經有問過姊姊了，也許姊姊能夠稍微有些警惕，一方面則是要求自己不要再說太多心事，不然又要被說出去。

但過了兩個月後，姐妹倆又約出去吃飯，小美又稍微提到自己工作跟感情的問題，結果後續發展，也就不難想像了。

小美這次則選擇讓姐妹關係凍僵半年，冷淡回應姊姊，即使出席家庭聚會，也遲到早退不多說什麼，家人們也看得出小美的異狀，但怎麼也問不出個所以然。

親愛的，這是小美與家人相處的例子，但在一般朋友的互動，就是老死不相往來了。當小美遇到人際衝突，或人際不愉快的情境，其實是她個人主觀的不開心，說穿了就是他人踩到小美的界限，但別人似乎並不清楚這正是小美不舒服的地方。

有些人對於被踩線會勃然大怒、會嚴正提醒對方、或者默默忍受。

然而在小美的例子裡，她用自己的方式回應對方，包含討好與為對方著想，輕描淡寫地詢問，體貼姊姊什麼事都跟男友說，付出的不著痕跡，但缺乏「人際核對」，也缺乏「清楚表達自己的感受」，少了關係中「真實的自己與真實的對方」這份理解，最後還是沒有用對彼此真正舒服的相處方式，不難想像再次出現人際挫折，只是早晚而已。

有人會說，老死不相往來的關係，往往是「切心」（台語）到極致，但你可曾為自己的受傷做點什麼，避免傷害的擴大，還是等著對方改變成你想要的樣子，但對方可能非常「不敏感」於你的需求，因為你總是隱藏得太好？

當你願意正視自己的人際挫折，看懂自己的人際模式，調整對待自己與對待他人的方式，或者，調整看待自己與他人的方式，你的人際挫折將有機會被你打破循環，迎向更多讓你舒適的人際相處了。

（本文出自愛心理《決定老死不相往來：如何處理人際衝突是你的罩門》，未經同意禁止轉載。）