說話也要「斷捨離」！常見贅詞讓人聽出你的緊張

「若眼前的物件無法再使你怦然心動，就勇敢丟棄它吧！」──日本收納整理專家／近藤麻理惠

日本「收納整理專家」近藤麻理惠以「若眼前的物件無法再使你怦然心動，就勇敢丟棄它吧！」的收納心法，帶動一股「斷捨離」風潮。我有朋友嘗試每天丟一樣不再需要或不適合自己的東西，才短短幾週，家裡從原本的雜物堆滿天，變成如禪修聖地般的清雅空間。

看得見的物件，容易評估，你大可以站在物品面前，一樣一樣拿起來仔細端詳，有疑惑的，先放進「待處理」的箱子裡，確定要丟棄的，扔進另一個箱子裡。不過，我們在說話時，語句中出現不必要的字詞，自己卻不容易發現。若想呈現有質感的談吐，必須認出自己最常講哪些贅詞，在什麼情況下特別容易出現？以及該如何改善？才能施以「斷捨離」魔法，幫助更重要的內容顯露出來。

首先，我想安慰各位，每個人或多或少講話都會夾雜一些贅詞，只是數量、頻率多寡，以及有沒有被發現的差異。

特別常見的贅詞有：「然後」、「而且」、「再來」、「這個」、「那個」、「嗯」、「啊」、「ㄜ 」。另外，把「老實說」、「我覺得」、「我個人認為」當作開場白；也常聽到有人把「你懂我意思嗎？」當作結尾，每隔幾句話就出現一次。

為什麼會出現廢話贅詞呢？我喜歡用「開車」做比喻，人在講話時，就像駕駛一輛知識列車，行進間，駕駛人會想保持一致的速度，而車速就形同你的語速。倘若對接下來要表達的內容不夠熟悉、腦內字彙量不夠豐富，或者昨晚沒睡飽精神不佳，以至於突然忘記要講的話。為了不讓聽眾察覺這輛知識列車出狀況，腦子便會立刻「調兵遣將」，指揮你的嘴巴填一些字進去，好讓整體聽起來依舊平穩流暢，而這些幫忙「粉飾太平」的字句，往往就是沒必要的廢語贅詞。

每個人「偏愛」的贅詞各有千秋，再打個比方，我如果太忙，會不假思索從衣櫃撈出幾件常穿的衣服套上；飢腸轆轆的時候，大腦總先浮現那幾家熟悉的店、常吃的料理，下一步就會直奔那間店，點相同的餐點。贅詞也是如此，有人特別常說「而且」，有人喜歡用「然後」來連結上一句和下一句話，有些來賓在接受專訪時，會無意識在最後多說一個「對」字。

「請問您成立這間公司多少年了？」

「我成立這間公司已經十五年了。對！」

似乎多講「對」這個字，可以增加說服力，也為自己打一劑強心針。其實這麼做絲毫沒有幫助，反而容易讓人聽出你的緊張。

還有一種贅詞，彷彿是「橫空出世」的病毒，很多人都被傳染，對語法比較講究的人，一定很想殲滅它，那就是「的動作」這三個字。

「不好意思，現在為您做一個加湯的動作。」曾有人抱怨某間知名餐飲品牌的服務台詞太冗長，據說該品牌很認真做了改善，我仍然陸續從其他服務業聽到類似的說法，甚至從記者口中聽到這樣的語句結構。

字句越長，聽起來越委婉禮貌，但建議架構在合理的文法基礎上。「加湯」已經是一個動作，「現在為您加湯」就足以清楚表達，不需要再加上「的動作」來做補充，除非進行某種表演形式的演說，想刻意玩一些語言趣味，那也應該經過縝密設計，而非無意識地脫口而出。

贅詞太多還有一個缺點，人們的記憶力和注意力有限，贅詞頻頻，會讓聽眾忘記真正的重點在哪裡，如同美麗的花朵被一堆雜草所淹沒。更糟的是，假使你贅詞出現的頻率被聽眾抓出來，接下來對方會一直被那些反覆出現的「配角」瓜分注意力，偷數你一段話裡到底出現幾個「然後」，那就大大不妙了。

若想知道自己常說哪些贅詞，常互動的家人、好友、同事可以提供最真實的回饋。誠懇提出請求：「我想多了解自己的說話習慣，平常我講話有哪些贅詞常出現嗎？」上台演說或做簡報時，請人幫忙錄下來，你可能會訝異自己的贅詞竟然如此活躍！

講話快的人，比較容易有贅詞，也比較容易被發現。試想，開車時速一百公里，如果突然踩剎車，是不是比時速六十公里的車輛，更容易被發現有異狀？駕駛人的反應時間也比較不足。當你搜尋腦內資料庫的時間不夠，情急之下，就會冒出多餘的話。同理可證，偶爾忘詞時，把語速放慢很有幫助，便可爭取多一點時間思考，有餘韻修剪和挑選所要表述的詞句。

這些擔任「遞補角色」的字詞們，如果越來越常使用，就算你對要講的內容已經很熟悉，身心狀況也穩定，它們也可能變成不受歡迎的忠實隨從。廢話贅語如同野草除不盡，春風吹又生。如果沒有充實自己的詞彙量、豐富談吐內容、多演練要說的話、放慢語速、保持頭腦清明，那麼好不容易拿掉一個贅詞，很可能會再來一個，就算你改掉「而且」，下次就會變成「然後」，這就是言語的慣性。

別緊張，在日常對話出現一點贅詞無傷大雅，反而拉近彼此的關係，太乾淨俐落、太工整，反而有種距離感。鄰居阿姨見到我：「哎呦，月琪啊！那個好久沒看到妳了，啊妳現在都在忙什麼啊？」聽起來是不是很親切呢？至於上台簡報、主持會議、播報新聞、TED演講這類需要呈現高度專業的場合，加上有時間限制，贅詞就要越少越好。

容我開個小玩笑，想要研究廢話贅詞，多看記者連線報導，尤其是新手記者，通常不會失望。舉凡小貓卡在水管裡、民眾放天燈不小心燒起來，辛苦的記者們常得趕到現場，在資訊量不足或經驗不夠的情況下，只好反覆同樣的敘述，此時贅詞就會特別多。另外，近年網路直播興起，跟主持Live節目一樣，非常挑戰臨場反應，這些都是贅詞容易上身的高危險族群。

多年前，有部很受歡迎的日劇《美女或野獸》，松嶋菜菜子飾演一位受聘挽救《Evening News》收視頹勢的節目製作人。在某集劇情中，作風強勢的她，決定不再續聘年紀已長的資深主播櫻木，改用一位播報風格浮誇的年輕主播。結果情人節當天，也就是櫻木主播將告別觀眾的最後一集，突然發生銀行劫匪狹持人質事件！

晚間新聞馬上要開始了，櫻木主播卻只拿到寥寥幾行新聞稿，內容非常空洞。憑藉長年厚植的實力，櫻木對過去的新聞事件如數家珍，他沉穩放下新聞稿，專心看著棚內播放的銀行直播影片，開始同步播報現場實況，並隨口舉出多年前曾有一起類似的搶劫案件，作為對照說明。等警察破門而入、順利攻堅的那一剎那，他漂亮做結尾，整個播報過程條理分明，沒有絲毫贅詞。

圖為《質感說話課》書封。遠流出版社提供 女主角深受撼動，終於了解資深主播的價值，她誠心道歉，慰留櫻木主播繼續在節目崗位服務，歡喜落幕，這是我很喜歡的一集。

有實力的主持人和新聞主播，有點像開飛機的機長或掌舵的船長，風平浪靜時，大家以為任何一個人來接手也沒什麼差別。殊不知，遇到亂流、機械故障等危機，才是考驗真功夫的時刻。雖然櫻木沒有年輕主播的光鮮帥氣，然而歲月累積的知識內涵、危機處理能力，是最珍貴的資產。所有口語表達基本功絕非一朝一夕可練成，好好儲備實力，在重要時刻，你的價值將更有機會被看見。

再次檢視自己的談吐習慣，別讓多餘的贅詞削弱你的專業形象，無法使自己和他人怦然心動的詞句，請勇敢捨棄它吧！

（本文出自《質感說話課》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）