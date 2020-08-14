快訊

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

2萬件防疫隔離衣國道一號上燒燬 中部北上路段回堵6公里

通姦除罪化之後：什麼才是關係中最大的籌碼？

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu
當外遇發生，你不需要去問他知不知道外遇會讓你受傷，因為必然會受傷！但又是什麼讓這個關係裡最重要的籌碼已經不再是對方首要考量，則是值得你我思考最重要的原因。圖片來源：ingimage
當外遇發生，你不需要去問他知不知道外遇會讓你受傷，因為必然會受傷！但又是什麼讓這個關係裡最重要的籌碼已經不再是對方首要考量，則是值得你我思考最重要的原因。圖片來源：ingimage

請先試著思考這個問題，你的婚姻需要透過法律來保護與保障嗎？

真正守護婚姻的，是什麼？

要如何才能維繫伴侶的忠誠/忠貞？

通姦除罪化讓人擔心的，是外遇成為理所當然嗎？還是擔心失去任何談判籌碼？

在通姦罪依舊執行的時候，是什麼讓伴侶可以冒著被判刑的風險去外遇，下半身思考？變心了？折磨你？

當你結了婚，從來就不代表你真正擁有這個人，而是你們共同分享了一段關係與連結，共同分享了生命中大部分時光，而真正讓兩人願意連結在一起的，是對彼此的愛，也因為愛的存在，讓彼此的心情與感受，成為關係裡最重要的籌碼。

因此當愛存在，你的難過與受傷，會讓對方心疼憐惜且有罪惡感，而罪惡感的發生，正是讓一個人擁有正義感的來源，他會避免有罪惡感而「遵守規範與規則」。也就是能夠保持對婚姻的忠誠。

什麼情形讓一個人不再在乎罪惡感？

1.對罪惡感無感：

有些人的確缺乏正常的罪惡感，從不把他人的感受放在心上，只在乎自己的享樂歡愉。這類自戀、自我中心者，通常不是後來才知道，而是相處初期就明顯感受到，你總需要以他為主，不能有自己的想法意見，關係權力不對等的情形久了，當關係開始習以為常，趨於平凡單調，他就需要找樂子來調劑。

那麼，是什麼讓你知道失衡嚴重，依然走向婚姻？是他的權力感讓你不用做決定？讓你感覺到依靠？還是滿足你內心無法自我主張的失落？

2.反正生活處處是罪惡感：

有些人在關係中覺得自己怎麼做都不對時，一開始有能量改變、微調，調成伴侶喜歡的模樣，但是當不斷改，依舊無法滿足對方時，對方也改得不像自己時，生活中自然充滿挫敗、罪惡與痛苦。

當你在關係中常有高情緒表達，包括傷心的、痛苦的、憤怒的，這份情緒狀態會成為關係中難解的課題。當對方不論怎麼努力都難以消除這個狀態，你要重新思考的是，什麼才能讓自己真正的快樂與幸福，因為很可能是生命中某個重大的失落與痛苦，讓你難以真心的感到快樂。

當對方對你的感受「去敏感化」，認為反正無時無刻都是如此時，罪惡感就成為最微不足道的事情了。

3.內心中其他感受強過罪惡感：

這些感覺有些是關係造成的，有些則可能是童年的傷痛，例如：

-未被滿足的匱乏感：強烈渴望愛、恐懼孤單，心中有填不滿的黑洞，又無法對外言說。

-強烈的自卑感：強烈渴望證明自己，感受到自己的魅力與尊嚴。也可能在婚姻裡的自己非常自卑。

要問問自己，在關係中你們彼此能分享這種脆弱的心情嗎？有能力支持這份黑暗的感受嗎？當這些感受強過罪惡感，來到被黑暗吞沒的狀態，將會接近情緒失調，而不知道為什麼就難以控制自己情緒的狀態，將會是情緒生病狀態。

然而這籌碼存在的重要前提，是你們的關係依舊保有最重要的功能，親密與支持、合作與解決問題。也就是你們能分享心裡的感受且覺得被聽懂，能夠在意見不同時共同討論出共識並合作解決。如此，關係的正向感受與支持度足夠，你的感受與對方的罪惡感，就會是關係最大的後盾。

所以，當外遇發生，你不需要去問他知不知道外遇會讓你受傷，因為必然會受傷！但又是什麼讓這個關係裡最重要的籌碼已經不再是對方首要考量，則是值得你我思考最重要的原因。

（本文出自愛心理通姦除罪化之後：什麼才是關係中最大的籌碼？》，未經同意禁止轉載。）

通姦除罪化 外遇 婚姻

相關新聞

通姦除罪化之後：什麼才是關係中最大的籌碼？

當對方對你的感受「去敏感化」，認為反正無時無刻都是如此時，罪惡感就成為最微不足道的事情了。

伴侶吵來吵去就這3件事！認清地雷才不會吵不休

因此，伴侶間的吵架，吵得往往都是缺乏足夠的安全感問題，如何在吵架中讀懂自己與對方的不安全感，才是真正對症下藥，找回彼此親密與安全的感受。

回憶關於父親畫面能知現在狀態 你想到什麼了？

這種講起過去畫面就可以知道現在狀態的方式，其實就是心理學家阿德勒的「早年回憶」，早年回憶並不是只有說說過去的畫面而已，而是在說的同時，我們會在語言以及談吐間透露出最近的狀態

不斷在掉東西？論文計畫寫好卻全刪 讓她震驚該看醫生了

一直活在一種我無法理解的失序感中。掉的雨傘、鑰匙、錢包、證件......不勝枚舉；尤其是數字，我只要負責保管錢，幾乎都要貼錢；要正確地抓住時間感不搞錯，也需要反芻好幾次；跟別人談話的時候，記下的常常是腦袋自己另外想的結論而不是對話內容

天哪...任何事都像極了愛情！那什麼不像呢？

既然每件事都可以像極了愛情，它居然如此神通廣大地包山包海滲透到我們每個生活情節，那愛情究竟是什麼東西？又，有沒有東西是不像愛情呢？

U值媒／你以為的安慰，有時其實是帶刺的

我不擅長安慰別人，尤其身為一個曾經被別人好意，但具有帶刺的安慰傷害過的人，我認為安慰是人際關係中最難表達的哲學之一。最近通訊軟體的群組裡，有一位大學同學的父親雖然中風多年，但上個月驟然過世；另一位同學的母親，因為突如其來的車禍導致目前在加護病房觀察中。群組裡跳出這些訊息後，我經過反覆思考開始在手機裡打出一堆安慰的話，但是遲遲未按下送出鍵，自己又默默地全部刪掉，最終，我只發出了一個哭泣傷心的圖像。也許有人覺得安慰不過就是說幾句話那樣簡單，何必把自己搞的那麼複雜呢？但是，你可能不知道一句詞不達意的安慰，有時反而像是一隻銳利的箭，正中需要被安慰人的心臟，讓他再次又受到了傷害。

從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

沒有人結婚就是為了要離婚，離婚這件事真的是在我意料外發生的事。雖然是意料之外，但卻也在情理之中。

《雖然是精神病但沒關係》劇終後 「鋼太們」也盼有放心轉身的結局

此劇的劇名「사，사랑(愛)」把左側的"人"寫成"入"，把字寫反了，把左側的"人"( ㄖㄣˊ)寫成"入"(ㄖㄨˋ) 。我個人覺得可以有多重解釋，「每個人都有自己倒過來的另外一面。」即使生活在「不愛」之中，也有轉換成「愛」的可能性。

下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」

曾聽慧明師父說過，下葬前鬼妖精怪會虎視眈眈想奪最後一股精氣，而名人政要的殊勝之氣更會引起法界眾生騷動。

如何避開今日的科技陷阱？7個方法過更好的生活

2010年，iPad剛推出之際，科技記者比爾頓（Nick Bilton）訪問賈伯斯。「你的小孩一定很愛iPad吧？」比爾頓說。「他們沒在用。我們會限制孩子在家中用科技產品。」

破壞我人生的救援者：談《我是男生，也是女性主義者》

「我是男生，為什麼要學女性主義？」在韓國文化背景中，除了初次見面需先確立前輩後輩的位階關係外，性別秩序更深深地籠罩著韓國社會，性別社會化分別課以男性與女性各自的角色責任，而民間社會更以「男人看財產，女人看臉蛋」、「男生一輩子只能哭三次」或是「女生除了讀書和就業外，還有結婚的機會，但你們男生沒有，所以要認真唸書」等價值觀，再一次深化這樣的性別權力。

每一天都發光！五大類型五種女孩潛能魅力大公開

想要看見自己的更多可能性，不再以為永遠只能這樣下去！雖然想突破現況，但在重重生活壓力下，不少年輕人累積的負面情緒卻越來越多，越來越沒有自信，甚至對自己的能力感到懷疑。

熱門新聞

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路整理包 屈臣氏周五11點搶中衛限量款

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。