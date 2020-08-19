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夢見被鬼追顯示自由被限制 考試夢代表擔心未來

時報出版 / 文．林萃芬
夢醒的時候，再重溫一下夢境，並且感受夢中的情緒，讓夢境再度浮現腦海。如果一直很難記住夢境，不妨利用假日多睡一會，或多賴一下床，有助於喚起夢境。圖片來源：ingimage
夢醒的時候，再重溫一下夢境，並且感受夢中的情緒，讓夢境再度浮現腦海。如果一直很難記住夢境，不妨利用假日多睡一會，或多賴一下床，有助於喚起夢境。圖片來源：ingimage

「作夢」對我而言，一直具有「啟發」的作用。很多想不通、理不清的事情，往往在夢醒之後有了頓悟。專業諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，有段時間，我常常作一個奇怪的夢。我夢見自己和男友去海邊的電影院看電影，看得正精采，電影院突然湧進一波一波的海水。水越漲越高，我的涼鞋被渾濁的污水淹沒，我的腳趾被褐色的沙子磨得發疼。觀眾尖叫著四處逃散。我也想逃，但混亂中卻遍尋不著男友的蹤跡，怎麼辦？

男友的公事包還留在電影院的椅子上，要不要幫他拿呢？我先走了，他會不會找不到我呢？正在焦急該如何是好，夢就醒了。清醒之後，我非但沒有慶幸好在是一場夢，反而很生氣，為什麼男友總是在緊要關頭不見人影？有時候夢境與現實的感覺是如此連貫貼近，讓人難以區隔其間的界線。有時候，夢中所發生的事情會真實在生活中上演，令人難以招架、不知所措。

夢醒的時候，再重溫一下夢境，並且感受夢中的情緒，讓夢境再度浮現腦海。如果一直很難記住夢境，不妨利用假日多睡一會，或多賴一下床，有助於喚起夢境。還有跟周遭的親朋好友訴說夢中景象，也可以幫助自己捕捉夢境故事。夢境會如實呈現作夢者的情緒波動，所以我們常會做相同的夢：

＊ 考試夢：

即將參加考試卻還沒準備好；或是參加某個考試，卻一題也不會寫。做考試夢不一定跟考試有關，倘若擔心未來發展的好壞，就可能會做考試夢。心理學家阿德勒認為，這樣的夢境意味：「還沒準備好要面對問題。」因此，夢境提醒我們，要努力做好準備，迎接挑戰。

＊ 被困在電梯中：

身處困境的人，常會夢到自己被困在電梯中，或困在某個地方動彈不得。

＊ 重複的惡夢：

不斷重複出現相同的夢，或總是被惡夢驚醒，就表示心靈負荷過於沉，此外若生活中曾歷經創傷或恐怖事件，也會密集出現駭人的夢境。

＊ 從高處摔下來：

當我們覺得無法控制外在環境，或生活中發生某些威脅到安全感的事情時，像是失戀、失業、離婚，就可能會做墜落的夢，那種失速、無助、無力的感覺，往往會讓人從夢中驚醒。

＊ 被追逐：

無論在夢中是被壞人、怪物、動物、鬼魂追逐，都顯示生活可能受到侵犯、被限制自由、無力改變現狀、無法掙脫困境，沒辦法保護自己，以致於在夢中會奮力「逃跑」，希望能夠逃到安全的地方。

林萃芬指出，大體來說作夢有四大功能：「檢討」自我觀念，「修改」負向想法，「彩排」未來面對挑戰，「復原」功能增強自我力量，幫助我們解決困難。最常見的狀況是，夢境會反應出作夢者目前的生活危機。生活中容易讓人寢食難安的事情大概有三類：一是生理的健康；二是心理的統合（自我統合）；三是人際關係。當生活出現危機的時候，所作的夢也會進入備戰狀態，因此較為淺眠，也較易驚醒。尤其是生活環境受到威脅時，譬如離婚或失業，往往會顛覆我們的自我印象，這個時候，夢能協助個人維持自我統合，讓我們了解，自己是什麼樣的人。

圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封／時報出版提供
圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封／時報出版提供
諮商的過程發現，很多人會做類似的夢境，常見的夢境包括：被追逐的夢，或是從高處摔下、墜落下來的夢，被困在某個地方的夢，已經不需要考試還是會做考試夢，或是找不到廁所的夢，這些夢境都隱藏著一些訊息，要幫助我們趨吉避凶。林萃芬說，我受過的專業訓練中，無論阿德勒學派或是完形學派，都很善於從夢境中解析隱含的訊息，探索夢境，不僅是進入潛意識的最佳管道，也是找到內心安全感的最快捷徑，當我們可以安心，自然可以睡個好覺。

（本文出自《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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