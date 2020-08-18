怎麼跟心中的「落差」培養感情？三招幫你喘口氣

在《畢業一年，我竟活不出我想要的樣子》的文章中，我提到：當我們比較清晰的知道自己想要追求的目標，我們可以透過直接面對的策略或者是間接調適策略，幫助我們在「落差」中跟自己相處、跟環境相處。本文將針對「該透過怎麼面對落差」，談談可以幫助自己的具體方法。

當我們在面對生涯上的選擇的時候，有時候我們可以很順遂的選想選的路、做想做的事，但也有的時候不是那麼順利，例如：想出國留學，但是無法支撐龐大的開銷；想找一份企劃的工作，但自己無法滿足有2年工作經驗的門檻；想擔任自由工作者、自主接案，但是沒有足夠的知名度或是客源；想自主創業，但身邊所有人都反對、不看好……

這些「求而不得」、「想要得不到」 都會讓我們心理產生不一致的感覺，人也會為了想要擺脫這樣的不舒服，嘗試很多「直接進攻」的方法因應，例如，錢不夠，找親友借錢、助學貸款、獎學金，或者是身兼多份工作賺錢；經驗不夠，先到其他的工作崗位累積經驗；名氣不夠，先尋找相關性質的工作累積人脈與資歷，並在時機成熟的時候自立門戶；尋找有經驗的前輩諮詢，進一步看見自己的可能性與機會。這些直接進攻的方法如果可以順利的發生，通常人會在一個相當有動力、有希望狀態下追尋理想。

但若是這些直接進攻的方法難以企及、我們必須在落差中多待一點時間，又可以怎麼做呢？以下提供 ‘APPS’ 三步驟，幫助大家跟落差培養感情。

Activity：找到適合自己的發洩管道/活動

當人處在落差中，如果眼前一直只看到落差，越看、失落的感覺會更加強烈，時間久了，這些壓在心中的不甘心與煩躁，會影響你在生活中的狀態，甚至產生心理疾病。所以需要找到一個適合自己的發洩管道，例如，打球、爬山、做瑜珈、健身、騎自行車、追劇、按摩或SPA，讓自己暫時離開這個落差、暫時喘口氣。

Plan：朝理想前進的行動企畫書

當我們的目標只停留在一個想法時，會讓我們一直有種不安、焦慮的感覺，所以嘗試把你想做的事情寫下來，將大的目標細分為多個小目標，並為這些小目標安排達成的時間，這個把理想具體化的過程，會使你不舒服的感受有些改變。

Professional/Social：專業/社會支持作為後盾

在追尋理想、跟落差相處的路上，你可能會有些沮喪、失落，有時也會感覺很有壓力，你或許會需要一個可以聆聽你的心事、陪伴你、支持你的人，這個人可以是你信任的朋友，也可以是相關的專業人員，透過專業的協助，你會對你的生活有新的覺察與發現。

最後，也是最為核心的是，現階段的落差並不代表你不好、沒有能力，這個不舒服的感覺同時也代表著你對於自己的嚮往與期待、代表著你對未來清晰的圖像，所以接納自己所感覺到的沮喪、自我懷疑，嘗試換個角度看看自己現在感覺到的落差、所處的環境，或許你會發現「我不是做不到，我只是需要一些時間」、「不是我不好，是因為過去我並沒有在這個領域有太多耕耘」、「這個落差，可以幫助我學習更多元的專業知識」， 不同的想法將會讓你體會完全不同的心境與情緒。

（本文出自看見心理《內心「落差」原來可以這樣面對！》未經同意禁止轉載。）