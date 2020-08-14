請先試著思考這個問題，你的婚姻需要透過法律來保護與保障嗎？

真正守護婚姻的，是什麼？

要如何才能維繫伴侶的忠誠/忠貞？

通姦除罪化讓人擔心的，是外遇成為理所當然嗎？還是擔心失去任何談判籌碼？

在通姦罪依舊執行的時候，是什麼讓伴侶可以冒著被判刑的風險去外遇，下半身思考？變心了？折磨你？

當你結了婚，從來就不代表你真正擁有這個人，而是你們共同分享了一段關係與連結，共同分享了生命中大部分時光，而真正讓兩人願意連結在一起的，是對彼此的愛，也因為愛的存在，讓彼此的心情與感受，成為關係裡最重要的籌碼。

因此當愛存在，你的難過與受傷，會讓對方心疼憐惜且有罪惡感，而罪惡感的發生，正是讓一個人擁有正義感的來源，他會避免有罪惡感而「遵守規範與規則」。也就是能夠保持對婚姻的忠誠。

什麼情形讓一個人不再在乎罪惡感？

1.對罪惡感無感：

有些人的確缺乏正常的罪惡感，從不把他人的感受放在心上，只在乎自己的享樂歡愉。這類自戀、自我中心者，通常不是後來才知道，而是相處初期就明顯感受到，你總需要以他為主，不能有自己的想法意見，關係權力不對等的情形久了，當關係開始習以為常，趨於平凡單調，他就需要找樂子來調劑。

那麼，是什麼讓你知道失衡嚴重，依然走向婚姻？是他的權力感讓你不用做決定？讓你感覺到依靠？還是滿足你內心無法自我主張的失落？

2.反正生活處處是罪惡感：

有些人在關係中覺得自己怎麼做都不對時，一開始有能量改變、微調，調成伴侶喜歡的模樣，但是當不斷改，依舊無法滿足對方時，對方也改得不像自己時，生活中自然充滿挫敗、罪惡與痛苦。

當你在關係中常有高情緒表達，包括傷心的、痛苦的、憤怒的，這份情緒狀態會成為關係中難解的課題。當對方不論怎麼努力都難以消除這個狀態，你要重新思考的是，什麼才能讓自己真正的快樂與幸福，因為很可能是生命中某個重大的失落與痛苦，讓你難以真心的感到快樂。

當對方對你的感受「去敏感化」，認為反正無時無刻都是如此時，罪惡感就成為最微不足道的事情了。

3.內心中其他感受強過罪惡感：

這些感覺有些是關係造成的，有些則可能是童年的傷痛，例如：

-未被滿足的匱乏感：強烈渴望愛、恐懼孤單，心中有填不滿的黑洞，又無法對外言說。

-強烈的自卑感：強烈渴望證明自己，感受到自己的魅力與尊嚴。也可能在婚姻裡的自己非常自卑。

要問問自己，在關係中你們彼此能分享這種脆弱的心情嗎？有能力支持這份黑暗的感受嗎？當這些感受強過罪惡感，來到被黑暗吞沒的狀態，將會接近情緒失調，而不知道為什麼就難以控制自己情緒的狀態，將會是情緒生病狀態。

然而這籌碼存在的重要前提，是你們的關係依舊保有最重要的功能，親密與支持、合作與解決問題。也就是你們能分享心裡的感受且覺得被聽懂，能夠在意見不同時共同討論出共識並合作解決。如此，關係的正向感受與支持度足夠，你的感受與對方的罪惡感，就會是關係最大的後盾。

所以，當外遇發生，你不需要去問他知不知道外遇會讓你受傷，因為必然會受傷！但又是什麼讓這個關係裡最重要的籌碼已經不再是對方首要考量，則是值得你我思考最重要的原因。

（本文出自愛心理《通姦除罪化之後：什麼才是關係中最大的籌碼？》，未經同意禁止轉載。）