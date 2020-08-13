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國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

回憶關於父親畫面能知現在狀態 你想到什麼了？

看見心理 / 文．林杰勳 Jason Lin
如果問你一個關於爸爸的畫面，你會想到什麼？這方法或許能知道自己的最新狀態。圖片來源：ingimage
如果問你一個關於爸爸的畫面，你會想到什麼？這方法或許能知道自己的最新狀態。圖片來源：ingimage

某一個團體聚會中，問了個案一個關於過去與爸爸有關的畫面。

有人分享了爸爸在小時候的新家裡面，因為自己某個小動作而被誇獎的畫面，也有人分享了過去跟爸爸吵架

而爸爸因此而哭了的畫面，但是如果在細緻地問這個畫面底下自己的感受。第一個說那是「第一次感覺到被肯定的時候」，第二個則說會「感覺自己很失敗」。

而這些聊到最後才知道，那些關於過去的畫面，其實也是最近自己的狀態，原來，對他們來說，一個正在經歷職場中變故而覺得自己很沒有用，一個則是一直都無法正向看待自己。

這種講起過去畫面就可以知道現在狀態的方式，其實就是心理學家阿德勒的「早年回憶」，早年回憶並不是只有說說過去的畫面而已，而是在說的同時，我們會在語言以及談吐間透露出最近的狀態。

而如果放回治療現場裡面，早年回憶不只是讓個案回到那個懷念的狀態，也讓治療師知道過程中個案的狀態

並且帶到現場給予回饋，這會讓個案有個對於自己新的經驗和體悟。

說到這邊，你有想到什麼過去畫面嗎？

（本文出自看見心理如果問你一個關於爸爸的畫面，你會想到什麼？》，未經同意禁止轉載。）

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