快訊

最後巡禮！李登輝移靈車隊繞行總統府 李大維率隊致意

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

任何事都難做決定？選擇焦慮者常出現的三種現象

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu
你會有選擇焦慮嗎？這種情境生活中多頻繁發生呢？中新社
你會有選擇焦慮嗎？這種情境生活中多頻繁發生呢？中新社

你常有點餐的困難嗎？走進便利商店想喝杯飲料，卻不知道該打開哪一個冰櫃？好不容易做下決定，當餐送來時卻又感到懊惱？這種情境在你的生活中多頻繁發生呢？

生活中的選擇，小至這餐吃什麼，大至要不要離職換工作，因為影響程度不同，因此花費時間與思考層次不同，但需要花時間仔細琢磨不外乎幾個重要的層次：

1.做了決定後的生活，是否讓我喜歡？

2.做了決定後的結果，我是否可以承擔？

因此選擇焦慮往往是因為：我不確定我喜歡什麼，我不知道我是否有能力承擔。當一個人出現這個現象，很有可能常常看他人臉色過活，經常擔心自己做得事情是否被喜歡。也很可能對自己的生活難以負起責任，做了決定也容易怪天怪地怪父母。

在我心理工作中觀察，選擇焦慮者常有的現象：

1.被迫的心理反應

他們往往不喜歡做決定，但在極端痛苦的情況下，會覺得自己不得不做決定，也經常讓自己落入受害者的角色中。例如：覺得主管總是在壓榨自己，不會壓榨其他人，也沒有人願意幫自己出頭，忍耐多時後，覺得自己必須辭職找其他工作，可是又擔心自己的年紀、技術，覺得自己是在不得已的情況下，做出艱難的選擇。

很多人會認為，只要主管不這麼機車，也不需要選擇，但其實在這件事中，你不一定要讓自己坐在受害者的位置，而是那個為自己生命主動出擊，例如直球面對主管或是尋找自己的天空。

當你握有自己生命的主導權，你會認清什麼地方適合你，什麼地方不適合，你更會懂得你有什麼價值，並尋找能夠讓你價值真正發揮的地方。

2.多方分析後一堆「可是」

陷入選擇難題時，往往會諮詢一堆人，找到資深、可信賴、資源豐富者來尋求協助是很正常的事情，但陷入選擇焦慮的人，即便他人給予見解和分析，通常緊接著就是很多「可是」以及「沒辦法」，就像前面要離職的例子，在離職之前往往很多人給過建議，也往往是「可是」收場，其實是因為無法承擔選擇，害怕決定之後的後果，或者嚴重一點，是擔心做決定後會後悔，而你會討厭那樣的自己。（但通常，你有這個情況就沒那麼喜歡自己了）

當你願意告訴自己，不論結果怎麼樣，我陪伴我自己，我承擔這份選擇，我面對後續的難題與挑戰，我相信我擁有不論是外在或內在的資源時，那份對自己的信任，就能帶你穿越各種困難了。

3.不確定自己要什麼，但可能清楚別人期待什麼

缺乏對自己的喜歡時，就很需要別人喜歡與認可自己，以離職的例子，至少有一份看似穩定的工作，在外人或是父母眼裡是「正常或令人安心」的樣子，即使心裡不開心，但為了別人會忍一忍，但忍久了又覺得自己情緒受害，因此一直在這股矛盾中。

當你願意肯定自己的需求，願意長出承受他人失望與質疑的能力，畢竟你的生活中，並非每個選擇都幸運的獲得全面支持，你具備這些力量就能為自己活成你喜歡的樣子了。

說到這裡，你願意好好喜歡自己，願意承擔生命的重量了嗎？

（本文出自愛心理任何事都難做決定？選擇焦慮者常出現的三種現象》，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

任何事都難做決定？選擇焦慮者常出現的三種現象

你常有點餐的困難嗎？走進便利商店想喝杯飲料，卻不知道該打開哪一個冰櫃？好不容易做下決定，當餐送來時卻又感到懊惱？這種情境在你的生活中多頻繁發生呢？

通姦除罪化之後：什麼才是關係中最大的籌碼？

當對方對你的感受「去敏感化」，認為反正無時無刻都是如此時，罪惡感就成為最微不足道的事情了。

伴侶吵來吵去就這3件事！認清地雷才不會吵不休

因此，伴侶間的吵架，吵得往往都是缺乏足夠的安全感問題，如何在吵架中讀懂自己與對方的不安全感，才是真正對症下藥，找回彼此親密與安全的感受。

回憶關於父親畫面能知現在狀態 你想到什麼了？

這種講起過去畫面就可以知道現在狀態的方式，其實就是心理學家阿德勒的「早年回憶」，早年回憶並不是只有說說過去的畫面而已，而是在說的同時，我們會在語言以及談吐間透露出最近的狀態

不斷在掉東西？論文計畫寫好卻全刪 讓她震驚該看醫生了

一直活在一種我無法理解的失序感中。掉的雨傘、鑰匙、錢包、證件......不勝枚舉；尤其是數字，我只要負責保管錢，幾乎都要貼錢；要正確地抓住時間感不搞錯，也需要反芻好幾次；跟別人談話的時候，記下的常常是腦袋自己另外想的結論而不是對話內容

天哪...任何事都像極了愛情！那什麼不像呢？

既然每件事都可以像極了愛情，它居然如此神通廣大地包山包海滲透到我們每個生活情節，那愛情究竟是什麼東西？又，有沒有東西是不像愛情呢？

U值媒／你以為的安慰，有時其實是帶刺的

我不擅長安慰別人，尤其身為一個曾經被別人好意，但具有帶刺的安慰傷害過的人，我認為安慰是人際關係中最難表達的哲學之一。最近通訊軟體的群組裡，有一位大學同學的父親雖然中風多年，但上個月驟然過世；另一位同學的母親，因為突如其來的車禍導致目前在加護病房觀察中。群組裡跳出這些訊息後，我經過反覆思考開始在手機裡打出一堆安慰的話，但是遲遲未按下送出鍵，自己又默默地全部刪掉，最終，我只發出了一個哭泣傷心的圖像。也許有人覺得安慰不過就是說幾句話那樣簡單，何必把自己搞的那麼複雜呢？但是，你可能不知道一句詞不達意的安慰，有時反而像是一隻銳利的箭，正中需要被安慰人的心臟，讓他再次又受到了傷害。

從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

沒有人結婚就是為了要離婚，離婚這件事真的是在我意料外發生的事。雖然是意料之外，但卻也在情理之中。

《雖然是精神病但沒關係》劇終後 「鋼太們」也盼有放心轉身的結局

此劇的劇名「사，사랑(愛)」把左側的"人"寫成"入"，把字寫反了，把左側的"人"( ㄖㄣˊ)寫成"入"(ㄖㄨˋ) 。我個人覺得可以有多重解釋，「每個人都有自己倒過來的另外一面。」即使生活在「不愛」之中，也有轉換成「愛」的可能性。

下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」

曾聽慧明師父說過，下葬前鬼妖精怪會虎視眈眈想奪最後一股精氣，而名人政要的殊勝之氣更會引起法界眾生騷動。

如何避開今日的科技陷阱？7個方法過更好的生活

2010年，iPad剛推出之際，科技記者比爾頓（Nick Bilton）訪問賈伯斯。「你的小孩一定很愛iPad吧？」比爾頓說。「他們沒在用。我們會限制孩子在家中用科技產品。」

破壞我人生的救援者：談《我是男生，也是女性主義者》

「我是男生，為什麼要學女性主義？」在韓國文化背景中，除了初次見面需先確立前輩後輩的位階關係外，性別秩序更深深地籠罩著韓國社會，性別社會化分別課以男性與女性各自的角色責任，而民間社會更以「男人看財產，女人看臉蛋」、「男生一輩子只能哭三次」或是「女生除了讀書和就業外，還有結婚的機會，但你們男生沒有，所以要認真唸書」等價值觀，再一次深化這樣的性別權力。

熱門新聞

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路整理包 屈臣氏周五11點搶中衛限量款

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。