你常有點餐的困難嗎？走進便利商店想喝杯飲料，卻不知道該打開哪一個冰櫃？好不容易做下決定，當餐送來時卻又感到懊惱？這種情境在你的生活中多頻繁發生呢？

生活中的選擇，小至這餐吃什麼，大至要不要離職換工作，因為影響程度不同，因此花費時間與思考層次不同，但需要花時間仔細琢磨不外乎幾個重要的層次：

1.做了決定後的生活，是否讓我喜歡？

2.做了決定後的結果，我是否可以承擔？

因此選擇焦慮往往是因為：我不確定我喜歡什麼，我不知道我是否有能力承擔。當一個人出現這個現象，很有可能常常看他人臉色過活，經常擔心自己做得事情是否被喜歡。也很可能對自己的生活難以負起責任，做了決定也容易怪天怪地怪父母。

在我心理工作中觀察，選擇焦慮者常有的現象：

1.被迫的心理反應

他們往往不喜歡做決定，但在極端痛苦的情況下，會覺得自己不得不做決定，也經常讓自己落入受害者的角色中。例如：覺得主管總是在壓榨自己，不會壓榨其他人，也沒有人願意幫自己出頭，忍耐多時後，覺得自己必須辭職找其他工作，可是又擔心自己的年紀、技術，覺得自己是在不得已的情況下，做出艱難的選擇。

很多人會認為，只要主管不這麼機車，也不需要選擇，但其實在這件事中，你不一定要讓自己坐在受害者的位置，而是那個為自己生命主動出擊，例如直球面對主管或是尋找自己的天空。

當你握有自己生命的主導權，你會認清什麼地方適合你，什麼地方不適合，你更會懂得你有什麼價值，並尋找能夠讓你價值真正發揮的地方。

2.多方分析後一堆「可是」

陷入選擇難題時，往往會諮詢一堆人，找到資深、可信賴、資源豐富者來尋求協助是很正常的事情，但陷入選擇焦慮的人，即便他人給予見解和分析，通常緊接著就是很多「可是」以及「沒辦法」，就像前面要離職的例子，在離職之前往往很多人給過建議，也往往是「可是」收場，其實是因為無法承擔選擇，害怕決定之後的後果，或者嚴重一點，是擔心做決定後會後悔，而你會討厭那樣的自己。（但通常，你有這個情況就沒那麼喜歡自己了）

當你願意告訴自己，不論結果怎麼樣，我陪伴我自己，我承擔這份選擇，我面對後續的難題與挑戰，我相信我擁有不論是外在或內在的資源時，那份對自己的信任，就能帶你穿越各種困難了。

3.不確定自己要什麼，但可能清楚別人期待什麼

缺乏對自己的喜歡時，就很需要別人喜歡與認可自己，以離職的例子，至少有一份看似穩定的工作，在外人或是父母眼裡是「正常或令人安心」的樣子，即使心裡不開心，但為了別人會忍一忍，但忍久了又覺得自己情緒受害，因此一直在這股矛盾中。

當你願意肯定自己的需求，願意長出承受他人失望與質疑的能力，畢竟你的生活中，並非每個選擇都幸運的獲得全面支持，你具備這些力量就能為自己活成你喜歡的樣子了。

說到這裡，你願意好好喜歡自己，願意承擔生命的重量了嗎？

（本文出自愛心理《任何事都難做決定？選擇焦慮者常出現的三種現象》，未經同意禁止轉載。）