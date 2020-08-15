「SOSO」的人生怎麼活？硬是勉強自己難道不累嗎？

人們為什麼會用這種方式來維持或防衛自尊心呢？究其原因，在於不論自尊心是一種多麼主觀的判斷，為了維持「我是個優秀的人」這種想法，還是需要某種程度的客觀「證據」。然而，令人遺憾的是，這些證據並不是那麼容易就能找到，生活也總無法盡如人意。

沒有出眾的實力或才能，人際關係不順遂，健康狀況也不佳。沒有什麼稱得上感興趣的事，更未曾感受過生活中的樂趣。

如果處在這種情況下，能夠真正喜歡自己的人生和自己嗎？大概很難吧。當我們意識到現實愈來愈悲慘時，隨之而來的是巨大的痛苦。因此每逢此時，事實上愈是在這種情況下，我們愈會想好好認識自己，也就是希望能抱持肯定的自我意識。我們會本能地去尋找足以做為自尊心後盾的證據。

萬一沒有證據的話，只要去製造證據就行了。方法之一就是「這都是因為OO」，去埋怨自己之外的他人或是外部因素。藉此，就能將思維模式轉換成：我原本是個不錯的人，但是因為外界的阻礙，才會暫時過得不如意。

還有一種方法是強調自己過去很有人氣、就讀過明星學校，或是以前家境很不錯等等。這樣一來，自我的本質就不會處於寒酸的現實中，而是活在光榮的過去裡，用這樣的想法來提升自尊心。

圖／遠流出版提供 再者，是尋找比自己處境更差的人，想著﹁比起那個人，我好多了﹂；或是仗勢欺負位階低於自己的人，好獲得﹁權力感﹂。至於去找尋他人缺點，然後大肆批評的詆毀行為，也是一種﹁至少不是只有我沒出息﹂的自我安慰法，或是藉由﹁能批評沒出息的人代表我很優秀﹂這種想法，來獲得道德優越感、提升自尊心。

如同前述，我們在任何情況下，都想要讓自己覺得自己是不錯的人，並為了尋找理由而心神不寧。由於維持和防衛自尊心攸關我們幸福與否，因此，沒有什麼經驗會比自尊心崩潰更令人感到痛苦。由此看來，對大多數的人來說，守護自尊心近乎是一種本能，也是沉重的負擔。

本文摘錄自《這樣的我，也是不錯：即使人生不那麼閃閃發光，你也能好好愛自己》，遠流出版，未經同意禁止轉載。