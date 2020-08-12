不斷在掉東西？論文計畫寫好卻全刪 讓她震驚該看醫生了

我想說說我自己的故事...

從小，一直活在一種我無法理解的失序感中。掉的雨傘、鑰匙、錢包、證件......不勝枚舉；尤其是數字，我只要負責保管錢，幾乎都要貼錢；要正確地抓住時間感不搞錯，也需要反芻好幾次；跟別人談話的時候，記下的常常是腦袋自己另外想的結論而不是對話內容.....

記得媽媽常對我吼：

『妳為什麼不乾脆把自己也給丟掉？』

『你是耳聾嗎？叫你好幾次了都沒有聽到！』

『為什麼我幾十年都不會弄壞妳一用就壞！』

懶啊、不認真啊、不愛整理東西啊.....也是家常便飯，

而且罵到最後都是同一個結論：「一世人沒路用！撿角！」

小學時為了把東西帶齊，天天揹著所有的書；到了國中則是通通放學校，聯絡簿？學媽媽簽名；作業？到學校再寫；念書？門都沒有！反正在時間快到前我才能專注，效率比較高，挺省時的，而且大人都在忙工作，根本沒人會管我～一直混到高中能力課業太重，成績變成吊車尾。雖然常常下定決心要為自己安排讀書計畫，但每次坐下來就會開始做一些不相干的事，例如倒水、上廁所、修自動鉛筆...幾次下來發現時間花在最多的地方是修改讀書計畫...

長大了之後，再不用因為那些粗心跟健忘挨罵，只需要摸摸鼻子，承擔不斷錯置、當場驚嚇趕快解決問題、事後彌補，自己把自己搞得很忙的生活，應對時常不耐煩或衝動所以緊張的人際關係，調適因記憶力不好，不怎麼被信任的尷尬...接受自己會迷失在一直延伸出去的發散思考中～

直到研究所發生一件大事，我才開始正視這件事：

在存論文計畫正式版去印的時候，十分瀟灑地按照我優秀的整理習慣，將電腦桌面的參考資料清空，然後執行cclean，回過神一看，正式版哩??!! 不但被刪除還被我親手抹除了??!! 頓時親身體驗從頭涼到腳底再涼回來，差點哭出來，因為這種理由一聽就覺得是騙人的藉口啊!!!!真的是說給鬼聽鬼也不相信@@......後來死馬當活馬醫地打開office，點選最近的使用文件，結果竟然出~現~了~ 默默地開始感謝office那些龐大的暫存垃圾......

因為這件事帶給我的震撼太大，我開始反思自己人生：還要不要繼續烏龍下去？...雖然在漫長的人生教訓中，我已經有一些跟這樣的自己共處的小方法，例如凡事多想三秒鐘再說出口，不要放任自己嘴巴跑在腦袋前面；不要提早太多出門，免得悠閒又帶我坐錯車或坐錯方向；盡量用外在環境的控制來提升自己內在動力...我還是很想了解，我到底怎麼了？

於是好好地整理了自己的壯烈事蹟，前往門診。因為是高淑芬醫師成人ADHD「專注力失調及過度活躍症」的研究計畫，所以也做了電腦的神經心理測試。當主客觀資料都一起呈現一致的確診結論時，我有種如釋重負的感覺。

標記為「缺陷」，無法改變既成樣貌，卻讓我有些釋懷，

關於我沒有「故意」找麻煩、讓人不愉快，

關於不是「不重視、不在乎」才不放在心上.....

關於我在生活中挫折、沮喪時，

也想明白的：「我到底怎麼搞的？」

當朋友知道這件事後，有些人反應：「其實我也常像你一樣健忘啊！這還好吧？」我知道這是他希望我不要把自己貼標籤、病理化診斷的一種勸說，但我並不害怕診斷會讓我的生活從此不同，畢竟，就算沒有診斷，事實上，我還是這麼ㄎㄧㄤ.....

當我只是把它當作了解我自己的一種方式，當我只是想讓自己面對、明白、適應、逐步調整。ADHD並不是我這個人的全部，我不是患者，我是一個有著ADHD而且試著讓自己活得更好的人。

也許這世界上有一種大部分人都會這麼生活的方式，你可能會有一些前人的經驗參考，比較安全，比較省力，有各種好處...不過，你還是要為你自己想怎麼活做決定。

活的好不好，不是決定那一刻的事，是接下來怎麼做的事。

（本文出自看見心理《我懷疑我是ADHD，有需要看醫生嗎？》，未經同意禁止轉載。）