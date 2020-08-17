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陪伴老大的第二個孩子 會成為助人專業者或叛逆手足？

聯合新聞網 / 文．花媽卓惠珠
花媽卓惠珠認為，自閉症的手足，很多都是從小就必須擔負在自閉症者的支持和照顧責任，甚至從小就因為家長把關愛，放在自閉症者的身上，手足長大以後變成專業人員的社工治療師的人數不算少。這部分可見韓劇編輯的設定的用心。擷自tvN
花媽卓惠珠認為，自閉症的手足，很多都是從小就必須擔負在自閉症者的支持和照顧責任，甚至從小就因為家長把關愛，放在自閉症者的身上，手足長大以後變成專業人員的社工治療師的人數不算少。這部分可見韓劇編輯的設定的用心。擷自tvN

熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》角色人物設定精準到令我折服。有確診自閉症的哥哥文尚泰的年齡設定是37歲，以韓國人出生就算一歲的習慣，看來劇中的哥哥是1984年左右出生。所以哥哥文尚泰可以說是正式診斷自閉症的第一批人。

文尚泰出生的年代，當時的家裏若出生了一個自閉症的男孩，很多都會繼續參與想生一個「正常的」，以備日後能夠傳宗接代延續香火。除此當時有不少家長會說自閉症的孩子沒有很好的人際互動關係，所以要生老二來陪伴第一個孩子。因此劇中弟弟文鋼太的出生與生養方式，可以說相當符合當時的時代背景。

但是在近10年來，少子化且知道自閉症有遺傳因子的家長，有人會說:「我不敢再生了」，最近亞斯伯格的愛情婚姻與工作社團也有自閉症者的手足po文說，自己的姊姊是重度自閉，決定自己不再生育，免得生下自閉兒接下來難以教養。

當然也有其他意見，有少數的家長說:「我已經生了一個自閉症孩子，有經驗了，再來一個也沒問題。」

面對這個常見的問題，首先我要說每一個孩子都是一個獨立完整的個體， 每個人都不應該只是為了某個特定的人而出生。

我有個好朋友。有朋友生出的第一個孩子是重度自閉症，所以希望能夠生個「正常人」來傳遞香火。他們因為生的第一個孩子有自閉，所以學了很多建構式的方法教育孩子，所以也自然而然用建構方式教育弟弟。

不料弟弟在小學中年級開始反彈叛逆，帶去醫院弟弟確診輕度自閉亞斯伯格。家長很哀傷的說，本以為重度自閉已經是生命中最大的考驗了，沒想到亞斯伯格的考驗更大，因為亞斯伯格的孩子相對自閉症更有能力挑戰父母的教養方式。

被忽視的老二，會成為助人專業者？或是叛逆的手足呢？

自閉症的手足，很多都是從小就必須擔負在自閉症者的支持和照顧責任，甚至從小就因為家長把關愛，放在自閉症者的身上，手足長大以後變成專業人員的社工治療師的人數不算少。這部分可見韓劇編輯的設定的用心。

但是因為成長過程中長期被忽略，而跟自閉症的當事人產生爭執的也所在多有，甚至有的受不了而逃家失聯 。

幾年前我編寫《泛自閉人生的書寫課》(全文電子檔) 的時候，採訪了幾位成人自閉症手足，訪談過程中發現有的父母一開始教養這個手足時，就給手足一定要照顧自閉症者的責任，甚至不讓手足結婚。

當然這是少數，但更多的是手築本身在面臨結婚選擇時對方的家庭，因為怕自家女兒太辛苦，很多到最後都 打了退堂鼓，留下遺憾。

我家則是有相隔兩歲的妹妹。妹妹說國小之前和哥哥沒什麼關係。但國中之後，因為看到哥哥承受太多外來的壓力，以至於開始保護哥哥，從此和哥哥變成同路的互助關係。

我聽過不少自閉症者手足相處的歷程，隨著手足與自閉症者本人的發展與特質、父母的教養態度、以及社會反應等不同背景因素，或者其他意外的加入，手足相處大概會有「接納關懷」、「接納但疏離」、「排斥但關懷」、「排斥且疏離」的狀況。

當然一般手足互動會產生「照顧」、「教導」、「保護」、「承諾」、「提醒」、「訓練」、「看顧」等(看似)互助的狀態。但也有「競爭」、「旁觀」、「逃避」、「攻擊」等負面行為。

可是對有遺傳因子的家庭來說，罹患的當事人或手足，是不是要生育是不是要結婚，這都是當事人的問題，我只能就個人經驗提供看法給當事人參考，決定是當事人的事情。不管下一代是普通人還是特殊兒，我確定我個人都會盡力協助。

所以已經成為伴侶的高文英、文鋼太，以後要不要生小孩，請自行決定哦！

（本文出自《幫助高功能自閉與亞斯伯格理解人際互動困難和情緒障礙》花媽卓惠珠部落格，未經同意禁止轉載。）

韓劇 自閉 生育

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