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每晚都要攤開到底該不該摺棉被？原理居然跟七年之癢有關

遠流出版社 / 文‧崔仁哲
無論再怎麼努力，最後還是會回到原點，所以從一開始就不需要摺棉被？無論如何還是要摺棉被。兩人誰才對？圖片來源：ingimage
無論再怎麼努力，最後還是會回到原點，所以從一開始就不需要摺棉被？無論如何還是要摺棉被。兩人誰才對？圖片來源：ingimage

經歷幸福之後，總是會回到原點嗎

每天早上，地球的某個角落，一定會發生這樣的對話：

媽媽：把棉被摺好。

兒子：晚上又要再把棉被攤開，為什麼一定要摺？

媽媽：但還是要摺！

兒子認為無論再怎麼努力，最後還是會回到原點，所以從一開始就不需要摺棉被。媽媽則認為，無論如何還是要摺棉被。兩人到底誰才是對的呢？類似的爭論，其實也存在於幸福研究中。深入了解這樣的爭論，有助於我們了解幸福與基因之間的關係。

一九七一年心理學家布里克曼（Philip Brickman）和坎貝爾（Donald T. Campbell）首次將「快樂水車」（hedonic treadmill）這個概念帶到世界上。所謂快樂的水車，是指因為特定經驗所引發的情緒狀態，隨著時間的流逝，「最終」會回到原點的適應現象。是借用水車這個機器，無論怎麼跑最後都還是會回到原點的概念創造出來的名詞。當然，這想法並非前所未有。聖奧古斯丁曾經說過這樣的話，顯示他有類似的想法：

慾望永不止息。慾望本身是無限的、沒有盡頭的，就像拖著石碾的馬，總是會回到原點一樣。

自古以來就有這樣的想法，就表示適應現象是人類生存與健康所必須的。我們的生理活動有著即使暫時改變，但仍會隨著時間流逝恢復原狀的特性（這叫做動態平衡），就像我們的體溫會有一時的變動，最後仍會回到三十六點五度，我們的心跳也可能一下子加快，但很快就會恢復原狀。如果這種動態平衡沒有作用，我們的生理活動沒有恢復原狀的話，最糟糕的情況就可能喪命。

根據神經科學研究，與異性之間的熱戀，有效期限最短三年，最長不過七年，如果激情的戀愛持續太久，那就無法穩定從事如養育子女等日常生活中所應該做的事情。圖片來源：ingimage
根據神經科學研究，與異性之間的熱戀，有效期限最短三年，最長不過七年，如果激情的戀愛持續太久，那就無法穩定從事如養育子女等日常生活中所應該做的事情。圖片來源：ingimage

人類的情緒也擁有動態平衡，因為悲傷而暫時陷入憂鬱其實不太需要擔心，因為經過一段時間後，情緒就會恢復到原本的狀態。因開心的事情而感受到強烈的喜悅，也會在一定時間內慢慢減弱，這都是因為人類生存所必須的動態平衡發揮了作用。假如長時間維持高度喜悅狀態，那可能會無法維持日常生活。根據神經科學研究，與異性之間的熱戀，有效期限最短三年，最長不過七年，如果激情的戀愛持續太久，那就無法穩定從事如養育子女等日常生活中所應該做的事情，會恢復原狀的特性並不是一件值得驚訝的事，也不需要太過失望。

基因決定幸福的想法，其中隱藏著一種意思：無論個人怎麼努力，無論國家怎麼努力，最後個人的幸福都會回到原點。即使經歷幸福的事情後幸福感暫時上升，經歷不幸的事情使幸福感暫時下降，最後那個人還是會恢復一定的幸福水準。這樣的主張也透過一連串的研究獲得了一定的支持。

圖／遠流出版提供
圖／遠流出版提供
這並不是值得驚訝的現象，更不必感到失望。假設我們因為火熱的戀情最終會冷卻，所以從一開始就不要戀愛，或因為身體的異常最後會回歸正常，所以生病也不必管，這是非常可笑的主張。同樣的道理，認為幸福最後會回歸原點，所以努力去減少不幸、增加幸福都是沒用的，這也是很奇怪的主張。比起幸福會回到原點這個事實本身，更重要的是我們如何解釋幸福回到原點這件事。

首先，我們需要考慮幸福回到原點所花費的時間。如果某事導致幸福感低落，必須花很多時間才會回到原點的話，那麼幸福最終會回到原點這句話雖然沒有錯，但也沒有什麼實質作用。

本文摘錄自《過得還不錯的人生：運用幸福心理學的智慧，避開不幸的陷阱，成就愉快而滿足的生活》，遠流出版，未經同意禁止轉載。

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