你常常做「背鍋俠」嗎？關係邊界中家人這關最難守

在心理諮商裡，「邊界」是一個挺重要的詞，它的意思是：我們需要承認和尊重彼此的獨立性，我為我的生命負責，你為你的生命負責，絕不輕易越界。就像兩顆雞蛋，都帶著自己的殼，無論你多想跟別的雞蛋親近，也只能期望成為「籃子裡的雞蛋」，而不能冀望成為「同一顆雞蛋」。如果挨得太近，容易雞飛蛋打。

人總是有親近別人的渴望。因為這種嚮往，我們總是希望能夠承擔別人的痛苦。可是，有時候我們需要承認自己的限度。不是我們的愛心不夠，而是我們的能力不足。邊界就在那裡，很客觀，我們只能承認和遵守。

和家人的邊界更難堅守

最難堅守的邊界，算得上是家人之間的邊界。

我觀摩過一位老師的個案。有對夫妻，丈夫忙著掙錢，妻子在家帶孩子。妻子怨丈夫沒有顧家，丈夫覺得自己為了家人拚命，妻子卻不理解自己。因此，兩人經常爭吵。而他們上國中的女兒，有些憂鬱。 這是常見的家庭模式，夫妻都抱著「都是你的錯」的思維。膠著了很久。在一次諮商中，妻子又開始抱怨丈夫，說他有一段時間，一從公司回來就往床上躺，完全不理家中的事。丈夫辯解說，那段時間他扭傷腿才會這樣。妻子不僅沒照顧他，還責怪他。 這時候，旁邊的女兒插話了。她說：「我記得不是這樣的。我那段時間考試沒考好，心情不好，每次回家，都往床上一躺。爸爸可能是學我。」

當時，整間諮商室的氛圍還處在夫妻倆的劍拔弩張中，甚至沒人仔細聽女兒說了什麼。這時候，這位老師卻停了下來問妻子：「妳知道妳女兒在說什麼嗎？」 妻子愣了一下，就說女兒也許是替爸爸辯解。看得出來，她並不覺得女兒的話有什麼重要的。

老師繼續說：「如果這樣，妳就對女兒的話太不敏感了。她其實是在說，不要怪爸爸了，要怪就怪我，都是我的錯！」

所有人都安靜了，氣氛一下子變得悲傷而凝重。妻子哭了出來。過了一會兒，她說：「老公，我們不要這樣了，我們要改。」父母不能解決自己的矛盾，子女就會把他們的衝突當成自己的問題；有些子女會覺得，是自己不夠乖巧，父母才吵架，所以拚命表現得乖巧來討好父母；有些子女覺得，父母吵架是因為自己成績不夠好，所以拚命努力學習。長大一些以後，他們也許能分得清這是父母的問題，可心裡還是會抱有這樣的幻想：如果我再多做點什麼，也許爸媽之間的矛盾就能解決了。

這種內疚，有時候會成為一種思考習慣。在其他人際關係中，每當別人生氣，具有這種思考習慣的人都會覺得是自己做錯了什麼。

「都是我的錯」的根源

我遇過一名來訪者，是位年輕有為的女士。她一直覺得自己對不起父母。原因是她很小的時候，爸爸很想要個兒子，但媽媽不是很想要，就去問她的意見。她惡狠狠地說：「如果你們生了個弟弟，我就掐死他。」於是，媽媽聽了她的話，沒有要弟弟。後來父母的關係一直不太好，她覺得跟自己當時的決定有關。

我問她：「妳那時候多大？」 「四、五歲吧。」 「我覺得，與其說是妳媽媽聽了妳的話，不如說是妳幫媽媽說出她想說的話。要知道，在和諧的家庭裡，這麼重要的事情，是不會讓四、五歲的孩子決定的。妳只是對媽媽的想法比較敏感而已。」

她想了想：「也許是吧，但是我仍然覺得自己做得不夠。要不是我國中就到外地上學，也許他們的關係不會那麼差。他們就是從那時候開始吵架的。」

「這一點我也不是很理解。如果妳在家，也許妳跟媽媽的關係會更好，跟爸爸的關係也會好一些。但妳怎麼能改變他們對彼此的感覺呢？夫妻關係不就是他倆之間的關係嗎？」 「你是說，我改變不了他們的關係嗎？」 「妳覺得能嗎？」

她想了想，嘆了口氣說：「也許真的不能。可是你這麼說讓我非常難過，因為我原本還想說是自己做得不好，他們的關係才會這麼差。可是我很不想承認，這麼重要的事，我居然什麼都做不了。相比之下，我寧可覺得他們的關係不好，只是因為我沒做好。」

她是很聰明的女士，自己說出了「都是我的錯」產生的根源。為什麼我們要把明明不是自己的責任，扛到自己肩上呢？原因就在於，我們寧可忍受內疚和自責，也不想承認在一段重要的關係中，我們居然是無能為力的。相較於內疚和自責，無力感更讓人難以忍受。

我發現，很多習慣自我苛責的來訪者，都曾經面對一段難以處理的關係。自我苛責也許就是他們適應這種關係的應對機制。

還有名來訪者，她念國中的時候父母關係不好，總是吵架。她不可避免地陷入了三角關係，經常像裁判一樣評判父母的對錯。但是，這樣也沒辦法讓他們停止爭吵。而且，裁判可以置身事外，她卻不能。有時父母吵完架已經晚上兩、三點了，她還在床上難過到睡不著。

父母雖然關係不好，卻是心疼孩子的。這時候，爸爸常常會跑去跟她說：「沒關係，我和妳媽媽的衝突是我們自己的事，跟妳沒有關係。」她只好扮演乖女兒的角色說：「嗯，我知道。我會處理好自己的事。」

為了不讓父母擔心，她每天早上六、七點就起床去學校自習。她當然不會跟同學說自己心裡的苦惱—對每個孩子來說，家裡的糾紛都是天大的祕密。在教室裡，她常常打瞌睡，可是為了不讓老師和同學看出自己有什麼異樣，她甚至不敢在課堂上趴著睡一下。每當這時候，她就會有一種抽離的感覺，覺得一切像是在做夢，在夢裡特別孤獨。 那段時間，她的成績退步，便開始不停責怪自己。

我問她：「妳怎麼不怪父母，而一直怪自己呢？」 她想了想，嘆了口氣說：「怪他們有用嗎？如果要怪他們，那我寧願怪自己。」

「都是我的錯」是被三角化的人經常會產生的典型心理。他們沒有辦法解決別人的衝突，就把別人的矛盾變成自己的問題，以此告訴自己，我是有辦法的，只是我沒做好而已。

這不是你的錯

「都是你的錯」，它的攻擊是向外的，是指向別人的，引發的情緒是憤怒；「都是我的錯」，它的攻擊是向內的，是指向自己的，引發的情緒是內疚、自責和憂鬱。 有時候，「都是你的錯」和「都是我的錯」是成對出現的。比如，有些母親會對孩子說：「要不是你，我早就離婚了。」這是一種「都是你的錯」的形式。孩子自然會認同媽媽的說法，覺得都是因為自己，媽媽才過得這麼不好。這是一種「都是我的錯」的形式。

當「都是你的錯」和「都是我的錯」形成互補關係，關係的一方常常會變得越來越憤怒，另一方變得越來越憂鬱。雖然關係裡的兩個人都不舒服，卻常常無法改變。

這種狀況不僅會出現在家庭裡，職場中也很常見。老闆總是指責某位員工，員工覺得都是自己的錯。慢慢地，他就會習慣做個「背鍋俠」。在感情裡也是，如果一方總是指責另一方，而另一方總覺得都是自己的錯，總有一天，這樣的關係會崩壞。

所以，邊界的涵義是，即使是最親近的人，我們都需要承認，我們跟對方是不同的人。有些困難，只能他自己去面對和解決；有些決定，只能他自己來做，無論他的決定在我們看來有多糟糕。因為，每個人都只能對自己的生活負責。如果你總是把關係的錯誤歸在自己身上，經常覺得內疚和自責，也許你該提醒自己：這不是我的錯。

自我發展之問

你上次為他人的情緒感到內疚或自責是什麼時候？

從哪種意義上看，你需要為此承擔責任？從哪種意義上看，你並不需要？

如果你有內疚和自責的習慣，這種習慣是在怎樣的關係中產生的？它在關係中的「好處」是什麼？

（本文出自《了不起的我》，究竟出版社，未經同意禁止轉載。）