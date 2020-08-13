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伴侶吵來吵去就這3件事！認清地雷才不會吵不休

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu
其實你想要找得到對方，總覺得對方不在你身邊，並且也不願意交代清楚行蹤，你有時很希望對方的行蹤與行為都能透明化，讓你可以都看得見的感覺，但很可能造成對方很巨大的壓力。圖片來源：ingimage
其實你想要找得到對方，總覺得對方不在你身邊，並且也不願意交代清楚行蹤，你有時很希望對方的行蹤與行為都能透明化，讓你可以都看得見的感覺，但很可能造成對方很巨大的壓力。圖片來源：ingimage

一直吵架的伴侶，你可以說是兩人都缺乏安全感，你也可以說是這段關係缺乏安全感的元素，而一段有安全感的關係，需要能做到以下三個重要的元素：可及性、回應性與投入性。

因此，伴侶間的吵架，吵得往往都是缺乏足夠的安全感問題，如何在吵架中讀懂自己與對方的不安全感，才是真正對症下藥，找回彼此親密與安全的感受。

1.可及性：「我能靠近你嗎？」、「我能找到你嗎？」

例：「你要晚回家為什麼都不會說一下？你不知道我有多擔心嗎？」「你手機為什麼不讓我看，你是不是心裡有鬼？」

其實你想要找得到對方，總覺得對方不在你身邊，並且也不願意交代清楚行蹤，你有時很希望對方的行蹤與行為都能透明化，讓你可以都看得見的感覺，但很可能造成對方很巨大的壓力。

因此你一方面要問自己，對方怎麼做讓你感覺找得到他？一方面也要思考關係的透明度要多高你才能感受到心安，並且用這幾個方式與對方澄清和討論，才不會形成你追他跑的局面。

2.回應性：「你會回應我的需求嗎？」、「我能從對方身上得到回應嗎？」

例：「我跟你說你媽對我很不好，你不幫我就算了，還說我想太多！」

其實你難過的是對方不能「體會與回應」你的辛苦，看見你的難受和委屈，有時候你真正要的並不一定是要對方當個違逆母親的兒子，而是希望對方可以跟你站在同一陣線，不一定要對方改變婆婆的行為，而是同理你當下的處境。

因此你可以嘗試將你的感受說明得更清楚，也讓對方聽懂你的需求，才不會讓你對關係的期待淪為無止盡的指責，惡化關係。

3.投入性：「你願意認真經營這段感情嗎？」「你有人在心在嗎？」

例：「你為什麼忘記幫我買東西呢？你上次就記得幫你媽買！你到底把我當什麼？」

其實你知道伴侶本來就會忘東忘西，但你就是受不了他總是忘記你的需求，一忘記代表他不在乎你。

但當你跟他吵架時，他總是摸不著頭緒地認為，不過就是忘記買這種小事，你為什麼這麼生氣？

因此你真正生氣的，是他「到底有沒有把你放在心上」。你一方面要思考，對方做過什麼讓你感覺被放在心上，也讓對方聽懂這種「在乎」的感覺，因為「在乎」一詞極為抽象，當你沒有具體的例子，就會演變成「努力扭轉對方糟糕性格」的爭論不休了。

親愛的，看懂自己、看懂對方、看懂關係，你就能為彼此建立安全又親密的互動了。

（本文出自愛心理伴侶吵來吵去就這三件事情！對症下藥才不會吵不停》，未經同意禁止轉載。）

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